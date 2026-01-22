Rendkívüli

Gulyás Gergely: A célunk, hogy senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetnie

európai parlamentmanfred webertisza pártmagyar péterursula von der leyen

A Tisza Párt Brüsszel mellé állt a gazdákkal szemben

A Tisza a mai bizalmatlansági szavazáson nem szavaz Ursula von der Leyen ellen. Magyar Péterék nem vesznek részt az ülésen és magyarázkodnak. Ezzel a döntéssel a Tisza ma Brüsszel mellé állt a magyar gazdákkal szemben.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 9:27
Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)
Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)
Ma az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítványról szavaz az Európai Parlament. A negyedik ilyen indítványról egy éven belül. A Tisza Párt viszont nem vesz részt a voksoláson. Erről írt a közösségi oldalán Magyar Péter, aki hosszas magyarázkodásba kezdett a védhetetlen döntése miatt.

A Tisza Párt Brüsszel mellé állt a gazdákkal szemben (Fotó: AFP)
A Tisza Párt Brüsszel mellé állt a gazdákkal szemben (Fotó: AFP)

A Tisza vezetője így Brüsszel pártjára állt a gazdákkal szemben.

Mint arról korábban beszámoltunk, csütörtökön szavaz az Európai Parlament az Európai Bizottság elnöke ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról.

A Patrióták az európai gazdák számára halálos ítéletként emlegetett Mercosur-megállapodással indokolták a lépést, azonban az Ursula von der Leyennel szembeni elégedetlenség nem most kezdődött. 

Aki támogatja Von der Leyent, az a Mercosur-megállapodást is támogatja, így a gazdák tönkretételét is.

Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Nagy István
idezojelekMercosur

Nagy István: A Tisza Párt áll a Mercosur-ügylet mögött

Nagy István avatarja

Brüsszel elárulta az európai és a magyar gazdákat, életveszélyes megállapodást kötött – írja vélemény cikkében az agrárminiszter.

