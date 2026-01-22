Ursula von der Leyen sorsáról döntenek, a Tisza Párt most nem bújhat el

Komoly rutinja van Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének a bizalmatlansági indítványok terén: a 2024-ben kezdődött ciklusban immár a negyedikkel néz szembe.

A Patrióták már másodszor nyújtottak be bizalmatlansági indítványt Ursula von der Leyennel szemben a gazdák védelmében (Fotó: AFP)

Júniusban Gheorghe Piperea, az Európai Konzervatívok és Reformisták román képviselője gyűjtött össze a szükséges 72 aláírásnál többet (összesen hetvenötöt), hogy az Európai Parlament elé terjessze a bizalmatlansági indítványt. Magát Pipereát is meglepte, hogy az aláírók között voltak EPP-s képviselők is – tehát még Von der Leyen saját frakciójából sem volt mindenki elégedett a bizottság elnökének munkájával.

Alapos jogi és politikai előkészületek után sikerült megszereznem a szükséges számú támogató aláírást a javaslat benyújtásához. Ez a kezdeményezés alapvetően az átláthatóság fenntartásáról és a tisztességes és valódi demokratikus folyamat biztosításáról szól

– fogalmazott Piperea.

🔴 Gheorghe Piperea, eurodéputé du parti AUR (🇷🇴) a annoncé que le seuil requis de signatures pour déposer une motion de censure contre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne a été atteint.



« Nous sommes désormais en mesure de déposer officiellement la… pic.twitter.com/9SqVhqqjMZ — Péonia (@Galadriell__) June 20, 2025

A román EP-képviselő az indítvány indoklásában hivatkozott többek között a Pfizer-botrányra (amelyben az európai unió bírósága is elmarasztalta a Von der Leyen vezette bizottságot), de a nemzeti választásokba való jogellenes beavatkozással is megvádolta Von der Leyent a román és a német voksolás kapcsán.

Egyetlen vezető, beleértve a bizottság elnökét sem állhat a törvények és az uniót összetartó értékek felett

– hívta fel a figyelmet.