Ursula von der Leyen sorsáról döntenek, a Tisza Párt most nem bújhat el

Komoly rutinja van Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének a bizalmatlansági indítványok terén: a 2024-ben kezdődött ciklusban immár a negyedikkel néz szembe.
Júniusban Gheorghe Piperea, az Európai Konzervatívok és Reformisták román képviselője gyűjtött össze a szükséges 72 aláírásnál többet (összesen hetvenötöt), hogy az Európai Parlament elé terjessze a bizalmatlansági indítványt. Magát Pipereát is meglepte, hogy az aláírók között voltak EPP-s képviselők is – tehát még Von der Leyen saját frakciójából sem volt mindenki elégedett a bizottság elnökének munkájával.
Alapos jogi és politikai előkészületek után sikerült megszereznem a szükséges számú támogató aláírást a javaslat benyújtásához. Ez a kezdeményezés alapvetően az átláthatóság fenntartásáról és a tisztességes és valódi demokratikus folyamat biztosításáról szól
– fogalmazott Piperea.
A román EP-képviselő az indítvány indoklásában hivatkozott többek között a Pfizer-botrányra (amelyben az európai unió bírósága is elmarasztalta a Von der Leyen vezette bizottságot), de a nemzeti választásokba való jogellenes beavatkozással is megvádolta Von der Leyent a román és a német voksolás kapcsán.
Egyetlen vezető, beleértve a bizottság elnökét sem állhat a törvények és az uniót összetartó értékek felett
– hívta fel a figyelmet.
