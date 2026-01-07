extrém hóesésidőjárási helyzetextrém hideg

Az extrém hidegre figyelmeztetnek, az egészségügyi ellátórendszer is felkészült

Az előttünk álló napokban várható rendkívüli téli időjárás fokozott egészségügyi kockázatot jelent, elsősorban a veszélyeztetett csoportok számára. A biztonságos és zavartalan betegellátás fenntartása érdekében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) időben megtette a szükséges intézkedéseket, és felkérte az egészségügyi ellátórendszer szereplőit az extrém hideg időjárásra való felkészülésre. Egyúttal kéri a lakosságot, hogy a rendkívüli hideg idején fokozottan figyeljen önmagára és környezetére.

2026. 01. 07. 11:53
A folyamatos és biztonságos betegellátás érdekében az NNGYK arra kérte a fekvőbeteg-ellátó intézményeket, hogy az extrém hideg időjárásra való tekintettel tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Ennek keretében kérte, hogy mérlegeljék a dializált, valamint kúraszerű ellátásban részesülő betegek ideiglenes fekvőbeteg-ellátását. 

Fotó: Pexels

A patikákat arra kérték, hogy ellenőrizzék és töltsék fel készleteiket – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, amely arra is kitért: különösen figyeljenek a sürgősségi gyógyszerekre, a krónikus betegek orvosságaira, valamint az ügyeleti időszakban várható igényekre, hogy elkerüljék az időjárás okozta esetleges ellátási akadozást.

Az extrém hideg időjárás különösen veszélyes az idősekre, a csecsemőkre és kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, a mozgásukban vagy mentálisan korlátozott személyekre, a szociálisan hátrányos helyzetűekre, valamint a hajléktalan emberekre.

Az idősek szervezete a hidegre fokozottan reagál: az alacsony hőmérséklet növeli a szív- és érrendszer terhelését, emelheti a vérnyomást, szívritmuszavart idézhet elő, valamint súlyosbíthatja a légúti- és anyagcsere-betegségeket. A krónikus betegek számára ezért különösen fontos, hogy 

extrém hidegben lehetőség szerint ne tartózkodjanak huzamosabb ideig a szabadban.

Az NNGYK felhívja a figyelmet arra is, hogy a kihűlés veszélye zárt térben is fennáll, amennyiben a helyiség hőmérséklete tartósan 15 Celsius-fok alá csökken. A nem megfelelően fűtött lakásokban a szervezet hőháztartása felborulhat, ami fokozatos kihűléshez vezethet. Ez különösen az egyedül élő idősek és betegek esetében jelent komoly kockázatot, mivel csökkent hőérzetük miatt a kihűlés akár rövid idő alatt is kialakulhat.

A kihűlést gyakran figyelmeztető tünetek előzik meg, mint a végtagfájdalom, a mozgás lelassulása és a figyelem csökkenése.

Ilyen esetekben haladéktalanul meleg helyre kell húzódni, és könnyű mozgással segíteni a keringést. Mellkasi fájdalom vagy légszomj esetén azonnal mentőt kell hívni a 112-es segélyhívó számon. A melegedőhelyek listája a katasztrófavédelem honlapján folyamatosan elérhető.

A rendkívüli hideg különös odafigyelést igényel 

a kisgyermekek esetében is, –10 fok alatt lehetőség szerint ne vigyék sétálni a kisgyermekeket.

Amennyiben ez elkerülhetetlen, javasolják a réteges, alapos öltöztetést, az arc és az orr zsíros krémmel történő védelmét, a szélvédett babakocsi használatát, valamint a szabadban töltött idő minimálisra csökkentését. Erős szélben vagy sűrű ködben csak indokolt esetben induljanak útnak kisgyermekkel.

Az NNGYK felhívja a figyelmet arra, hogy az extrém hideg a közlekedésben is kockázatot jelent. A gépjárművel hosszabb útra indulóknak javasolják, hogy indulás előtt tájékozódjanak az utak állapotáról és a meteorológiai előrejelzésekről, valamint gondoskodjanak a mobiltelefonok feltöltöttségéről, és készítsenek be takarót, ivóvizet az esetleges várakozás idejére. Az NNGYK arra kéri a lakosságot, hogy 

a rendkívüli hideg idején fokozottan figyeljenek környezetükben az idősekre és a veszélyeztetett személyekre, és szükség esetén időben nyújtsanak segítséget, mert az időben érkező támogatás életet menthet. 

A legfrissebb figyelmeztetések és információk folyamatosan elérhetők a katasztrófavédelem ingyenes tájékoztató alkalmazásán, a VÉSZ applikáción keresztül.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)


