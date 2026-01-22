Ma az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítványról szavaz az Európai Parlament. A negyedik ilyen indítványról egy éven belül. A Tisza Párt viszont nem vesz részt a voksoláson. Erről írt a közösségi oldalán Magyar Péter, aki hosszas magyarázkodásba kezdett a védhetetlen döntése miatt.

A Tisza Párt Brüsszel mellé állt a gazdákkal szemben (Fotó: AFP)

A Tisza vezetője így Brüsszel pártjára állt a gazdákkal szemben.

Mint arról korábban beszámoltunk, csütörtökön szavaz az Európai Parlament az Európai Bizottság elnöke ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról.

A Patrióták az európai gazdák számára halálos ítéletként emlegetett Mercosur-megállapodással indokolták a lépést, azonban az Ursula von der Leyennel szembeni elégedetlenség nem most kezdődött.

Aki támogatja Von der Leyent, az a Mercosur-megállapodást is támogatja, így a gazdák tönkretételét is.

Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)