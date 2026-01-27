Szijjártó Péter: A magyar emberek pénzének Magyarországon van a helye

„Ezek a gazdasági bravúrok, amik megtörténtek itt az elmúlt években, nem történtek volna meg akkor, ha az elmúlt években a nemzetközi vállalatok nem hozták volna a beruházásaikat sorra Magyarországra. És amikor ezek a nagy nemzetközi vállalatok döntenek, akkor nekik a biztonság és a kiszámíthatóság az nagyon fontos” – hangsúlyozta.

Továbbá rámutatott, hogy az elmúlt négy év a negatív környezet ellenére is a magyar gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka volt a beruházások szempontjából.

Soha annyi beruházás nem jött Magyarországra, soha annyi gyár nem épült, soha annyi új gépsort nem telepítettek és soha annyi új munkahely nem jött létre Magyarországon, mint az elmúlt négy év során

– szögezte le.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook)