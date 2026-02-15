női kézilabdanői kézilabda Európa-ligaeurópa-ligaMOL Esztergom KézilabdaMotherson-Mosonmagyaróvári KCThüringer HCElek Gábor

Európa-liga: Elek Gáborék csoportgyőztesek, a Mosonmagyaróvár sorsa még nem dőlt el

A női kézilabda Európa-liga csoportkörének 5. fordulójában a Motherson Mosonmagyaróvári KC idegenben, a MOL Esztergom hazai pályán szerepelt. A mosonmagyaróváriak 34-24-re kikaptak a címvédő Thüringertől, míg Elek Gábor csapata 30-25-re nyert, amivel matematikailag is biztossá vált, hogy az Európa-liga-csoport élén zárnak.

Tóth Norbert
2026. 02. 15. 19:45
Az Esztergom már tét nélkül játszott az Európa-liga csoportkörében.
Megőrizte hibátlan hazai mérlegét az Európa-liga csoportkörében az Esztergom. (Fotó: MOL Esztergom)
A két magyar csapat közül a Mosonmagyaróvár találkozója bírt jelentős téttel. A forduló előtt a csoportja második helyén álló magyar csapat a szintén továbbjutásért harcoló közvetlen rivális, a harmadik helyet birtokló Thüringer ellen szállt harcba a kulcsfontosságú pontokért, a feleket két pont választotta el. Az Esztergom lényegesen kényelmesebb helyzetből várhatta vasárnapi Európa-liga-meccsét: Elek Gábor együttese már az előző körben kiharcolta helyét a negyeddöntőben.

Kikapott a Mosonmagyaróvár az Európa-liga csoportkörében.
Még nincs minden veszve a Mosonmagyaróvárnak, ott lehet az Európa-liga negyeddöntőjében (Fotó: Christian Heilwagen)

Veresége ellenére még továbbjuthat a Mosonmagyaróvár

Beragadt a kezdésnél a Mosonmagyaróvár, három góllal kezdett a címvédő Thüringer. Ezután lassan játékba lendült a magyar csapat, de a félidő felén is túl járva még mindig három gól volt a hátrány (9-6). A folytatásban pedig még nagyobb lett a differencia, négy góllal mentek a németek (11-7). A szünetre sem vált sokkal rózsásabbá a mosonmagyaróváriak helyzete: harmincpercnyi játék után 15-12 állt az eredményjelzőn.

A fordulást követően sem tudott felzárkózni az MKC. Sőt, 21-18-ról egy hármas sorozattal hat találatra távolodott a német gárda, ekkor már az utolsó negyedórához közelítettünk. 

Mivel a hajrában még tovább nőtt a különbség, nemcsak a pontszerzésre vesztette el esélyét a Mosonmagyaróvár, hanem arra is, hogy az egymás elleni eredmény számára kedvezzen. (A két csapat nyitókörös mosonmagyaróvári találkozóján 36-34-es hazai siker született.)

A végül tízgólos vereség (34-24) ellenére a magyar csapatnak a saját kezében van a sorsa az utolsó körben. A Thüringerben játszó Szabó hatszor, az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora kétszer talált be, míg a Mosonmagyaróvárról kölcsönadott Faragó egyszer volt eredményes a hazaiaknál, a mérkőzés legtöbb gólját Johanna Reichert szerezte, szám szerint tizennégyet. A mosonmagyaróvári oldalon Tóth Gabriella volt a legeredményesebb, hatszor talált be.

Női kézilabda Európa-liga, csoportkör, 5. forduló, A csoport

Thüringer HC (német)-Motherson Mosonmagyaróvári KC 34-24 (15-12)
lövések/gólok: 49/34, illetve 43/24 gólok
hétméteresből: 3/2, illetve 5/4
kiállítások: 4, illetve 4 perc

Megőrizte hibátlan hazai mérlegét, csoportelső lett az Esztergom

Kisfaludy révén az esztergomiak szerezték meg a vezetést, majd léptek el 4-1-re. Bukovszky remekelt az esztergomi kapuban: kevesebb mint tíz perc alatt már öt védésnél járt. A dánok futottak az eredmény után, a félidő felénél 8-5 volt az állás.

A folytatásban egyet-egyet hibázott Elek Gábor együttese, ezt kihasználva tudott közeledni a Nyköping, egalizálni azonban egyszer sem tudtak a vendégek, végig tartotta előnyét az Esztergom. Az első játékrész három hazai góllal zárult, ekkor alakult ki a legnagyobb differencia, 15-10-re ment az Esztergom. Hazai oldalon Kovács volt a legeredményesebb négy góllal, Bukovszky kilenc hárítást mutatott be, csaknem 53 százalékkal védett.

A fordulást követően sem változott a játék menete, tartotta előnyét az Esztergom. Többször is emberhátrányba kerültek az esztergomiak, azonban ezekben a helyzetekben sem remegtek meg a kezek, kitartott az előny. A mérkőzés háromnegyedénél 21-17-re vezetett Elek Gábor együttese. Hátradőlni nem tudott azért a magyar csapat, ugyanis hét perccel a vége előtt mindössze két gól volt a differencia (24-22).

Az esztergomi hajrá szenzációsan sikerült: nemcsak a győzelmet, de a csoportelsőséget is sikerült bebiztosítani, 30-25 lett a vége.

A hazai oldalon Kovács és Faragó volt a legeredményesebb hét, illetve öt góllal, a vendégeknél Svele nyolcszor talált be. Bukovszky második félidei teljesítménye meg sem közelítette az első harminc percet, végül tíz védéssel zárt a magyar kapus.

Női kézilabda Európa-liga, csoportkör, 5. forduló, B csoport

MOL Esztergom-Nyköbing Falster Handbold (dán) 30-25 (15-10)
lövések/gólok: 30/48, illetve 25/41 gólok
hétméteresből: 3/3, illetve 6/7
kiállítások: 8, illetve 4 perc

 

