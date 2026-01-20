Frakciódiktatúrát vezet be Manfred Weber, Magyar Péternek is be kell állnia a sorba

Kemény kézzel próbál rendet tenni az Európai Néppárt (EPP) soraiban Manfred Weber frakcióvezető, érzékelve a jobbról érkező nyomást és a belső elégedetlenséget. A Strasbourgban zárt ajtók mögött megszavazott új szabályzat szigorú büntetéseket helyez kilátásba azon képviselők számára, akik szembemennek az EPP irányvonalával – számol be róla az Euractiv brüsszeli hírportál.

Magyar Péter brüsszeli főnöke, Manfred Weber kemény kézzel tartja össze az EPP-t (Fotó: AFP)

A frakció kedd esti, zárt ajtók mögött tartott ülésén Magyar Péter és a Tisza párt brüsszeli főnökének vezetésével új, szigorú belső szabályzatot fogadtak el, amelynek célja egyértelmű: elfojtani minden lázadást és engedelmességre kényszeríteni a renitens képviselőket.

Az új szabályok szerint aki megszavazza a szintén az EPP-hez kötődő Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság elleni bizalmatlansági indítványt, vagy akár csak megfelelő indok nélkül távol marad a szavazástól, az hat hónapig „büntetésben” marad: nem szólalhat fel a frakció nevében a plenáris üléseken, nem lehet jelentéstevő jogalkotási ügyekben, és nem vezethet politikai állásfoglalásokat előkészítő munkacsoportokat.

Az EPP-képviselőcsoport elengedhetetlennek tartja, hogy minden tag jelen legyen, és kövesse a frakció irányvonalát a Bizottság elleni bizalmatlansági indítványokról szóló szavazásokon

– fogalmaz a most elfogadott dokumentum.