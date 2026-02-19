szegedútburkolatbelváros

Besüllyedt útszakasz miatt dolgoznak Szegeden, akár egy hétig is tarthat a helyreállítás

Egy forgalmas csomópontnál süllyedt be az útburkolat, egy méretes lyuk keletkezett — a szakemberek vizsgálják a háttérben álló okokat és dolgoznak a javításon.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 22:25
A szakemberek már dolgoznak a besüllyedt útburkolaton Szegeden Fotó: Török János Forrás: delmagyar.hu
Szeged belvárosában, a Zrínyi és a Somogyi utca sarkán hirtelen besüllyedt az útburkolat, egy 20–30 centiméter mély gödör keletkezett a forgalmas csomópontnál, ami aggodalmat keltett a járókelők körében – írta a Délmagyar.

Szeged, Hungary - 13.01.2025 - Winter road conditions, urban public transport in winter, trolleybus, public transport in Szeged
Szeged belvárosa Fotó: jzsoldos / Shutterstock

A szakemberek már feltárták a területet és dolgoznak a hibák elhárításán, miközben a háttérben álló okokat — többek között csőtörést vagy talajinstabilitást — vizsgálják. 

A burkolat helyreállítása akár egy hétig is eltarthat, ezért a közlekedőknek fokozott óvatosságot javasolnak.

Hogy mi áll az ügy hátterében, arról ITT olvashat további információkat.

Borítókép: A szakemberek már dolgoznak a besüllyedt útburkolaton Szegeden (Forrás: Délmagyar/Török János)


