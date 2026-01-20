Magyar PéterDömötör CsabaMercosur

Magyar Péter megint hazugságot terjesztett, leleplezték + videó

Egy kicsit piti ez a vita, de akkor tisztázzuk a tényeket! Ezt üzente Magyar Péternek Dömötör Csaba.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 20:55
Gazdatüntetés Strasbourgban Fotó: ROMEO BOETZLE Forrás: AFP
Egész délután azt terjesztettétek, hogy a fideszes képviselők ott sem voltak a Mercosur elleni gazdatüntetésen. Ezzel szemben a tény az az, hogy az EP-képviselők számára egy külön felszólalási lehetőséget biztosítottak, és én eddig is éltem mindig ezzel, és ma is éltem, felszólaltam – mondta a közösségi oldalára feltöltött videójában Dömötör Csaba Magyar Péter szavaira reagálva, aki strasbourgi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy nem látott fideszes politikusokat a gazdatüntetésen kiállni a gazdák mellett. 

A gazdatüntetések kapcsán is hazugságot terjesztett Magyar Péter
Fotó: AFP
Fotó: AFP

A Fidesz EP-képviselője azonban felhívta arra a figyelmet, hogy a magyar delegációk közül egyedül a Fidesz szólalt fel a gazdák mellett kiállva a tüntetésen. 

Te nem éltél ezzel a lehetőséggel, nem volt hozzá bátorságod, merthogy furcsa is lett volna, ha úgy próbálsz beszélni a Mercosur ellen, hogy azzal pont egy időben, a saját frakcióvezetőd arról beszél, hogy az EPP miért és hogyan támogatja teljes mellszélességgel ezt a megállapodást

– fogalmazott Dömötör Csaba Magyar Péternek üzenve, majd folytatta: „Utaltál a mezőgazdasági bizottsági tagságomra. Ott vagyok tag, te is. Az elmúlt hónapokban, rengeteg lehetőséged lett volna arra, hogy Mercosur ellen kiállj a vitákban, vagy éppen az agrártámogatások csökkentése ellen kiállj, de nem éltél vele. 372 napja nem szólaltál fel ezekben az ügyekben, és semmilyen más ügyben sem. Ez több mint egy év. És nem munkakerülésről van itt szó, hanem arról, hogy a saját jelölőid, szponzoraid, támogatóid mindeközben elvégzik a piszkos munkát, megcsinálják azt, amit a magyarok előtt te letagadsz.” 

A sorsdöntő nap az csütörtökön lesz, akkor szavazunk a bizalmatlansági indítványról, aminek a Mercosur a kiváltó oka. Majd akkor dől el, hogy ki áll valójában a gazdák mellett

– összegzett a politikus. 

Borítókép: Gazdatüntetés Strasbourgban (Fotó: AFP)

