Szijjártó Péter nagy meglepetéssel szolgált a Honvéd szurkolóinak

Jövő héten online szavazást hirdetnek, amelyen a drukkerek eldönthetik, hogy a Budapest Honvéd futballklub felnőtt csapata a következő bajnokságtól a jelenlegi nevén vagy Kispest Honvéd néven induljon – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki egyben a patinás klub elnöke.

Szijjártó Péter, a Honvéd elnöke a kezdeményezésével a szurkolók kedvében jár. Vajon mi lesz a klub új neve? Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Mi legyen a Honvéd neve? Szurkolók kezébe adják a döntést

A minisztérium közleményében a tárcavezető arról tájékoztatott, hogy néhány héttel ezelőtt összeültek a legendás kispesti szurkolótábor vezetőivel, akiknek sokat lehet köszönni, mert amikor a csapat nagyon mélyen volt, ők akkor is kitartottak mellette.

– Ezen a beszélgetésen az egyik felvetése a szurkolóknak az volt, nem lenne-e jobb, logikusabb ismét Kispest Honvédnak hívni a klub felnőtt csapatát a mostani Budapest Honvédhez képest – mondta Szijjártó Péter.

– Most volt az elnökségi ülésünk, és úgy döntöttünk, bízzuk ezt a kérdést a szurkolóinkra. Úgyhogy a jövő héten online szavazást fogunk indítani, ahol a szurkolóink eldönthetik, hogy a klub felnőtt csapata a következő bajnokságtól Kispest Honvéd vagy Budapest Honvéd néven induljon – folytatta.

Arra kérem a Honvéd-szurkolókat, hogy bármely álláspontot is képviselik, mondják el véleményüket, és vegyenek részt ebben a szavazásban.

Patinás múlt, NB I-es álmok

A Honvéd neve összeforrt a magyar futball aranykorszakával, ugyanakkor a klub történetében több névváltoztatás is szerepel: a Kispesti AC-től a Kispest Honvédon és a Budapesti Honvéd SE-n át jutott el a Budapest Honvéd FC elnevezésig. A „kispesti” identitás azonban mindvégig meghatározó maradt.

A klub a magyar labdarúgás egyik legsikeresebb szereplője: 14-szeres magyar bajnok és 8-szoros Magyar Kupa-győztes, legendás játékosai – köztük az Aranycsapat több tagja – a nemzetközi futballtörténelembe is beírták a Honvéd nevét.

A múlt sikerei mellett a jelen is biztató: a csapat a téli szünetben az NB II tabellájának élén áll, így a szurkolók nemcsak a névről, hanem egy ígéretes jövő küszöbén dönthetnek.









