Horváth László: A hajtóvadászat folytatódik, a zéró tolerancia marad + videó

A törvények szigorítása éppen az ilyen bűncselekmények elkövetőit célozza: nem érdemelnek irgalmat – írta Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos közösségi oldalán.

2026. 02. 16. 9:18
– Aki éjszaka bemászik egy 79 éves idős asszony ablakán, torkon ragadja, elrabol tőle 2500 forintot, hogy azt kábítószerre költse: az bármire képes – írja Facebook-posztjában Horváth László. A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos közösségi oldalán egy videót is közzétett. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság felvételén a bűnöző elfogása látszik.

Hatvan 20250904 Budapest DELTA Program Tájékoztató a kábítószer elleni küzdelem érdekében indult program első fél évének eredményeiről. fotó: Polyák Attila (PA) MW képen: Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos, Töreki Sándor bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes
A kormánybiztos kiemelte, hogy a törvények szigorítása éppen az ilyen bűncselekmények elkövetőit célozza: nem érdemelnek irgalmat.

– A hajtóvadászat folytatódik, a zéró tolerancia marad – hangsúlyozta Horváth László. 

