Szijjártó Péter: A magyar emberek pénzének Magyarországon van a helye

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az ipari informatikai megoldásokban a világpiacot vezető Kontron Electronics Magyarországra hozza az eddig Kínában folytatott gyártási tevékenységét. Kiemelte, hogy ehhez a kétmilliárd forintos beruházáshoz a kormány 400 millió forint támogatást nyújt, így segítve elő harminc új munkahely létrehozását és háromszáz másik betonbiztossá tételét.
Ez megint óriási nagy bravúr, kínai termelési tevékenység jön át Magyarországra, úgyhogy itt komplex elektronikai szelvényeket, automatizált vezérlési megoldásokat, magyarul abszolút modern, high-tech termékeket fognak gyártani az orvostechnika, a repülőipar, illetve a robotika számára. És ami legalább ennyire fontos, hogy a termelés mellett létrejön egy teljes körű szolgáltatási lánc is
– közölte.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!