Besüllyedt útszakasz miatt dolgoznak Szegeden, akár egy hétig is tarthat a helyreállítás

Szeged belvárosában, a Zrínyi és a Somogyi utca sarkán hirtelen besüllyedt az útburkolat, egy 20–30 centiméter mély gödör keletkezett a forgalmas csomópontnál, ami aggodalmat keltett a járókelők körében – írta a Délmagyar.

Szeged belvárosa Fotó: jzsoldos / Shutterstock

A szakemberek már feltárták a területet és dolgoznak a hibák elhárításán, miközben a háttérben álló okokat — többek között csőtörést vagy talajinstabilitást — vizsgálják.

A burkolat helyreállítása akár egy hétig is eltarthat, ezért a közlekedőknek fokozott óvatosságot javasolnak.

