Teljes kudarcba fulladt a baloldali drogliberalizáció Kanadában

Brit Kolumbia baloldali drogliberalizációs kísérlete látványos kudarccal zárult: a kanadai tartomány 2026 elején hivatalosan is bejelentette, hogy véget vet a kemény drogok – köztük a heroin – dekriminalizálásának. A 2023-ban indított program célja az volt, hogy a büntetés helyett a rehabilitáció felé terelje a fogyasztókat, ám a gyakorlatban mind a közbiztonság, mind a közegészségügy helyzete romlott. A magyar kormány nem véletlenül utasítja el a drogliberalizációt: a külföldi példák egyre súlyosabb következményekre figyelmeztetnek.

Sebők Barbara
2026. 02. 04. 6:35
Forrás: AFP
Lezárult az a kísérlet, amelytől támogatói áttörést reméltek, kritikusai viszont már a kezdetektől komoly veszélyekre figyelmeztettek. Kanada nyugati tartománya, Brit Kolumbia hivatalosan is véget vetett a kemény drogok dekriminalizálását célzó programnak. Az egészségügyi miniszter azzal indokolta a döntést, hogy a bevezetett intézkedések nem hozták meg a várt eredményeket. A fejleményről az Origo számolt be a Breitbart forrásaira hivatkozva. Kanada példája megmutatta, hová vezet a drogliberalizáció. 

Elbukott a baloldali drogliberalizáció: feladják a kemény drogok legalizálását Kanadában
A drogliberalizáció kudarca

Brit Kolumbia tartomány 2023-ban indította el azt a kezdeményezést, amely már a bevezetésekor heves vitákat váltott ki. Az intézkedés értelmében legfeljebb 2,5 gramm kábítószer – köztük olyan kemény drogok is, mint a heroin – birtoklása nem vont maga után büntetőjogi eljárást. 

A tartomány vezetése akkor azzal érvelt, hogy a lépés mérsékli a börtönbüntetések számát, és a szerhasználókat a gyógykezelés irányába tereli.

A program lezárását 2026. január 14-én jelentette be a tartomány egészségügyi minisztere. Közlése szerint az intézkedést eleve időszakos, folyamatosan ellenőrzött kísérletnek szánták, amelynek célja az volt, hogy kiderüljön, mi működik a gyakorlatban, és hol van szükség korrekcióra. Hozzátette: a tapasztalatok alapján a program nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 

A kudarc tényét már nemcsak politikai ellenfelek mondják ki: a kezdeményezés egykori támogatói közül is többen elismerték, hogy a drogliberalizáció nem hozta meg az ígért eredményeket.

Az Agence France-Presse egy vancouveri aktivistát és heroinfüggőt is megszólaltatott, aki a kezdetekben még támogatta a dekriminalizációt, később azonban nyíltan csalódottságának adott hangot. Garth Mullin szerint a program a valóságban nem segítséget nyújtott, hanem egyszerűen magára hagyta a szerhasználókat az utcán. Az AFP egy 2024-es esetről is beszámolt: 

egy kávézóban készült felvételen egy férfi kábítószert fogyasztott, miközben a közvetlen közelében, egy másik asztalnál gyerekek tartózkodtak. 

Az eset komoly felháborodást keltett, és sokak számára szimbolikussá vált a program következményeit illetően. A kísérlet hívei korábban azt állították, hogy a rendőrségi fellépés visszafogása arra ösztönzi majd a fogyasztókat, hogy nagyobb arányban forduljanak rehabilitációs intézményekhez. Ez azonban nem történt meg. A tartomány egészségügyi minisztere maga is elismerte: nehéz, sőt szinte lehetetlen megállapítani, hogy a program idején nőtt-e az opioidfüggők kezelési kérelmeinek száma.  Kritikusok szerint ez nehezen magyarázható, hiszen az ilyen adatoknak a minisztérium rendelkezésére kellene állniuk.

A BBC adatai sem festettek kedvezőbb képet: a túladagolás miatti halálesetek száma már a kísérlet első évében 5,8 százalékkal nőtt, és 2025-ben is tartósan magas maradt.

Hasonló folyamat zajlott le az Egyesült Államok Oregon államában is, ahol 2020 és 2024 között futott egy hasonló program. A bírálók szerint a kanadai és az amerikai sajtó jórészt háttérbe szorította azokat a véleményeket, amelyek már a kezdetektől zsákutcának tartották a legalizálást. Az ilyen megszólalásokat gyakran egyszerű politikai támadásként állították be. Amikor 2024-re a program kudarca már egyértelművé vált, a BBC idézte Vancouver korábbi polgármesterét, aki arra figyelmeztetett: 

Érdemi rendőri fellépés nélkül a szerhasználók továbbra is az utcákon halnak meg.

A Daily Hive Claire Rattee konzervatív politikust idézte, aki úgy fogalmazott: 

A kormány most végre elismerte, amit a családok és a közösségek évek óta mondtak: az NDP kockázatos kísérlete negatív hatással volt belvárosainkra, közösségeinkre és iskoláinkra.

Brüsszelnek nagyon nem tetszik a magyar zéró tolerancia drogügyben

Mint ismert, az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága kimondta: Magyarország megsértette az uniós jogot, valamint a lojális együttműködés elvét azáltal, hogy a cannabis besorolásával kapcsolatban az Európai Uniónak az ENSZ Kábítószer-bizottsága következő ülésszakán képviselt közös álláspontja ellen szavazott.

Az ügy előzménye, hogy 2020 novemberében az Európai Unió Tanácsa határozatot fogadott el az Európai Uniónak az ENSZ Kábítószer-bizottsága következő ülésszakán képviselt közös álláspontról.

Az álláspont egyebek között a cannabis és az ehhez kapcsolódó anyagoknak az ENSZ kábítószerekről és pszichotrop anyagokról szóló egyezményei szerinti besorolása módosítására irányult. Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos is reagált a brüsszeli döntésre. Úgy fogalmazott: 

Brüsszelnek nagyon nem tetszik a magyar zéró tolerancia drogügyben. 

Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a napokban egy sokkoló drogos videót osztott meg közösségi oldalán. A felvételen egy 4-5 éves forma kisfiú gyújtja be az anyja drogadagját, majd bele is szív. 

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

