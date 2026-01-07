bátonyterenyei rendőrkapitányságférfihavazás

Egyedül élő férfit találtak súlyos állapotban egy fűtetlen épületben

Súlyos, kihűlésközeli állapotban feküdt egy magányosan élő férfi, amikor a körzeti megbízottak rátaláltak egy bátonyterenyei ingatlanban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 12:31
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Január 6-án, kedden a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság körzeti megbízottjai egy bátonyterenyei, Katona József úti ingatlanhoz érkeztek. Az ott egyedül élő, 51 éves férfi miatt intézkedtek, ám már az első pillanatokban gyanússá vált nekik a helyzet – adta hírül a Nool.hu.

20260105 Tokaj Új mentőautó a tokaji mentőállomáson. Fotó: Vajda János VJ Észak-Magyarország
Illusztráció. Fotó: János Vajda

Az egyenruhások észrevették, hogy az épületben nem világítanak a lámpák, a kéményből nem száll fel füst, téli tüzelő nyomát sem látták, és a hóban lábnyomok sem voltak. A körülmények alapján attól tartottak, hogy a férfi bajban lehet.

Az ingatlant átvizsgálva végül egy elhanyagolt, fűtetlen melléképületben találtak rá. A férfi az ágy és az asztal között feküdt, paplanba burkolózva. Mozgásképtelen volt, kérdésekre nem reagált, tekintete zavart, életjelei gyengék voltak.

A rendőrök azonnal az ágyra fektették, pokrócokkal betakarták, majd értesítették a mentőszolgálatot. Gyors és határozott fellépésüknek köszönhetően sikerült időben segítséget hívni a rossz egészségi állapotban lévő férfihoz – olvasható a Police.hu közleményében.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW)

 

add-square A tél legkeményebb időszaka jön

Nem tudtak eljutni a mentősök egy egyéves gyermekhez Tatabánya környékén, nem akármilyen felmentő sereg sietett a segítségükre

A tél legkeményebb időszaka jön 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRába Tímea

A normalitás hangja

Bayer Zsolt avatarja

Igen, Rába Tímeától. Igen, éppen tőle.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu