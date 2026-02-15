Európa-liga: Elek Gáborék csoportgyőztesek, a Mosonmagyaróvár sorsa még nem dőlt el

A két magyar csapat közül a Mosonmagyaróvár találkozója bírt jelentős téttel. A forduló előtt a csoportja második helyén álló magyar csapat a szintén továbbjutásért harcoló közvetlen rivális, a harmadik helyet birtokló Thüringer ellen szállt harcba a kulcsfontosságú pontokért, a feleket két pont választotta el. Az Esztergom lényegesen kényelmesebb helyzetből várhatta vasárnapi Európa-liga-meccsét: Elek Gábor együttese már az előző körben kiharcolta helyét a negyeddöntőben.

Még nincs minden veszve a Mosonmagyaróvárnak, ott lehet az Európa-liga negyeddöntőjében (Fotó: Christian Heilwagen)

Veresége ellenére még továbbjuthat a Mosonmagyaróvár

Beragadt a kezdésnél a Mosonmagyaróvár, három góllal kezdett a címvédő Thüringer. Ezután lassan játékba lendült a magyar csapat, de a félidő felén is túl járva még mindig három gól volt a hátrány (9-6). A folytatásban pedig még nagyobb lett a differencia, négy góllal mentek a németek (11-7). A szünetre sem vált sokkal rózsásabbá a mosonmagyaróváriak helyzete: harmincpercnyi játék után 15-12 állt az eredményjelzőn.

A fordulást követően sem tudott felzárkózni az MKC. Sőt, 21-18-ról egy hármas sorozattal hat találatra távolodott a német gárda, ekkor már az utolsó negyedórához közelítettünk.

Mivel a hajrában még tovább nőtt a különbség, nemcsak a pontszerzésre vesztette el esélyét a Mosonmagyaróvár, hanem arra is, hogy az egymás elleni eredmény számára kedvezzen. (A két csapat nyitókörös mosonmagyaróvári találkozóján 36-34-es hazai siker született.)

A végül tízgólos vereség (34-24) ellenére a magyar csapatnak a saját kezében van a sorsa az utolsó körben. A Thüringerben játszó Szabó hatszor, az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora kétszer talált be, míg a Mosonmagyaróvárról kölcsönadott Faragó egyszer volt eredményes a hazaiaknál, a mérkőzés legtöbb gólját Johanna Reichert szerezte, szám szerint tizennégyet. A mosonmagyaróvári oldalon Tóth Gabriella volt a legeredményesebb, hatszor talált be.

Női kézilabda Európa-liga, csoportkör, 5. forduló, A csoport Thüringer HC (német)-Motherson Mosonmagyaróvári KC 34-24 (15-12)

lövések/gólok: 49/34, illetve 43/24 gólok

hétméteresből: 3/2, illetve 5/4

kiállítások: 4, illetve 4 perc

Megőrizte hibátlan hazai mérlegét, csoportelső lett az Esztergom

Kisfaludy révén az esztergomiak szerezték meg a vezetést, majd léptek el 4-1-re. Bukovszky remekelt az esztergomi kapuban: kevesebb mint tíz perc alatt már öt védésnél járt. A dánok futottak az eredmény után, a félidő felénél 8-5 volt az állás.