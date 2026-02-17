Elítélték a mélygarázsos dílert

Tizenkét év fegyházbüntetéssel sújtotta a Szegedi Törvényszék azt a férfit, aki elfogása előtt több mint háromszázmillió forint értékű drogot halmozott fel az autójában – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség. A férfival szemben 2024. március 27-én emeltek vádat jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelmének bűntette miatt.
A vádlott egy szegedi társasházban bérelt egy mélygarázst, ott
leparkolt egy autót, és abban tárolta a drogot,
onnan vette magához az aktuálisan eladásra szánt mennyiséget.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai 2022. december 29-én éppen egy ilyen alkalommal ütöttek rajta a vádlotton.
A garázsban a rendőrök megtaláltak és lefoglaltak
- több ezer kábítószer tartalmú tablettát,
- mintegy öt kiló tiszta hatóanyag-tartalmú marihuánát,
- több száz gramm tiszta kokaint,
- mintegy két kilogramm tiszta amfetamint, valamint
- kábítószer csomagolásához szükséges anyagokat, mérleget.
A vármegyei főügyészség álláspontja szerint a vádlottal szemben a büntetési célokat jobban szolgáló, szigorúbb büntetés indokolt. Ezért a vádhatóság az ítélettel szemben súlyosításért, hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabásáért jelentett be fellebbezést.
Borítókép: A rendőrök kábítószer-kereső kutyát is bevetettek a rajtaütésnél (Forrás: Rendőrség)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!