Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter új videót osztott meg közösségi oldalán, amelyben elmondta, hogy az elmúlt napokban egy új korszak kezdődött Magyarországon a választásra való felkészülésben.
Ukrajna budapesti nagykövetének világossá tették: Magyarország nem tűri, hogy bárki beavatkozzon a magyarországi választásokba
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán közzétett videójában arról számolt be, hogy Ukrajna be akar avatkozni a magyar választásokba. A tárcavezető úgy fogalmazott, az ukrán elnök célja a választási eredmény befolyásolása, mivel a Tisza Párt győzelme esetén Magyarország háborús és uniós politikája gyökeresen megváltozna. Szijjártó hangsúlyozta, hogy a nemzeti kormány nem enged a külső nyomásnak, és minden eszközzel megvédi Magyarország szuverenitását.
Ukrajna elnöke és kormánya ugyanis egy kendőzetlen, szégyentelen, nyílt, durva beavatkozásba kezdett. Nyilvánvalóan befolyásolni akarják a magyar választás eredményét
– emelte ki a tárcavezető. Szijjártó szerint nyilvánvaló, hogy azt akarják elérni, hogy a Tisza Párt nyerje meg az április 12-i választást, hiszen ők egy választási győzelem esetén azonnal zöld utat adnának Ukrajna európai uniós csatlakozásának, azonnal igent mondanának Brüsszel háborús terveire és belekevernék Magyarországot is a háborúba. A külügyminiszter azzal folytatta, hogy azt is engednék Brüsszelnek, hogy odaadják a magyar emberek pénzét az ukrán állam működtetésére.
Mi azonban nem adjuk a szuverenitásunkat, Magyarország a magyaroké, Magyarország jövőjéről a magyar emberek dönthetnek, Magyarország jövőjéről a döntés Magyarországon születik, nem Brüsszelben és nem Kijevben
– hangsúlyozta a miniszter. Úgy folytatta, hogy Ukrajna budapesti nagykövetének világossá tették, hogy Magyarország nem tűri azt, hogy bárki beavatkozzon a magyarországi parlamenti választásokba. Nem fogják eltűrni Ukrajnától, hogy beavatkozzanak, vagy hogy befolyásolni akarják a választás eredményét.
Nem tűrjük, hogy a Tisza Párt oldalán beavatkoznak a magyar választási folyamatba
– mondta, majd kitért rá, hogy világossá tette a miniszterhelyettes az ukrán nagykövet számára, hogy Magyarország minden eszközzel megvédi a szuverenitását, és Magyarország minden eszközzel megvédi a magyar emberek azon a jogát, hogy csak ők hozhatnak döntést Magyarország jövőjéről.
Április 12-e tétje világos
Engedjük-e az országot háborúba menni, vagy maradunk a béke útján. Megvédjük-e a biztonságunkat, vagy igent mondunk Brüsszelnek arra, hogy beletoljanak minket a háborúba
– emelte ki a tárcavezető. Ezután kifejtette, hogy nem engedhetjük Kijevnek, hogy belehúzzanak minket a saját háborújukba. Április 12-e tétje, hogy a magyar emberek pénzét Magyarország, a magyar családok javára használja-e fel a magyar kormány, vagy a magyar emberek pénzét hagyjuk elküldeni Ukrajnába.
Ne felejtsük el 1500 milliárd eurónyi igényt terjesztettek elő az ukránok, amire Brüsszel azt mondta, hogy hajlandó ezt az igényt befogadni. Mi nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába, amíg az országnak nemzeti szuverén kormánya van
– hangsúlyozta, majd azzal zárta a felszólalást, hogy határozottan felszólítják az ukránokat, hogy fejezzék be a Tisza Párt oldalán történő beavatkozást a magyar választási folyamatba és tartsák tiszteletben Magyarország szuverenitását, amit minden létező eszközzel meg fognak védeni.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)
