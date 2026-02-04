Teljes kudarcba fulladt a baloldali drogliberalizáció Kanadában

Lezárult az a kísérlet, amelytől támogatói áttörést reméltek, kritikusai viszont már a kezdetektől komoly veszélyekre figyelmeztettek. Kanada nyugati tartománya, Brit Kolumbia hivatalosan is véget vetett a kemény drogok dekriminalizálását célzó programnak. Az egészségügyi miniszter azzal indokolta a döntést, hogy a bevezetett intézkedések nem hozták meg a várt eredményeket. A fejleményről az Origo számolt be a Breitbart forrásaira hivatkozva. Kanada példája megmutatta, hová vezet a drogliberalizáció.

Elbukott a baloldali drogliberalizáció Kanadában: feladják a legalizálásra tett kísérleteket Fotó: AFP

A drogliberalizáció kudarca

Brit Kolumbia tartomány 2023-ban indította el azt a kezdeményezést, amely már a bevezetésekor heves vitákat váltott ki. Az intézkedés értelmében legfeljebb 2,5 gramm kábítószer – köztük olyan kemény drogok is, mint a heroin – birtoklása nem vont maga után büntetőjogi eljárást.

A tartomány vezetése akkor azzal érvelt, hogy a lépés mérsékli a börtönbüntetések számát, és a szerhasználókat a gyógykezelés irányába tereli.

A program lezárását 2026. január 14-én jelentette be a tartomány egészségügyi minisztere. Közlése szerint az intézkedést eleve időszakos, folyamatosan ellenőrzött kísérletnek szánták, amelynek célja az volt, hogy kiderüljön, mi működik a gyakorlatban, és hol van szükség korrekcióra. Hozzátette: a tapasztalatok alapján a program nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.