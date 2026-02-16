Horváth László: A hajtóvadászat folytatódik, a zéró tolerancia marad + videó

– Aki éjszaka bemászik egy 79 éves idős asszony ablakán, torkon ragadja, elrabol tőle 2500 forintot, hogy azt kábítószerre költse: az bármire képes – írja Facebook-posztjában Horváth László. A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos közösségi oldalán egy videót is közzétett. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság felvételén a bűnöző elfogása látszik.

Fotó: Polyák Attila

A kormánybiztos kiemelte, hogy a törvények szigorítása éppen az ilyen bűncselekmények elkövetőit célozza: nem érdemelnek irgalmat.

– A hajtóvadászat folytatódik, a zéró tolerancia marad – hangsúlyozta Horváth László.