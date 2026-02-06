Soha nem látott méretű drogfogás Macedóniában + fotó

A beszámoló szerint a csütörtökön megkezdett, de még pénteken is tartó rendőrségi akció helyszínei Szkopjéban és Strumicában voltak, és noha gyógyászati célú cannabis lefoglalásáról van szó, a hatóságok szerint a termesztők azt nem az engedélyezett felhasználásra szánták. Az illetékesek hivatalosan egyelőre nem közöltek részleteket arra hivatkozva, hogy az akció még folyamatban van. A nyomozók azt feltételezik, hogy a termelés jelentős része a feketepiacra került ezekről a helyekről.

Harminctonnányi marihuánát foglaltak le a hatóságok Macedóniában

Fotó: AFP

Észak-Macedónia 2016-ban engedélyezte a cannabis orvosi célokra történő termesztését.

Az MRT közlése szerint az akció összefüggésben áll egy Szerbiában nemrég végrehajtott razziával, amelynek során öt tonna marihuánát foglaltak le. A szerb ügyészség hétfőn közölte, hogy a közép-szerbiai farmon talált kábítószer Észak-Macedóniából származott.