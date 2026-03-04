Rendkívüli

nemzeti adó - és vámhivatalhamisításparfüm

Ruhákat és parfümöket hamisítókra csapott le a NAV egy budapesti piacon + videó

A járőrök az üzletben nemcsak a hamis termékeket, de a hamisításhoz szükséges présgépeket, kliséket és a még fel nem helyezett védjegyeket is megtalálták.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 04. 10:40
Hamis termékeket és hamisításhoz szükséges eszközöket találtak a Golgota úti piac egyik boltjában – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a járőrök az üzletből 1473 darab hamis ruhát, 463 darab hamis parfümöt, 959 darab védjegyet, 38 darab nyomóklisét és három présgépet foglaltak le.

A hamis termékek közel negyvenmillió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak.

Az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indult eljárás – áll a közleményben.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

 

