Az extrém hidegre figyelmeztetnek, az egészségügyi ellátórendszer is felkészült

A folyamatos és biztonságos betegellátás érdekében az NNGYK arra kérte a fekvőbeteg-ellátó intézményeket, hogy az extrém hideg időjárásra való tekintettel tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Ennek keretében kérte, hogy mérlegeljék a dializált, valamint kúraszerű ellátásban részesülő betegek ideiglenes fekvőbeteg-ellátását.

Fotó: Pexels

A patikákat arra kérték, hogy ellenőrizzék és töltsék fel készleteiket – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, amely arra is kitért: különösen figyeljenek a sürgősségi gyógyszerekre, a krónikus betegek orvosságaira, valamint az ügyeleti időszakban várható igényekre, hogy elkerüljék az időjárás okozta esetleges ellátási akadozást.

Az extrém hideg időjárás különösen veszélyes az idősekre, a csecsemőkre és kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, a mozgásukban vagy mentálisan korlátozott személyekre, a szociálisan hátrányos helyzetűekre, valamint a hajléktalan emberekre.

Az idősek szervezete a hidegre fokozottan reagál: az alacsony hőmérséklet növeli a szív- és érrendszer terhelését, emelheti a vérnyomást, szívritmuszavart idézhet elő, valamint súlyosbíthatja a légúti- és anyagcsere-betegségeket. A krónikus betegek számára ezért különösen fontos, hogy

extrém hidegben lehetőség szerint ne tartózkodjanak huzamosabb ideig a szabadban.

Az NNGYK felhívja a figyelmet arra is, hogy a kihűlés veszélye zárt térben is fennáll, amennyiben a helyiség hőmérséklete tartósan 15 Celsius-fok alá csökken. A nem megfelelően fűtött lakásokban a szervezet hőháztartása felborulhat, ami fokozatos kihűléshez vezethet. Ez különösen az egyedül élő idősek és betegek esetében jelent komoly kockázatot, mivel csökkent hőérzetük miatt a kihűlés akár rövid idő alatt is kialakulhat.

A kihűlést gyakran figyelmeztető tünetek előzik meg, mint a végtagfájdalom, a mozgás lelassulása és a figyelem csökkenése.

Ilyen esetekben haladéktalanul meleg helyre kell húzódni, és könnyű mozgással segíteni a keringést. Mellkasi fájdalom vagy légszomj esetén azonnal mentőt kell hívni a 112-es segélyhívó számon. A melegedőhelyek listája a katasztrófavédelem honlapján folyamatosan elérhető.