A Patrióták frakciója új taggal bővül, az Európai Bizottság hibát hibára halmoz

Mint mondta, a Patrióták Európáért az a frakció, amely ugyanazt képviseli a választói felé, mint amiért a plenáris ülésen is küzd. Ezzel szemben bírálta az Európai Néppártot és annak pártjait – köztük a Tisza Pártot –, amelyek szerinte mást mondanak kint és mást tesznek bent. Gál Kinga hangsúlyozta: a Mercosur-megállapodás az európai gazdák ellenében született, ahogyan korábban az Ukrajna és az Európai Unió közötti kereskedelmi megállapodás is, amelyhez nem engedtek vétót, és amely egész Közép-Európának, így Magyarországnak is ártott. Megfogalmazása szerint az Európai Bizottság inkább Ukrajnát védte, mint a saját gazdáit.

Ursula von der Leyenék a gazdák kárára intézkednek – közölte Gál Kinga

(Fotó: AFP)

A képviselő bírálta a következő hétéves uniós költségvetéshez benyújtott bizottsági javaslatot is, amely szerinte lábon lövi a közös agrárpolitikát, az Európai Unió egyik legfontosabb szakpolitikáját. Úgy vélte:

mindezek miatt eljött az ideje annak, hogy a bizottságnak távoznia kell. Közölte: a Patrióták a Mercosur-megállapodás miatt indították el a bizalmatlansági indítványt, és ezt a hétfői vitában is világossá tette, majd a csütörtöki szavazáson is kifejezik álláspontjukat.

Hozzátette: bárki bármit mond, a szavazáskor mindenkinek lehetősége lesz bizonyítani, hol áll ebben a kérdésben.

Bejelentette azt is, hogy az Európai Néppárt (EPP) francia delegációjából Laurent Castillo átlép a Patrióták frakciójába, amit az EPP Mercosur-álláspontjával és az emiatt indított bizalmatlansági indítvánnyal indokolt. Gál Kinga közösségi oldalán azt írta:

Laurent Castillo francia EP-képviselő csatlakozott hozzánk az Európai Néppártból, mivel tarthatatlannak tartotta korábbi képviselőcsoportja álláspontját az Európai Bizottság politikájával, különösen a Mercosur-megállapodással kapcsolatban. Mindezek fényében nem volt kérdés, hogy Brüsszel egyetlen valódi ellenzékéhez, a Patriótákhoz csatlakozik. Üdvözöljük a fedélzeten!

Elmondta: a Patrióták örülnek ennek, mert erősödik az az álláspont, amely szerint az Európai Bizottság helyzete tarthatatlan, és az utolsó csepp a pohárban éppen a Mercosur-megállapodás aláírása volt. A frakció így 86 főre bővül.