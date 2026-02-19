Segélykiáltás a 38 gólos vereség után, Elek Gábor azonnal válaszolt

Varga Emília kilenc, a francia válogatott Emma Jacques pedig nyolc góllal járult hozzá az Elek Gábor vezette Esztergom 53-15-ös sikeréhez. A Dunaújváros a teljes kézilabda-mérkőzésen összesen 41 kapura lövésig jutott, Zubai Gábor együttese ráadásul csupa fiatal, legfeljebb 22 éves játékossal volt kénytelen kiállni, és mindössze tizenketten szerepeltek a keretben. A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia (DKKA) az elmúlt hónapokban pénzügyi gondokkal küzd, és bár a napokban érkezett kormányzati támogatás, azt az utánpótlásra fordítja a klub. Az NB I-es csapat így továbbra is nehéz helyzetben van, 15 mérkőzés után nyeretlenül, mindössze két ponttal a tabella utolsó helyén áll.

Elek Gábor együttese, az Esztergom 38 góllal győzött a Dunaújváros ellen a női kézilabda NB I-ben. Forrás: Esztergomhandball.hu

Elek Gábor sem tud segíteni a Dunaújváros helyzetén

A vasárnap az Európa-ligában a negyeddöntőbe jutását és a csoportelsőségét bebiztosító Esztergom már a szünetben 25-9-re vezetett, a második félidőt viszont ennél is nagyobb különbséggel, 28-6-ra nyerte meg. A Dunaferr megszűnése után 2011-ben újjáalapított dunaújvárosi csapatnak a hazai szurkolók részéről többször is felcsendült az „Újváros, újváros!” rigmus, ezt is megköszönte Zubai Gábor a találkozót követő sajtótájékoztatón, amelyen megemlítette: a játékosai csütörtök délután Győrben lépnek pályára az U20-as magyar bajnokságban.

– A mérkőzéssel kapcsolatban: az volt a cél, hogy ne sérüljünk meg…

Ez a csapat a mostani hazaút után holnap 10 órakor indul Győrbe egy ifjúsági első osztályú mérkőzést lejátszani,

úgyhogy ha valakinek van erre ötlete netán, hogy ezt hogyan lehetne a leggördülékenyebben megoldani, akkor jelentkezzen, mert nem egyszerű ez a helyzet… – mondta a 2016-ban még EHF-kupát nyert DKKA edzője szerdán este.

A kapus Herczeg Lili sérülése miatt is aggódó Elek Gábor rögtön együttérzett kollégájával: – Nem ez volt az első, Dunaújváros elleni mérkőzésem, de az biztos, hogy a legspeciálisabb. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy egy ilyen múltú klub ebbe a helyzetbe került, nagyon bízom benne, hogy ki tud ebből mászni minél gyorsabban és hatékonyabban – mondta az Esztergom trénere, majd Zubai Gáborhoz fordult. – Borzasztó ezt hallani, hogy holnap reggel már el kell menniük, mert vagyunk páran a magyar kézilabdában, akik pontosan ez ellen harcolunk. Remélem, előbb-utóbb célt érünk vele. Gábor, nincs ötletem arra, hogy ezt hogyan lehet megoldani, mert szerintem ezt jól nem lehet megoldani…