Elítélték a mélygarázsos dílert

A kábítószer-kereskedőt tizenkét évre ítélte a bíróság. Az ügyészség súlyosabb büntetésért fellebbezett.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 17. 21:40
Tizenkét év fegyházbüntetéssel sújtotta a Szegedi Törvényszék azt a férfit, aki elfogása előtt több mint háromszázmillió forint értékű drogot halmozott fel az autójában – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség. A férfival szemben 2024. március 27-én emeltek vádat jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelmének bűntette miatt.

A szegedi férfi autójában jelentős mennyiségű kábítószer lapult. Forrás: Rendőrség

A vádlott egy szegedi társasházban bérelt egy mélygarázst, ott

leparkolt egy autót, és abban tárolta a drogot,

onnan vette magához az aktuálisan eladásra szánt mennyiséget.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai 2022. december 29-én éppen egy ilyen alkalommal ütöttek rajta a vádlotton.

A garázsban a rendőrök megtaláltak és lefoglaltak

  • több ezer kábítószer tartalmú tablettát,
  • mintegy öt kiló tiszta hatóanyag-tartalmú marihuánát,
  • több száz gramm tiszta kokaint,
  • mintegy két kilogramm tiszta amfetamint, valamint
  • kábítószer csomagolásához szükséges anyagokat, mérleget.

A vármegyei főügyészség álláspontja szerint a vádlottal szemben a büntetési célokat jobban szolgáló, szigorúbb büntetés indokolt. Ezért a vádhatóság az ítélettel szemben súlyosításért, hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabásáért jelentett be fellebbezést.

 

Borítókép: A rendőrök kábítószer-kereső kutyát is bevetettek a rajtaütésnél (Forrás: Rendőrség)


