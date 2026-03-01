Különleges katonák védik az atomerőművet és az átjátszóállomásokat

Zelenszkijék fenyegetnek és zsarolnak bennünket. Ránk zárták az olajcsapot, mert káoszt akarnak, hogy benyomják a hatalomba Magyar Pétert.

Nekik egy engedelmes báb kell, akivel elintézhetik Ukrajna EU-tagságát, és aki odaadja Kijevnek a magyarok pénzét. Ezért Zelenszkijék semmitől sem riadnak vissza: az olajblokád mellett további szabotázsakciókat is terveznek – írta a közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A honvédelmi miniszter Paksra érkezve hangsúlyozta:

Magyarország minden négyzetméterét megvédjük! Ez a mi hazánk és a mi életünk. Itt senki sem fenyegethet bennünket! Megerősítettük az ország kritikus infrastruktúrájának védelmét.

Fokozottan, katonai erővel, a legmodernebb haditechnikákkal védjük a legfontosabb magyar energialétesítményeket. Különleges katonáink védik a paksi atomerőművet is és a nagyfeszültségű átjátszóállomásokat – mondta a tárcavezető.