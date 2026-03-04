Óriási a pánik: vasúti kocsit talált el egy drón Ukrajnában

Oroszország ezúttal Mikolajiv városára csapott le, ahol egy vasúti kocsit is eltaláltak. A közlés szerint a szerelvénybe egy Sahed típusú drón csapódott, azonban szerencsére utasok nem tartózkodtak rajta – írja az Origo.

A vasúti kocsit egy Sahed drón találta el, szerencsére utasok nem voltak rajta. Fotó: AFP

A Sahed drónnal elkövetett támadás következtében egy közlekedési infrastruktúra létesítmény megrongálódott. Tűz ütött ki. Egy férfi könnyebben megsérült, és kórházba szállították. Minden szolgáltatás működik

– jelentette Vitalij Kim, a terület regionális katonai közigazgatás vezetője.

Vitalij Kim ugyanakkor komoly szankciókról beszélt a támadás kapcsán, miután a közösségi médiára felkerült felvételek véleménye szerint az ellenséget segítették, amelynek komoly következményei lesznek.