Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor a kárpátaljai magyarok ügyéről egyeztetett, komoly ajánlat érkezett Moszkvából

UkrajnaOroszországháborúorosz-ukrán háború

Óriási a pánik: vasúti kocsit talált el egy drón Ukrajnában

Az oroszok március 4-én drónokkal támadták Mikolajiv városát, amelynek során megrongálták az infrastruktúrát – jelentette a terület közigazgatási vezetője. A hivatalos tájékoztatás szerint egy Sahed drón találta el a szerelvényt, amin azonban szerencsére nem tartózkodott senki.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 10:25
Fotó: HENRY NICHOLLS Forrás: AFP
Oroszország ezúttal Mikolajiv városára csapott le, ahol egy vasúti kocsit is eltaláltak. A közlés szerint a szerelvénybe egy Sahed típusú drón csapódott, azonban szerencsére utasok nem tartózkodtak rajta – írja az Origo

A vasúti kocsit egy Sahed drón találta el, szerencsére utasok nem voltak rajta
A vasúti kocsit egy Sahed drón találta el, szerencsére utasok nem voltak rajta. Fotó: AFP

A Sahed drónnal elkövetett támadás következtében egy közlekedési infrastruktúra létesítmény megrongálódott. Tűz ütött ki. Egy férfi könnyebben megsérült, és kórházba szállították. Minden szolgáltatás működik

– jelentette Vitalij Kim, a terület regionális katonai közigazgatás vezetője.

Vitalij Kim ugyanakkor komoly szankciókról beszélt a támadás kapcsán, miután a közösségi médiára felkerült felvételek véleménye szerint az ellenséget segítették, amelynek komoly következményei lesznek. 

Később Olekszij Kuleba, Ukrajna újjáépítéséért felelős miniszterelnök-helyettese, közösségi és területfejlesztési miniszter tisztázta, hogy a vonat üres volt. Épp karbantartásra érkezett, amikor egy drón eltalálta az egyik kocsit. A megsérült személy a miniszterelnök-helyettes szerint a vasúti társaság egyik alkalmazottja volt.

Kuleba egyúttal méltatta a vasút dolgozóit, akik a csapást megelőzően megfelelően alkalmazták a vészhelyzeti protokollt, és megállították a szerelvényeket, majd ki is ürítették az állomást. Ennek köszönhetően civil sérülés nem történt. 

 

Borítókép: Egy orosz csapásban megsérült vasúti szerelvény (Fotó: AFP)

