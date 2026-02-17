Elítélték a mélygarázsos dílert

Tizenkét év fegyházbüntetéssel sújtotta a Szegedi Törvényszék azt a férfit, aki elfogása előtt több mint háromszázmillió forint értékű drogot halmozott fel az autójában – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség. A férfival szemben 2024. március 27-én emeltek vádat jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelmének bűntette miatt.

A szegedi férfi autójában jelentős mennyiségű kábítószer lapult. Forrás: Rendőrség

A vádlott egy szegedi társasházban bérelt egy mélygarázst, ott

leparkolt egy autót, és abban tárolta a drogot,

onnan vette magához az aktuálisan eladásra szánt mennyiséget.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai 2022. december 29-én éppen egy ilyen alkalommal ütöttek rajta a vádlotton.

A garázsban a rendőrök megtaláltak és lefoglaltak

több ezer kábítószer tartalmú tablettát,

mintegy öt kiló tiszta hatóanyag-tartalmú marihuánát,

több száz gramm tiszta kokaint,

mintegy két kilogramm tiszta amfetamint, valamint

kábítószer csomagolásához szükséges anyagokat, mérleget.

A vármegyei főügyészség álláspontja szerint a vádlottal szemben a büntetési célokat jobban szolgáló, szigorúbb büntetés indokolt. Ezért a vádhatóság az ítélettel szemben súlyosításért, hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabásáért jelentett be fellebbezést.

Borítókép: A rendőrök kábítószer-kereső kutyát is bevetettek a rajtaütésnél (Forrás: Rendőrség)