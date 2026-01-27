Ukrajna budapesti nagykövetének világossá tették: Magyarország nem tűri, hogy bárki beavatkozzon a magyarországi választásokba

Ukrajna elnöke és kormánya ugyanis egy kendőzetlen, szégyentelen, nyílt, durva beavatkozásba kezdett. Nyilvánvalóan befolyásolni akarják a magyar választás eredményét

– emelte ki a tárcavezető. Szijjártó szerint nyilvánvaló, hogy azt akarják elérni, hogy a Tisza Párt nyerje meg az április 12-i választást, hiszen ők egy választási győzelem esetén azonnal zöld utat adnának Ukrajna európai uniós csatlakozásának, azonnal igent mondanának Brüsszel háborús terveire és belekevernék Magyarországot is a háborúba. A külügyminiszter azzal folytatta, hogy azt is engednék Brüsszelnek, hogy odaadják a magyar emberek pénzét az ukrán állam működtetésére.

Mi azonban nem adjuk a szuverenitásunkat, Magyarország a magyaroké, Magyarország jövőjéről a magyar emberek dönthetnek, Magyarország jövőjéről a döntés Magyarországon születik, nem Brüsszelben és nem Kijevben

– hangsúlyozta a miniszter. Úgy folytatta, hogy Ukrajna budapesti nagykövetének világossá tették, hogy Magyarország nem tűri azt, hogy bárki beavatkozzon a magyarországi parlamenti választásokba. Nem fogják eltűrni Ukrajnától, hogy beavatkozzanak, vagy hogy befolyásolni akarják a választás eredményét.

Nem tűrjük, hogy a Tisza Párt oldalán beavatkoznak a magyar választási folyamatba

– mondta, majd kitért rá, hogy világossá tette a miniszterhelyettes az ukrán nagykövet számára, hogy Magyarország minden eszközzel megvédi a szuverenitását, és Magyarország minden eszközzel megvédi a magyar emberek azon a jogát, hogy csak ők hozhatnak döntést Magyarország jövőjéről.

Április 12-e tétje világos

Engedjük-e az országot háborúba menni, vagy maradunk a béke útján. Megvédjük-e a biztonságunkat, vagy igent mondunk Brüsszelnek arra, hogy beletoljanak minket a háborúba

– emelte ki a tárcavezető. Ezután kifejtette, hogy nem engedhetjük Kijevnek, hogy belehúzzanak minket a saját háborújukba. Április 12-e tétje, hogy a magyar emberek pénzét Magyarország, a magyar családok javára használja-e fel a magyar kormány, vagy a magyar emberek pénzét hagyjuk elküldeni Ukrajnába.