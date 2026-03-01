nézőpont intézettisza pártorbán viktorfidesz

Mráz Ágoston Sámuel: Egy ilyen helyzetben megnő a stabilitás iránti vágy

A Fidesz nem április 12-éig lát, hanem 2030-ig és azon túlra is – mutatott rá a Nézőpont Intézet igazgatója.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 14:54
Az iráni rezsim elleni amerikai–izraeli légicsapás bizonyította, hogy a Fidesz régi figyelmeztetése igaz: a veszélyek korában élünk – mutatott rá Mráz Ágoston Sámuel a Facebook-oldalán. A Nézőpont Intézet igazgatója bejegyzésében kiemelte: a Közel-Kelet lehet, hogy távol van tőlünk, de az ukrán kormányzat zsarolása a Barátság kőolajvezeték elzárásával a fenyegetettség érzését mégis közel hozza.

Budapest, 2025. november 11. Mráz Ágoston Sámuel, az intézet vezetője a Nézőpont Intézet Jogállamiság: szuverenitás és hatáskörtúllépés az Európai Unióban címmel megrendezett konferenciáján 2025. november 11-én. MTI/Bruzák Noémi
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Magyar Péter a kampányát egyre inkább az akkugyárakra fókuszálja, ezzel szemben Orbán Viktor biztonságot, stabilitást és a háborúkból való kimaradást ígéri a »biztos választás« jelszavával

– hangsúlyozta.

Rámutatott: a magyar választás nemzetközi kontextusa egyre inkább a háborúk, a fenyegetések és a veszélyes világ képe, ilyen helyzetben a stabilitás iránti vágy is megnő. Mráz Ágoston Sámuel szerint alighanem Orbán Viktor előrelátóbban határozta meg a kampányának mondanivalóját.

Az elemző felhívta a figyelmet, hogy a miniszterelnök a szombati esztergomi beszéde végén mondott egy fontos gondolatot, amely nem kapott kellő figyelmet:

„Lelkileg olyan erős győzelemre van szükség, hogy utána nagyon gyorsan helyre tudjuk, helyre tudjam állítani a nemzeti egységet” a háborúból való kimaradás célja mellett.

Kifejtette: Orbán Viktor egyrészt helyesen hangsúlyozta, hogy a társadalmi megosztottság kockázatos a nagy döntések idején, másrészt fontos, hogy a választások utáni kormányfői terveiről is beszélt.

Sokan akarják ma elhitetni a balliberális tudatiparban, hogy a Tisza Párt választási győzelme automatikus. A Fidesznek ezért az az érdeke, hogy megüzenje: készül a kormányzás folytatására. Nem április 12-éig lát, hanem 2030-ig és azon túlra is

– mutatott rá az igazgató.

Felidézte, a Nézőpont Intézet e heti közvélemény-kutatása is bizonyította: a Fidesz nyerheti meg a választásokat. Legvalószínűbb listás eredménye 45 százalék lenne most vasárnap.

Mráz Ágoston Sámuel jelezte, érdemes a „Némák Pártja” (Navracsics Tibor utalása a Tisza Pártra) egyik beszédes hallgatására is felhívni a figyelmet. Emlékeztetett, a magyar választási rendszerben legalább 71 választókerületben kell (500 érvényes helybeli aláírásával) jelöltet állítani ahhoz, hogy egy pártnak lehessen országos listája is. Ismert, hogy a szükséges aláírásokat először a Fidesz, aztán a Tisza Párt is összegyűjtötte és leadta.

Van azonban egy nagy különbség: a kormánypárt az aláírásgyűjtés előtt publikálta az országos listája névsorát, ezzel szemben a Tisza Párt látatlanba gyűjtött szignókat. Körülbelül 38-42 mandátumot a következő parlamentben a Tisza Párt az országos listájáról szerezhet majd meg, de azt, hogy kik lesznek ezen a listán és milyen sorrendben, még a Tisza Párt támogatói sem tudhatják, arról egy személyben Magyar Péter fog dönteni a 25 fős pártja kongresszusán

– mutatott rá az elemző.

„Vajon mikor veszik észre az ellenzéki választók, hogy túljártak az eszükön, és semmi beleszólásuk nincs abba, kikből áll majd a 2026-tól a parlamentben ülő új ellenzék?” – tette fel a kérdést bejegyzése végén Mráz Ágoston Sámuel.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Esztergomban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

