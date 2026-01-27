Szijjártó PéterkormányKozármislenystadion

Szijjártó Péter jelentős fejlesztésről számolt be

A kormány 480 millió forinttal járul hozzá az ország egyik legfiatalabb településének számító Kozármisleny stadionjának fejlesztéséhez – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a helyszínen.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 27. 13:00
Szijjártó Péter külügyminiszter Fotó: Klaudia Radecka Forrás: NurPhoto/AFP
A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a kormány 480 millió forinttal járul hozzá ahhoz, hogy a kozármislenyi stadiont és környékét még szebbé, modernebbé tudják tenni, írta az MTI.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: NurPhoto/AFP/Jakub Porzycki)

Szijjártó Péter a helyi sportéletet dicsérte

„Úgyhogy minden adott ahhoz, hogy a kozármislenyi futballcsapat az idei esztendőben is az NB II-es bajnokságban minden mérkőzésen egyet kivéve megörvendeztesse majd a helyi szurkolókat”– mondta.

„Ebben a városban fantasztikus sportélet is van, nemcsak másodosztályú labdarúgócsapat, hanem elsőosztályú kézilabdacsapat, másodosztályú kosárlabdacsapat is”– tette hozzá.

Szijjártó Péter végül kiemelte, hogy Kozármislenyben az átlagéletkor még a 35 évet sem éri el, és folyamatosan érkeznek oda a fiatal családok, ezért fontos feladat a megfelelő számú óvodai, iskolai férőhely biztosítása is.

Borítókép: Szijjártó Péter külügyminiszter (Fotó: NurPhoto/AFP/Klaudia Radecka)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
idezojelekmagyar kultúra

Kultúra és tolerancia

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A politika is kultúra. Már amennyiben jól, ugyanakkor a közjó érdekében művelik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

