Brüsszelnek nagyon nem tetszik a magyar zéró tolerancia drogügyben

Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos új bejegyzésben reagált a mai brüsszeli döntésre, miszerint Magyarországot meg akarják büntetni, mert nem szállt be a brüsszeli drogliberalizációba. Úgy fogalmazott: Brüsszelnek nagyon nem tetszik a magyar zéró tolerancia drogügyben.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 17:56
A brüsszeli bíróság drogpárti álláspont képviseletére kötelezné Magyarországot Forrás: AFP
Horváth László tájékoztatott, hogy az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság beperelte Magyarországot a drogliberalizáció elutasítása miatt, az uniós bíróság pedig ma kimondta, hogy uniós jogot sértünk.

Horváth László: Brüsszelnek nagyon nem tetszik a magyar zéró tolerancia drogügyben
Horváth László: Brüsszelnek nagyon nem tetszik a magyar zéró tolerancia drogügyben. Fotó: MTI

A döntés kapcsán figyelmeztetett:

A drogliberalizáció olyan, mint az illegális migráció: egy ponton túl visszafordíthatatlan következményekkel jár. Mi maradunk a zéró toleranciánál, nem követjük el mások hibáit.

Elmagyarázta, hogy a zéró tolerancia azt jelenti, hogy nem teszünk különbséget a szerek között, nincs könnyű és kemény, nincs rossz drog és kevésbé rossz drog: csak kábítószer van. Arra is felhívta a figyelmet, hogy minden adag kábítószer mögött a szervezett bűnözés áll. 

Minden adag kábítószer mérgezi és veszélyezteti a gyerekeket, a fiatalokat.

– Nem értünk egyet a kábítószereket tiltó uniós szabályok lazításával, az engedményekkel. Akkor sem, ha megbüntetnek az álláspontunk miatt – szögezte le. Majd hozzátette: folytatjuk a hajtóvadászatot, és érvényesítjük a szigorú törvényeket: a Delta program elindulása óta több mint tízezer büntetőeljárás indult el, a rendőrség több mint két tonna kábítószert vont ki a feketepiacról, és több mint kétmilliárd forint értékben foglalt le kábítószer-kereskedelemhez köthető vagyont. Egyértelművé tette:

Mi nem behozni, hanem kisöpörni akarjuk a kábítószert Magyarországról! Szóltunk előre: aki mások gyerekét mérgezi, annak börtönben a helye!

 

A brüsszeli bíróság drogpárti álláspont képviseletére kötelezné Magyarországot

Mint ismert, az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága kedden kimondta: Magyarország megsértette az uniós jogot, valamint a lojális együttműködés elvét azáltal, hogy a cannabis besorolásával kapcsolatban az Európai Uniónak az ENSZ Kábítószer-bizottsága következő ülésszakán képviselt közös álláspontja ellen szavazott.

Az ügy előzménye, hogy 2020 novemberében az Európai Unió Tanácsa határozatot fogadott el az Európai Uniónak az ENSZ Kábítószer-bizottsága következő ülésszakán képviselt közös álláspontról.

Az álláspont egyebek között a cannabis és az ehhez kapcsolódó anyagoknak az ENSZ kábítószerekről és pszichotrop anyagokról szóló egyezményei szerinti besorolása módosítására irányult.

 

Bóka János is reagált

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán számolt be a legújabb brüsszeli tervekről. 

A drogliberalizációt is ránk akarja kényszeríteni Brüsszel

– kezdte a bejegyzést. A miniszter egyértelművé tette, hogy a magyar kormány drogpolitikai álláspontja világos, elítélik a drogliberalizációs törekvéseket, mert azokat téves és veszélyes iránynak tartják. 

 

Borítókép: Marihuánás cigaretta a Joints-Venture nevű társasági klubban (Fotó: AFP)

