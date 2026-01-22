ursula von der leyeneurópai parlamentpatrióták

Ursula von der Leyen sorsáról döntenek, a Tisza Párt most nem bújhat el

Csütörtökön szavaz az Európai Parlament az Európai Bizottság elnöke ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról. A Patrióták az európai gazdák számára halálos ítéletként emlegetett Mercosur-megállapodással indokolták a lépést, azonban az Ursula von der Leyennel szembeni elégedetlenség nem most kezdődött. Aki támogatja Von der Leyent, az a Mercosur-megállapodást is támogatja, így a gazdák tönkretételét is.

2026. 01. 22. 4:53
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
Komoly rutinja van Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének a bizalmatlansági indítványok terén: a 2024-ben kezdődött ciklusban immár a negyedikkel néz szembe.

A Patrióták már másodszor nyújtottak be bizalmatlansági indítványt Ursula von der Leyennel szemben
A Patrióták már másodszor nyújtottak be bizalmatlansági indítványt Ursula von der Leyennel szemben a gazdák védelmében (Fotó: AFP)

Júniusban Gheorghe Piperea, az Európai Konzervatívok és Reformisták román képviselője gyűjtött össze a szükséges 72 aláírásnál többet (összesen hetvenötöt), hogy az Európai Parlament elé terjessze a bizalmatlansági indítványt. Magát Pipereát is meglepte, hogy az aláírók között voltak EPP-s képviselők is – tehát még Von der Leyen saját frakciójából sem volt mindenki elégedett a bizottság elnökének munkájával.

Alapos jogi és politikai előkészületek után sikerült megszereznem a szükséges számú támogató aláírást a javaslat benyújtásához. Ez a kezdeményezés alapvetően az átláthatóság fenntartásáról és a tisztességes és valódi demokratikus folyamat biztosításáról szól

fogalmazott Piperea.

A román EP-képviselő az indítvány indoklásában hivatkozott többek között a Pfizer-botrányra (amelyben az európai unió bírósága is elmarasztalta a Von der Leyen vezette bizottságot), de a nemzeti választásokba való jogellenes beavatkozással is megvádolta Von der Leyent a román és a német voksolás kapcsán.

Egyetlen vezető, beleértve a bizottság elnökét sem állhat a törvények és az uniót összetartó értékek felett

– hívta fel a figyelmet.

Végül rámutatott az EU szerződés 122. cikkének helytelen alkalmazására is, amelyet Európa újrafegyverkezése érdekében használ a bizottsági elnök. Piperea szerint a védelmi kezdeményezés súlyos visszaélés a mandátummal.

Ezt a szerződéscikkelyt soha nem szánták hosszú távú védelmi beruházásokra, és alkalmazása ebben az összefüggésben aláássa az uniós politikaalkotás jogi alapjait

– mutatott rá.

Von der Leyen a parlamenti vita során ahelyett, hogy tisztázta volna magát, nekitámadt Pipereának, akit hol szélsőségesnek, hol oroszpártinak nevezett, persze bizonyítékok nélkül. A román képviselő az elhangzottak miatt pert helyezett kilátásba.

Csakhogy a júliusi szavazáson a brüsszeli nagykoalíció, köztük Magyar Péter és a Tisza Párt EP-frakciója, az Európai Néppárt (EPP) kiállt Von der Leyen mellett, aki így megtarthatta a székét.

Ursula von der Leyen arcprító rekordja

Szeptemberben, az EP-ben előadott évértékelő beszéde után Von der Leyen kétes rekordot állított fel: az EU történetében nem fordult még elő, hogy egyetlen napon (sőt egyetlen percen belül) két bizalmatlansági indítványt is benyújtsanak a bizottság elnöke ellen.

A Patrióták bizonyultak gyorsabbnak, ők Von der Leyen átláthatatlan vezetését, az akkor még csak tervezett Mercosur-megállapodást, valamint az Egyesült Államokkal kötött előnytelen kereskedelmi megállapodást jelölték meg a lépés indokaként.

Mindössze húsz másodperccel maradt le az Egységes Európai Baloldal, akik főként Brüsszel Gázával kapcsolatos politikájával indokolták indítványukat.

Azonban az EPP és partnerei, Magyar Péter brüsszeli főnöke, Manfred Weber vezetésével ismét kimosdatták Ursula von der Leyent, aki bár alaposan megcsappant tekintéllyel, de továbbra is a pozíciójában maradhatott, és ott folytatta, ahol abbahagyta: a háborúpárti politika és az európai gazdákat megnyomorító Mercosur-megállapodás erőltetésével.

Az utóbbival kapcsolatban sikerült is lezárnia a tárgyalásokat, és sietve még azelőtt aláírta a dokumentumot, hogy az Európai Parlament napirendre tűzhette volna – ezáltal szembeköpve mind a testületet, mind a demokratikus alapelveket.

Az újabb, immár negyedik bizalmatlansági indítványt a gazdák védelmében, a Mercosur kapcsán a Patrióták nyújtották be.

A gazdák fontos győzelmet arattak az EP-ben, amikor a testület az Európai Unió Bírósága elé utalta a megállapodást, azonban „az igazság pillanata csütörtökön jön el”, amikor az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról szavaznak a képviselők.

Eldől, ki áll a gazdák oldalán

Weber természetesen ismét akcióba lépett. A Tisza Párt brüsszeli főnöke egyrészt sürgette, hogy a szerdai szavazás eredményétől függetlenül hajtsák végre a Mercosur-megállapodást.

Miközben Magyar Péter Mercosur-ellenes jelmezben pózol, a saját frakciója a szavazás után kiadott egy közleményt, amiben arra szólítják fel az Európai Bizottságot, hogy a szavazási eredmény ellenére hajtsák végre a megállapodást, ami azonnali károkat okoz

– hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője.

Az igazság pillanata holnap jön el, akkor szavazunk az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról, aminek az indoklásában is a Mercosur-megállapodás szerepel. Holnap eldől, hogy ki áll a gazdák oldalán és ki a brüsszeli nagykoalíció oldalán – tette hozzá.

A Von der Leyen melletti kiállás automatikusan a Mercosur-megállapodás elfogadását jelenti majd, hiszen az egész ügy politikai felelőse maga az Európai Bizottság elnöke. Ha a Tisza ezt a vonalat követi, akkor hiteltelenné válik minden állításuk arról, hogy megvédenék a magyar és európai gazdákat.

Az EPP vezetője semmit nem bíz a véletlenre. Mint arról beszámoltunk, okulva az októberi tanulságokból, amikor a Patrióták bizalmatlansági indítványát több EPP-s képviselő is megszavazta, a frakció a hét elején sietve elfogadott egy új belső szabályzatot, amely súlyos büntetéseket helyez kilátásba azon képviselők számára, akik Von der Leyen ellen voksolnak, vagy nem jelennek meg a bizalmatlansági indítványról szóló szavazáson. 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

