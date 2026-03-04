Cristiano Ronaldo menekül? Varga Barnabás riválisa háborúba megy? Kiderült az igazság

Szombaton Izrael az Egyesült Államokkal közösen katonai támadást indított Irán ellen, amely válaszul bombázza a régió országait. Cristiano Ronaldo és családja, felesége, valamint öt gyermeke Rijádban élnek, ahol csapódtak be iráni bombák az elmúlt napokban. A külföldiek tömegesen menekülnek a térségből, kiderült, hogy a portugál világsztár magángépe is felszállt, méghozzá madridi úti céllal. Ez alapján jelentek meg olyan hírek, hogy Ronaldo és családja is menekülhet a háború elől. A hét folyamán a nemzetközi sajtóban az a hír is felröppent, hogy az iráni válogatott legnagyobb sztárja, Mehdi Taremi kész fegyvert ragadni, hogy harcoljon a hazájáért.

Ahogy Cristiano Ronaldo, úgy Mehdi Taremi kapcsán sem voltak igazak a híresztelések (Fotó: AFP/Angelos Tzortzinis)

Cáfolták, hogy távozott volna Cristiano Ronaldo

Ronaldo a szaúdi al-Nasszr játékosaként napi 488 000 fontot keres, jelenleg azonban sérült. Szombaton az al-Fajha elleni 3-1-es győzelem során kellett lecserélni, a sérülése a nyári világbajnoki részvétele miatt is aggodalomra adhat okot.

Az al-Nasszr következő meccse az al-Vaszl ellen az ázsiai Bajnokok Ligájában elmarad a háború miatt. Az Ázsiai Labdarúgó-szövetség közleményben erősítette meg, hogy a nyugati régióhoz tartozó csapatok keddi és szerdai mérkőzéseit sem rendezik meg.

Fabrizio Romano cáfolta a pletykákat, miszerint Cristiano Ronaldo magángéppel hagyta el Szaúd-Arábiát. Az al-Nasszr is megerősítette mindezt egy közösségi médiás poszttal, az egyik fotón a portugál klasszis is látható.

House of Nassr 📍 pic.twitter.com/QQHynKaaXC — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 3, 2026

Nem megy háborúba az iráni támadó

A hét folyamán a nemzetközi sajtóban megjelent híresztelések nem voltak igazak. Az iráni válogatott Mehdi Taremi nem megy a háborúba. A játékos menedzsere a közösségi médiában kategorikusan tagadta az információkat.

– Az elmúlt órákban néhány olyan kijelentés látott napvilágot, amelyeket Mehdi Tareminek tulajdonítottak, de ezek nem tükrözik a valóságot. A játékos teljes mértékben az athéni feladataira és szakmai pályafutására koncentrál elszántan és elkötelezetten — olvasható Federico Pastorello Instagram-posztjában. Azt is írta a játékos menedzsere, hogy egy ilyen kényes időszakban fontos elkerülni a kontextusból kiragadott következtetéseket és a pontatlan megállapításokat.