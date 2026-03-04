Ruhákat és parfümöket hamisítókra csapott le a NAV egy budapesti piacon + videó

Hamis termékeket és hamisításhoz szükséges eszközöket találtak a Golgota úti piac egyik boltjában – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a járőrök az üzletből 1473 darab hamis ruhát, 463 darab hamis parfümöt, 959 darab védjegyet, 38 darab nyomóklisét és három présgépet foglaltak le.

A hamis termékek közel negyvenmillió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak.

Az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indult eljárás – áll a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)