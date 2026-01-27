„Ursula von der Leyen évek óta nyomja, hogy meg kell tiltani az olcsó orosz földgáz és kőolaj vásárlását. A következmények világosak: háromszoros rezsiszámla, 1000 forintos benzin, gyárbezárások, több tízezer munkahely elvesztése” – írta Szijjártó Péter a Facebookon.
Szijjártó Péter: Brüsszel miatt veszélybe került a rezsicsökkentés
Ursula von der Leyen javaslatára Brüsszelben megszavazták az olcsó orosz földgáz és kőolaj vásárlásának tiltását – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető szerint a határozatot meg kell támadni az Európai Bíróságon.
Tegnap Brüsszelben azonban megszavazták Von der Leyen javaslatát. Pedig ezt meg lehetett volna akadályozni. Mégpedig a múlt héten: ott volt a lehetőség Von der Leyen leváltására, de a Tisza Párt frakciója, az Európai Néppárt – sorukban a tiszás képviselőkkel – nem szavazta meg a bizalmatlansági indítványt, így megmentették Von der Leyent
– emelte ki a tárcavezető.
Szijjártó Péter szerint továbbra is van esély a döntés megakadályozására: a határozatot meg kell támadni az Európai Bíróságon, és végig kell vinni a pert annak megsemmisítése érdekében. Közlése szerint a jogi beadvány már elkészült, így amint a határozat hivatalosan is megjelenik, azonnal megindítják a pert, amelyet – ha a jelenlegi kormány marad hivatalban – végig is visznek.
Ha azonban a Tisza Párt nyerné meg a választást, ők nem vinnék végig a pert, hagynák, hogy elvágjanak minket az olcsó orosz energiától. A Tisza Párt elnöke – aki humbugnak tartja a rezsicsökkentést – ugyanis a nemzetközi nagytőke két olyan képviselőjét vette maga mellé, akik évek óta lobbiznak azért, hogy Magyarország ne vásároljon olcsó orosz energiát. Április 12-e tétje tehát: marad-e a rezsicsökkentés?
– zárta bejegyzését.
