Egyedül élő férfit találtak súlyos állapotban egy fűtetlen épületben

Január 6-án, kedden a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság körzeti megbízottjai egy bátonyterenyei, Katona József úti ingatlanhoz érkeztek. Az ott egyedül élő, 51 éves férfi miatt intézkedtek, ám már az első pillanatokban gyanússá vált nekik a helyzet – adta hírül a Nool.hu.

Az egyenruhások észrevették, hogy az épületben nem világítanak a lámpák, a kéményből nem száll fel füst, téli tüzelő nyomát sem látták, és a hóban lábnyomok sem voltak. A körülmények alapján attól tartottak, hogy a férfi bajban lehet.

Az ingatlant átvizsgálva végül egy elhanyagolt, fűtetlen melléképületben találtak rá. A férfi az ágy és az asztal között feküdt, paplanba burkolózva. Mozgásképtelen volt, kérdésekre nem reagált, tekintete zavart, életjelei gyengék voltak.

A rendőrök azonnal az ágyra fektették, pokrócokkal betakarták, majd értesítették a mentőszolgálatot. Gyors és határozott fellépésüknek köszönhetően sikerült időben segítséget hívni a rossz egészségi állapotban lévő férfihoz – olvasható a Police.hu közleményében.

