A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a kormány 480 millió forinttal járul hozzá ahhoz, hogy a kozármislenyi stadiont és környékét még szebbé, modernebbé tudják tenni, írta az MTI.
Szijjártó Péter jelentős fejlesztésről számolt be
A kormány 480 millió forinttal járul hozzá az ország egyik legfiatalabb településének számító Kozármisleny stadionjának fejlesztéséhez – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a helyszínen.
Szijjártó Péter a helyi sportéletet dicsérte
„Úgyhogy minden adott ahhoz, hogy a kozármislenyi futballcsapat az idei esztendőben is az NB II-es bajnokságban minden mérkőzésen egyet kivéve megörvendeztesse majd a helyi szurkolókat”– mondta.
„Ebben a városban fantasztikus sportélet is van, nemcsak másodosztályú labdarúgócsapat, hanem elsőosztályú kézilabdacsapat, másodosztályú kosárlabdacsapat is”– tette hozzá.
Szijjártó Péter végül kiemelte, hogy Kozármislenyben az átlagéletkor még a 35 évet sem éri el, és folyamatosan érkeznek oda a fiatal családok, ezért fontos feladat a megfelelő számú óvodai, iskolai férőhely biztosítása is.
További Külföld híreink
Borítókép: Szijjártó Péter külügyminiszter (Fotó: NurPhoto/AFP/Klaudia Radecka)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Brüsszel pénzt, fegyvert, végül fiatalokat adna Ukrajnáért
Brüsszel háborúba sodorná a kontinenst.
Ez az ukrán náci akar kormányváltást Magyarországon
Négy ember meghalt és tizenhárman megsérültek, ez volt a kárpátaljai véres terror eredménye.
Ukrajna budapesti nagykövetének világossá tették: Magyarország nem tűri, hogy bárki beavatkozzon a magyarországi választásokba
Veszélyben a magyarországi választások, ukrán beavatkozásról beszélt a külügyminiszter.
Szijjártó Péter: A magyar emberek pénzének Magyarországon van a helye
„Ez megint óriási nagy bravúr.”
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Brüsszel pénzt, fegyvert, végül fiatalokat adna Ukrajnáért
Brüsszel háborúba sodorná a kontinenst.
Ez az ukrán náci akar kormányváltást Magyarországon
Négy ember meghalt és tizenhárman megsérültek, ez volt a kárpátaljai véres terror eredménye.
Ukrajna budapesti nagykövetének világossá tették: Magyarország nem tűri, hogy bárki beavatkozzon a magyarországi választásokba
Veszélyben a magyarországi választások, ukrán beavatkozásról beszélt a külügyminiszter.
Szijjártó Péter: A magyar emberek pénzének Magyarországon van a helye
„Ez megint óriási nagy bravúr.”
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!