Egyedi árukapcsolás: drogot is kínáltak a használt autók mellé Debrecenben

A rendőrség február elején bezáratott egy debreceni autókereskedést. A telephelyre azután került lakat, hogy egy nyomozás során kiderült: a használt autók mellett drogot is árusítanak.

Munkatársunktól
2026. 02. 08. 16:44
A hatóságok bezártak egy debreceni autókereskedést, ahol a használt gépjárművek mellett drogot is árultak.
Forrás: Police.hu
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) nyomozói február 3-án bezártak egy debreceni autókereskedést, ugyanis a gyanú szerint a telephelyet drogterjesztésre használták – adta hírül az Origo.hu. A portál hivatalosan nem megerősített értesülései szerint a dílerek külföldről hoztak be az eladásra szánt autókat, ám a gépjárművekkel együtt kábítószert is áthoztak a határon.

A hatóságok bezártak egy debreceni autókereskedést, ahol a használt gépjárművek mellett drogot is árultak.
A hatóságok bezártak egy debreceni autókereskedést, ahol a használt gépjárművek mellett drogot is árultak. Fotó: Police.hu

Drog és használt gépjárművek

A nyomozó hatóság 2025 szeptemberében csapott le a debreceni drogbandára, letartóztatták és őrizetbe vették az 52 éves nyíradonyi Sz. Lászlót, a 36 éves debreceni K. Zsoltot és a 29 éves nyíregyházi Sz. Ádámot. A gyanúsítottak füstnek, kólának, szívónak, felninek, benzinnek is hívott anyagot árultak az autókereskedő cég telephelyén, a kábítószert az ott tárolt kocsikban vették át a kuncsaftok.

A hatóság végül 2026 februárjában döntött a telephely bezárásáról. Erre a kábítószer elleni harc nyomán tavaly hozott új jogszabály adott lehetőséget rendőröknek, amely kimondja, hogy a hatóság elkobozhat minden olyan ingó- és ingatlanvagyont, amelyet kábítószer előállítására és terjesztésére használtak, valamint üzlethelyiségeket zárathat be ugyanezen okok miatt. A cél, hogy a dílerek a szabadulás után ne tudják ugyanúgy elkezdeni a terjesztést, mint mielőtt őrizetbe vétel vagy jogerős ítélet miatt börtönbe kerültek volna.

Míg a magyar kormány szigorú drogpolitikát követ és emiatt sok nemzetközi bírálatot kap, addig Kanadában pontosan látható, hova vezet a féktelen liberalizáció: a kemény drogok dekriminalizálásával nőtt a bűnözés és romlott a közegészségügyi helyzet, ezért most teljes hátraarcot hirdet a kormányzat az egyik tartományban.

