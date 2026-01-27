BrüsszelkötelezettségszegésMagyarország

A brüsszeli bíróság drogpárti álláspont képviseletére kötelezné Magyarországot. Drogellenes politikája miatt is bünteti Brüsszel Magyarországot.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 15:03
Kannabisz
Kannabisz Forrás: AFP
Magyarország megsértette az uniós jogot, valamint a lojális együttműködés elvét azáltal, hogy a cannabis besorolásával kapcsolatban az Európai Uniónak az ENSZ Kábítószer-bizottsága következő ülésszakán képviselt közös álláspontja ellen szavazott – ismertette az ítéletét az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága kedden.

A brüsszeli bíróság drogpárti álláspont képviseletére kötelezné Magyarországot
A brüsszeli bíróság drogpárti álláspont képviseletére kötelezné Magyarországot. Fotó: AFP

Az ügy előzménye, hogy 2020 novemberében az Európai Unió Tanácsa határozatot fogadott el az Európai Uniónak az ENSZ Kábítószer-bizottsága következő ülésszakán képviselt közös álláspontról.

Az álláspont egyebek között a cannabis és az ehhez kapcsolódó anyagoknak az ENSZ kábítószerekről és pszichotrop anyagokról szóló egyezményei szerinti besorolása módosítására irányult. A szavazás során Magyarország nemcsak az uniós tanács által elfogadott közös álláspont ellen szavazott, hanem azzal ellentétes nyilatkozatot is tett.

Az Európai Bizottság ezért kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet indított Magyarországgal szemben, azt állítva, hogy Magyarország megsértette az unió kizárólagos hatáskörét, az uniós tanács közös álláspontról szóló határozatát, valamint a lojális együttműködés elvét. Magyarország véleménye szerint a tanácsi határozat jogellenes – emlékeztettek. Kedden kihirdetett ítéletében az Európai Unió Bírósága az Európai Bizottságnak adott igazat, megállapítva, hogy Magyarország nem teljesítette az uniós jogból eredő kötelezettségeit.

Kifejtették: az unió nevében képviselt álláspont elfogadása az unió kizárólagos hatáskörébe tartozik, amelyet Magyarország a jelen ügyben megsértett, amikor úgy járt el, ahogyan azt tette. A lojális együttműködés elve arra kötelezi a tagállamokat, hogy elősegítsék az unió feladatainak teljesítését, és tartózkodjanak minden olyan intézkedéstől, mely veszélyeztetheti e célkitűzések megvalósítását – írták.

Jelen esetben Magyarország azáltal, hogy egy nemzetközi fórumon az uniós tanács közös álláspontjával szemben szavazott, megsértette a lojális együttműködés elvét, valamint az EU és tagállamai nemzetközi képviselete egységességének elvét – hangoztatta ítéletében az uniós bíróság, majd hozzátette: az eltérés a tanács által kidolgozott közös stratégiától gyengíti az EU tárgyalási pozícióját az egyezmény többi részes felével szemben.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó:AFP)

