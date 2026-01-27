Brüsszelnek nagyon nem tetszik a magyar zéró tolerancia drogügyben

A brüsszeli bíróság drogpárti álláspont képviseletére kötelezné Magyarországot

Mint ismert, az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága kedden kimondta: Magyarország megsértette az uniós jogot, valamint a lojális együttműködés elvét azáltal, hogy a cannabis besorolásával kapcsolatban az Európai Uniónak az ENSZ Kábítószer-bizottsága következő ülésszakán képviselt közös álláspontja ellen szavazott.

Az ügy előzménye, hogy 2020 novemberében az Európai Unió Tanácsa határozatot fogadott el az Európai Uniónak az ENSZ Kábítószer-bizottsága következő ülésszakán képviselt közös álláspontról.

Az álláspont egyebek között a cannabis és az ehhez kapcsolódó anyagoknak az ENSZ kábítószerekről és pszichotrop anyagokról szóló egyezményei szerinti besorolása módosítására irányult.

Bóka János is reagált

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán számolt be a legújabb brüsszeli tervekről.

A drogliberalizációt is ránk akarja kényszeríteni Brüsszel

– kezdte a bejegyzést. A miniszter egyértelművé tette, hogy a magyar kormány drogpolitikai álláspontja világos, elítélik a drogliberalizációs törekvéseket, mert azokat téves és veszélyes iránynak tartják.

Borítókép: Marihuánás cigaretta a Joints-Venture nevű társasági klubban (Fotó: AFP)