Orbán Balázs: A magyar-amerikai kapcsolatok alapja a két ország vezetője közötti szívélyes viszony + videó

Rajtaütöttek a budakeszi droglaboron – lengyel nyomozókkal dolgoztak együtt a magyarok

Magyar és lengyel nyomozók közös akcióban számolták fel azt a droghálózatot, amely a budapesti éjszakában terítette illegális szereit. A nyomozók 16 kilogramm kábítószert foglaltak le, 18 ember ellen indult eljárás.

2026. 02. 17. 9:01
Egy budakeszi házban működő amfetaminlabor látta el a budapesti éjszakát droggal, mígnem nemzetközi akció vetett véget a hálózat működésének. Az ügyhöz egy tragikus öngyilkosság is kapcsolódik – adta hírül a police.hu.

Fotó:  Police.hu/képernyőfotó

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal (KBEH) pécsi osztályán még tavaly indult eljárás kábítószer-kereskedelem miatt, miután információ érkezett arról, hogy a főváros egyik népszerű szórakozóhelyén drogot árulnak. A nyomozók azonnal akcióba léptek, és az operatív eszközök bevetésével azonosították a terjesztői hálózatot.

A felderítés során az is kiderült, hogy az alapanyag egy része Lengyelországból érkezhetett, ezért a KR NNI az EMPACT-on keresztül felvette a kapcsolatot a lengyel rendőrséggel. A szoros magyar–lengyel együttműködés és a folyamatos információcsere révén teljesen feltérképezték a hálózatot és a drog útját is

Kiderült, hogy a csapat amatőr „vegyésze” Magyarországon, illetve Lengyelországból beszerzett alapanyagokból egy budakeszi házban kialakított laborban állította elő az amfetamint,

illetve az elkövetők más forrásból is szereztek be különböző kábítószereket, amiket aztán a dílerek a budapesti éjszakában, különböző szórakozóhelyeken árusítottak.

A rajtaütés napjára, január 31-re a nyomozók már jelentős mennyiségű bizonyítékot gyűjtöttek össze. Pontosan ismerték a csoport tagjainak szerepét, a terjesztési láncolat működését, valamint azt is, miként jutott el a kábítószer a fogyasztókhoz.

A műveletet egészségügyi biztosítás mellett hajtották végre, mivel a budakeszi laborban veszélyes anyagokra és gázokra lehetett számítani. A KR NNI egysége védőruházatban és vegyvédelmi maszkban hatolt be az épületbe, ahol egy primitív, higiéniai szabályokat figyelmen kívül hagyó laborban eszközöket és jelentős mennyiségű előállított amfetamint találtak.

A labor felszámolásával párhuzamosan a KR NNI KBEH nyomozói lengyel társszerveikkel összehangolt akcióban összesen 16 embert fogtak el. 

Budakeszi mellett Diósdon, Solymáron, Érden, Isaszegen, Erdőkertesen és Budapesten is voltak elfogások. A hálózatot irányító 43 éves budakeszi férfit – mivel felmerült, hogy lőfegyver lehet nála – a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége vette őrizetbe, nem sokkal azután, hogy 1,5 kilogramm amfetamint vitt el a laborból.

Tragédia is köthető a hálózathoz

A nyomozók átkutatták a gyanúsítottakhoz köthető ingatlanokat és járműveket. 

A laborban talált anyagokkal együtt 16,2 kilogramm különféle drogot és 2500 MDMA-tablettát foglaltak le, továbbá mintegy 13 millió forintot, valutát, arany ékszereket és egy autót is lefoglaltak.

Az akció után további négy embert fogtak el, így összesen 18 gyanúsítottja van az ügynek. Közülük négyet kábítószer-kereskedelemmel, 14-et birtoklással gyanúsítanak; négyen letartóztatásban vannak, a többiek szabadlábon védekeznek.

Sajnálatos módon egy öngyilkosság is kapcsolódik a kábítószer-terjesztő hálózathoz. 

Tavaly december közepén egy fogyasztó önkezével vetett véget életének. Búcsúlevelében megnevezte dílerét, és azt is leírta, hogy a drog vezetett végzetes döntéséhez.

Borítókép: Felszámolták a budakeszi droglabort (Forrás: Police.hu/képernyőfotó)


