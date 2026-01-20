Patrióták EurópáértUkrajnagazdatüntetésekGál KingaMercosur

A Patrióták frakciója új taggal bővül, az Európai Bizottság hibát hibára halmoz

Az Európai Bizottság az elmúlt időszakban hibát hibára halmoz éppen azon európai gazdálkodók kárára, akik a mindennapi betevő falatot teszik az asztalra. Erről beszélt Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője kedden Strasbourgban az MTI-nek nyilatkozva.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 19:27
Patrióták Európáért Fotó: THOMAS COEX Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint mondta, a Patrióták Európáért az a frakció, amely ugyanazt képviseli a választói felé, mint amiért a plenáris ülésen is küzd. Ezzel szemben bírálta az Európai Néppártot és annak pártjait – köztük a Tisza Pártot –, amelyek szerinte mást mondanak kint és mást tesznek bent. Gál Kinga hangsúlyozta: a Mercosur-megállapodás az európai gazdák ellenében született, ahogyan korábban az Ukrajna és az Európai Unió közötti kereskedelmi megállapodás is, amelyhez nem engedtek vétót, és amely egész Közép-Európának, így Magyarországnak is ártott. Megfogalmazása szerint az Európai Bizottság inkább Ukrajnát védte, mint a saját gazdáit.

Ursula von der Leyenék a gazdák kárára intézkednek – közölte Gál Kinga Fotó: AFP
Ursula von der Leyenék a gazdák kárára intézkednek – közölte Gál Kinga
(Fotó: AFP)

A képviselő bírálta a következő hétéves uniós költségvetéshez benyújtott bizottsági javaslatot is, amely szerinte lábon lövi a közös agrárpolitikát, az Európai Unió egyik legfontosabb szakpolitikáját. Úgy vélte: 

mindezek miatt eljött az ideje annak, hogy a bizottságnak távoznia kell. Közölte: a Patrióták a Mercosur-megállapodás miatt indították el a bizalmatlansági indítványt, és ezt a hétfői vitában is világossá tette, majd a csütörtöki szavazáson is kifejezik álláspontjukat. 

Hozzátette: bárki bármit mond, a szavazáskor mindenkinek lehetősége lesz bizonyítani, hol áll ebben a kérdésben.

Bejelentette azt is, hogy az Európai Néppárt (EPP) francia delegációjából Laurent Castillo átlép a Patrióták frakciójába, amit az EPP Mercosur-álláspontjával és az emiatt indított bizalmatlansági indítvánnyal indokolt. Gál Kinga közösségi oldalán azt írta:

Laurent Castillo francia EP-képviselő csatlakozott hozzánk az Európai Néppártból, mivel tarthatatlannak tartotta korábbi képviselőcsoportja álláspontját az Európai Bizottság politikájával, különösen a Mercosur-megállapodással kapcsolatban. Mindezek fényében nem volt kérdés, hogy Brüsszel egyetlen valódi ellenzékéhez, a Patriótákhoz csatlakozik. Üdvözöljük a fedélzeten!

Elmondta: a Patrióták örülnek ennek, mert erősödik az az álláspont, amely szerint az Európai Bizottság helyzete tarthatatlan, és az utolsó csepp a pohárban éppen a Mercosur-megállapodás aláírása volt. A frakció így 86 főre bővül.

Gál Kinga hangsúlyozta: 

az Európai Bizottság nemcsak a Mercosur-ügyben követ el súlyos hibákat, hanem az Ukrajnának nyújtott feltétel nélküli további pénzügyi támogatás terén is.

A politikus szerint az Ukrajnának küldeni tervezett pénzösszegek egész Európa jövőjét eladósítják, még az unokák generációira nézve is. Kiemelte: a kilencvenmilliárd eurós hitel visszafizetésének forrása nem látható, ezért üdvözölte, hogy Magyarország Szlovákiával és Csehországgal együtt kimaradt ebből. Hozzátette: a Fidesz–KDNP-kormány jelenti a garanciát arra, hogy Magyarország nem vesz részt ebben az eladósodásban.

Gál Kinga beszélt az egyre erősödő uniós nyomásgyakorlásról is, amely zsarolás formájában jelenik meg a bizottság és az Európai Parlament részéről. Mint mondta, Magyarországot arra akarják rákényszeríteni, hogy álljon be a sorba, de ebből nem engednek. Úgy vélte: gyakorlatilag nincs olyan plenáris ülés, ahol ne lenne magyar vita.

Kiemelte: legújabban a SAFE, az európai védelmi képességek megerősítését célzó program kapcsán kérdőjelezik meg, hogy Magyarország részesülhet-e forrásokból. A vitát szerinte az Európai Néppárt és a Tisza Párt is támogatja, ami beavatkozás az otthoni választásokba. Hangsúlyozta: a SAFE békeprojekt, amelynek célja egy európai védelmi rendszer kiépítése és a béke fenntarthatósága. Az európai biztonság szerinte oszthatatlan, és ha egy tagállamot kizárnak, az egész rendszer sérül.

Gál Kinga úgy fogalmazott: 

az ideológiai elvakultság és a politikai gyűlölködés odáig jutott, hogy képesek megkérdőjelezni Magyarország részvételét egy ilyen programban, amivel saját európai biztonságukat veszélyeztetik.

Kijelentette: miközben a háborús hisztériakeltés és az Ukrajnának küldendő pénzek dominálnak, azok a kérdések, amelyek valóban érintik az embereket – a gazdák és a mezőgazdaság ügye –, háttérbe szorulnak.

A képviselő hangsúlyozta: a patrióták ezeket a vitákat az Európai Parlamentben is lefolytatják, és következetesen képviselik álláspontjukat. Mint mondta, számukra Magyarország és a magyar emberek érdeke az első a plenáris ülésteremben is.

Borítókép: Patrióták Európáért (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Pétert utolérte a baloldal legfőbb átka, irány a lejtő + videó

Odrobina Kristóf avatarja

A baloldalon mindig ugyanaz a vége: ha Péterrel kampányolsz, biztos a bukás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.