vasúthavazásMÁV

Délutánra állhat helyre a vonatközlekedés

Több vonalon váltóállítási probléma nehezítette a reggeli forgalmat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 13:12
(Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az éjszakai havazás ellenére a vasútvonalakon beindult a közlekedés, azonban több vonalon váltóállítási probléma nehezítette a reggeli forgalmat. A menetrendszerű közlekedés a szerda délutáni órákra állhat helyre – közölte a MÁV.

Kismaros, 2018. január 14. Vonat a behavazott Kismarosnál 2018. január 14-én. MTI Fotó: Mohai Balázs
Fotó: MTI/Mohai Balázs

A vasúttársaság legfrissebb helyzetképe szerint a Dunántúlon közlekedő InterCityk többsége menetrend szerint közlekedik,

a keleti országrészben, valamint a győri fővonalon azonban hosszabb menetidőre lehet számítani.

A Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Budapest közötti Tokaj InterCityknél húsz–ötven perccel hosszabb menetidőre lehet számítani. A Budapest–Szeged közötti Napfény InterCityknél helyreállították a váltót. A Budapest–Győr közötti távolsági vonatoknál tíz–ötven perccel hosszabb menetidőre lehet számítani. 

Néhány állomáson hosszabb ideig várakoznak a vonatok, mert Budaörsön váltóhiba lassítja a közlekedést. A lajosmizsei vonalon elhárították a korábbi váltóhibákat, a menetrendszerű forgalom délutánra állhat helyre – sorolták.

Az S71-es vonatok csak Vác és Rákospalota-Újpest között közlekednek, a Nyugati pályaudvar eléréséhez az S70-es és G70-es járatokat, valamint a 12-es, 14-es villamost és az M3-as metrót vehetik igénybe az utazók, melyen a vasúti jegyek is érvényesek; a G71-es vonatok nem közlekednek; Újszászon váltóhiba lassítja a közlekedést, emiatt a Budapest–Újszász–Szolnok, Hatvan–Szolnok, Vámosgyörk–Szolnok közötti vonatoknál hosszabb menetidőre kell számítani. 

A Komárom–Esztergom vasútvonalon nem közlekednek a vonatok, helyettük a párhuzamosan közlekedő buszjáratokat vehetik igénybe az utasok, melyeken elfogadják a vonatjegyeket.

Az észak-balatoni vonal Székesfehérvár–Balatonfüred szakaszán hosszabb menetidőre kell számítani, mert Balatonfűzfőn váltóhiba akadályozza a közlekedést. Közölték azt is, hogy helyreállították a váltókat, már nem kell jelentős késésekre számítani a Debrecenből, Nyíregyházáról induló személyvonatoknál. Elvontatták a meghibásodott szerelvényt, megindulhatott a közlekedés Telekgerendás és Csorvás között.

 

Borítókép: Délutánra helyreáll a vonatközlekedés (Forrás: Facebook)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfleck zoltán

Sokadszorra kérdezem: mit keres ez az aljas gazember az ELTE katedráján?

Bayer Zsolt avatarja

Fleck Zoltán immár sokadszorra fejti ki abbéli nézeteit, hogy alkotmányos puccsot akar végrehajtani.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu