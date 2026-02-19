Rendkívüli

Segélykiáltás a 38 gólos vereség után, Elek Gábor azonnal válaszolt

Az Esztergom házigazdaként 38 góllal nyert a Dunaújváros ellen a női kézilabda NB I szerdai játéknapján. A találkozó után a két vezetőedző, Elek Gábor és Zubai Gábor is értékelt, mindketten kiemelten beszéltek a DKKA kézilabdacsapatának nehéz helyzetéről.

Elek Gábor együtt érez a dunaújvárosiakkal
Varga Emília kilenc, a francia válogatott Emma Jacques pedig nyolc góllal járult hozzá az Elek Gábor vezette Esztergom 53-15-ös sikeréhez. A Dunaújváros a teljes kézilabda-mérkőzésen összesen 41 kapura lövésig jutott, Zubai Gábor együttese ráadásul csupa fiatal, legfeljebb 22 éves játékossal volt kénytelen kiállni, és mindössze tizenketten szerepeltek a keretben. A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia (DKKA) az elmúlt hónapokban pénzügyi gondokkal küzd, és bár a napokban érkezett kormányzati támogatás, azt az utánpótlásra fordítja a klub. Az NB I-es csapat így továbbra is nehéz helyzetben van, 15 mérkőzés után nyeretlenül, mindössze két ponttal a tabella utolsó helyén áll.

Elek Gábor együttese, az Esztergom 38 góllal győzött a Dunaújváros ellen a női kézilabda NB I-ben.

Elek Gábor sem tud segíteni a Dunaújváros helyzetén

A vasárnap az Európa-ligában a negyeddöntőbe jutását és a csoportelsőségét bebiztosító Esztergom már a szünetben 25-9-re vezetett, a második félidőt viszont ennél is nagyobb különbséggel, 28-6-ra nyerte meg. A Dunaferr megszűnése után 2011-ben újjáalapított dunaújvárosi csapatnak a hazai szurkolók részéről többször is felcsendült az „Újváros, újváros!” rigmus, ezt is megköszönte Zubai Gábor a találkozót követő sajtótájékoztatón, amelyen megemlítette: a játékosai csütörtök délután Győrben lépnek pályára az U20-as magyar bajnokságban.

– A mérkőzéssel kapcsolatban: az volt a cél, hogy ne sérüljünk meg…

Ez a csapat a mostani hazaút után holnap 10 órakor indul Győrbe egy ifjúsági első osztályú mérkőzést lejátszani,

úgyhogy ha valakinek van erre ötlete netán, hogy ezt hogyan lehetne a leggördülékenyebben megoldani, akkor jelentkezzen, mert nem egyszerű ez a helyzet… – mondta a 2016-ban még EHF-kupát nyert DKKA edzője szerdán este.

A kapus Herczeg Lili sérülése miatt is aggódó Elek Gábor rögtön együttérzett kollégájával: – Nem ez volt az első, Dunaújváros elleni mérkőzésem, de az biztos, hogy a legspeciálisabb. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy egy ilyen múltú klub ebbe a helyzetbe került, nagyon bízom benne, hogy ki tud ebből mászni minél gyorsabban és hatékonyabban – mondta az Esztergom trénere, majd Zubai Gáborhoz fordult. – Borzasztó ezt hallani, hogy holnap reggel már el kell menniük, mert vagyunk páran a magyar kézilabdában, akik pontosan ez ellen harcolunk. Remélem, előbb-utóbb célt érünk vele. Gábor, nincs ötletem arra, hogy ezt hogyan lehet megoldani, mert szerintem ezt jól nem lehet megoldani…

A BL-csapatok is győztek a női kézilabda NB I-ben

A Debrecen 11 találattal győzött a Vasas otthonában, Tóvizi Petra hat, Petrus Mirtill öt alkalommal talált be. A Magyar Kupa-címvédő Ferencváros házigazdaként 17 góllal verte a Kisvárdát, itt a válogatott Simon Petra 11, az orosz Darja Dmitrijeva tíz találattal vette ki részét a sikerből. A címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Győr hazai környezetben 21 találattal verte az Európa-liga-csoportkörös Mosonmagyaróvárt – az ETO összes mezőnyjátékosa betalált, Bruna de Paula 11, Emilie Hovden és Dione Housheer hat-hat alkalommal volt eredményes.

Tizenöt forduló után a hibátlanul éllovas Győr a tabellán két ponttal vezet az FTC, néggyel a DVSC és nyolccal az Esztergom előtt.

Szerdai eredmények:

  • Győri Audi ETO KC–Motherson Mosonmagyaróvári KC 41-20 (19-10)
  • FTC-Rail Cargo Hungaria–Kisvárda Master Good SE 37-20 (20-7)
  • Vasas SC–DVSC Schaeffler 22-33 (11-17)
  • MOL Esztergom–Dunaújvárosi Kohász KA 53-15 (25-9)

 

