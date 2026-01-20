manfred webereurópai néppárteurópai bizottság

Frakciódiktatúrát vezet be Manfred Weber, Magyar Péternek is be kell állnia a sorba

Az eddiginél is szigorúbb szabályokat hozott, és teljes lojalitást vár el az Európai Néppárt (EPP) vezetése. Magyar Péter brüsszeli főnöke, Manfred Weber nem tűri, hogy valaki a pártszövetség irányvonalával ellentétesen voksoljon, vagy akár csak elsunnyogja a fontos szavazásokat.

Munkatársunktól
2026. 01. 20. 21:54
Manfred Weber Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kemény kézzel próbál rendet tenni az Európai Néppárt (EPP) soraiban Manfred Weber frakcióvezető, érzékelve a jobbról érkező nyomást és a belső elégedetlenséget. A Strasbourgban zárt ajtók mögött megszavazott új szabályzat szigorú büntetéseket helyez kilátásba azon képviselők számára, akik szembemennek az EPP irányvonalával – számol be róla az Euractiv brüsszeli hírportál.

Magyar Péter brüsszeli főnöke, Manfred Weber kemény kézzel tartja össze az EPP-t
Magyar Péter brüsszeli főnöke, Manfred Weber kemény kézzel tartja össze az EPP-t (Fotó: AFP)

A frakció kedd esti, zárt ajtók mögött tartott ülésén Magyar Péter és a Tisza párt brüsszeli főnökének vezetésével új, szigorú belső szabályzatot fogadtak el, amelynek célja egyértelmű: elfojtani minden lázadást és engedelmességre kényszeríteni a renitens képviselőket.

Az új szabályok szerint aki megszavazza a szintén az EPP-hez kötődő Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság elleni bizalmatlansági indítványt, vagy akár csak megfelelő indok nélkül távol marad a szavazástól, az hat hónapig „büntetésben” marad: nem szólalhat fel a frakció nevében a plenáris üléseken, nem lehet jelentéstevő jogalkotási ügyekben, és nem vezethet politikai állásfoglalásokat előkészítő munkacsoportokat.

Az EPP-képviselőcsoport elengedhetetlennek tartja, hogy minden tag jelen legyen, és kövesse a frakció irányvonalát a Bizottság elleni bizalmatlansági indítványokról szóló szavazásokon

– fogalmaz a most elfogadott dokumentum.

A kapkodás nem véletlen: a Patrióták kezdeményezésére csütörtökön ismét bizalmatlansági indítványról szavaz az Európai Parlament az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság ellen, a sokat vitatott és az európai gazdákat sújtó Mercosur-megállapodás miatt. Weber retteg attól, hogy megismétlődik a tavaly októberi forgatókönyv, amikor a Francois-Xavier Bellamy vezette francia republikánusok és az RMDSZ képviselői is átszavaztak, vagy tartózkodtak, kifejezve ezzel elégedetlenségüket a brüsszeli vezetéssel szemben.

A helyzet most tovább eszkalálódott. Mint arról beszámoltunk, Laurent Castillo, a tavalyi lázadók egyike, kedden bejelentette, hogy elhagyja az EPP-t és csatlakozik a Patrióták frakciójához. Ez a lépés hidegzuhanyként érte Webert, és világossá tette, hogy a szuverenista alternatíva valós vonzerőt jelent a csalódott konzervatívok számára.

Ezért aztán Weber hajthatatlan: szerinte a Bizottság elleni bizalmatlansági indítványok „alapvető fontosságúak”, és itt nincs helye a különutas szavazásnak.

Az EPP ezzel a lépéssel lényegében beismerte: már csak kényszerítő eszközökkel tudja egyben tartani táborát a Patrióták növekvő vonzerejével és a nemzeti szuverenitást sértő brüsszeli döntésekkel szemben. A kérdés már csak az, meddig tartható fenn a fegyelem egy olyan politikai közösségben, amely egyre inkább elszakad saját választóinak akaratától.

Borítókép: Manfred Weber (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Pétert utolérte a baloldal legfőbb átka, irány a lejtő + videó

Odrobina Kristóf avatarja

A baloldalon mindig ugyanaz a vége: ha Péterrel kampányolsz, biztos a bukás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu