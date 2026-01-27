Szánthó Miklós úgy fogalmazott: az abszurditás megszűnt létezni, és helyébe a brüsszeli politika, valamint már a jogalkalmazás lépett. Arra utalt, hogy az Európai Bizottság indítványára ma az Európai Unió Bírósága elmarasztalta Magyarországot, és pénzügyi szankciókat helyezett kilátásba, mert hazánk még 2020-ban az ENSZ-ben a kötelezőnek kikiáltott, drogpárti uniós állásponttal szemben szavazott.

Szánthó Miklós: Brüsszelben beszívtak és berágtak? Fotó: AFP

A bejegyzésben kifejtette, hogy a bíróság most lényegében arra akarja rábírni Magyarországot, hogy jobb belátása ellenére legyen drogpárti, és támogassa a drogliberalizációs törekvéseket a nemzetközi fórumokon.

Bár a magyar alaptörvény kifejezetten fellép a kábítószernek még a népszerűsítése ellen is, a bíróság szerint az ilyen kérdések kizárólagos EU-hatáskörbe tartoznak, ezért megsértettük a »lojális együttműködés elvét«

– magyarázta. Kitért arra is, hogy a bíróság, az EP vagy az Európai Bizottság elmúlt időszakban Magyarországgal kapcsolatban hozott döntéseinek fő irányát tekintve hazánk vélhetően akkor elégítené ki ezt a kritériumot, ha

befogadnánk a migránsokat,

minden lehetséges eszközzel támogatnák Ukrajnát és a háborút,

legalizálnánk a genderideológiát, valamint a kábítószereket is.

Külön »érdekesség«, hogy az ügyben az a Koen Lenaerts bíró járt el, aki Magyarországot korábban az EU-ból való kizárással fenyegette, és csak tavaly több nyilvános előadásában bírálta a magyar szuverenista politikát

– hívta fel rá a figyelmet.