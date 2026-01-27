Brüsszelnek nagyon nem tetszik a magyar zéró tolerancia drogügyben

Horváth László tájékoztatott, hogy az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság beperelte Magyarországot a drogliberalizáció elutasítása miatt, az uniós bíróság pedig ma kimondta, hogy uniós jogot sértünk.
A döntés kapcsán figyelmeztetett:
A drogliberalizáció olyan, mint az illegális migráció: egy ponton túl visszafordíthatatlan következményekkel jár. Mi maradunk a zéró toleranciánál, nem követjük el mások hibáit.
Elmagyarázta, hogy a zéró tolerancia azt jelenti, hogy nem teszünk különbséget a szerek között, nincs könnyű és kemény, nincs rossz drog és kevésbé rossz drog: csak kábítószer van. Arra is felhívta a figyelmet, hogy minden adag kábítószer mögött a szervezett bűnözés áll.
Minden adag kábítószer mérgezi és veszélyezteti a gyerekeket, a fiatalokat.
