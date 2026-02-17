Rajtaütöttek a budakeszi droglaboron – lengyel nyomozókkal dolgoztak együtt a magyarok

Egy budakeszi házban működő amfetaminlabor látta el a budapesti éjszakát droggal, mígnem nemzetközi akció vetett véget a hálózat működésének. Az ügyhöz egy tragikus öngyilkosság is kapcsolódik – adta hírül a police.hu.

Fotó: Police.hu/képernyőfotó

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal (KBEH) pécsi osztályán még tavaly indult eljárás kábítószer-kereskedelem miatt, miután információ érkezett arról, hogy a főváros egyik népszerű szórakozóhelyén drogot árulnak. A nyomozók azonnal akcióba léptek, és az operatív eszközök bevetésével azonosították a terjesztői hálózatot.

A felderítés során az is kiderült, hogy az alapanyag egy része Lengyelországból érkezhetett, ezért a KR NNI az EMPACT-on keresztül felvette a kapcsolatot a lengyel rendőrséggel. A szoros magyar–lengyel együttműködés és a folyamatos információcsere révén teljesen feltérképezték a hálózatot és a drog útját is.

Kiderült, hogy a csapat amatőr „vegyésze” Magyarországon, illetve Lengyelországból beszerzett alapanyagokból egy budakeszi házban kialakított laborban állította elő az amfetamint,

illetve az elkövetők más forrásból is szereztek be különböző kábítószereket, amiket aztán a dílerek a budapesti éjszakában, különböző szórakozóhelyeken árusítottak.

A rajtaütés napjára, január 31-re a nyomozók már jelentős mennyiségű bizonyítékot gyűjtöttek össze. Pontosan ismerték a csoport tagjainak szerepét, a terjesztési láncolat működését, valamint azt is, miként jutott el a kábítószer a fogyasztókhoz.

A műveletet egészségügyi biztosítás mellett hajtották végre, mivel a budakeszi laborban veszélyes anyagokra és gázokra lehetett számítani. A KR NNI egysége védőruházatban és vegyvédelmi maszkban hatolt be az épületbe, ahol egy primitív, higiéniai szabályokat figyelmen kívül hagyó laborban eszközöket és jelentős mennyiségű előállított amfetamint találtak.

A labor felszámolásával párhuzamosan a KR NNI KBEH nyomozói lengyel társszerveikkel összehangolt akcióban összesen 16 embert fogtak el.

Budakeszi mellett Diósdon, Solymáron, Érden, Isaszegen, Erdőkertesen és Budapesten is voltak elfogások. A hálózatot irányító 43 éves budakeszi férfit – mivel felmerült, hogy lőfegyver lehet nála – a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége vette őrizetbe, nem sokkal azután, hogy 1,5 kilogramm amfetamint vitt el a laborból.