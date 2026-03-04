Rendkívüli

Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor a kárpátaljai magyarok ügyéről egyeztetett, komoly ajánlat érkezett Moszkvából

Már a Telex szerint is Orbán újraválasztásának kedvez a gazdasági hangulat

A fogyasztói bizalmi index tavaly július óta 12 pontot emelkedett, és februárra kétéves csúcsra jutott.

2026. 03. 04. 10:25
Orbán Viktor miniszterelnök
Már jobb a hangulat, mint 2022-ben vagy 2024-ben, a gazdasági várakozások javulása emeli a kormánypárt támogatottságát – írta a Telex, majd felidézik, a kormány számos intézkedést vezetett be, amely növelte a lakosság elégedettségét: 

  • szeptemberben indult az Otthon start program;
  • októberben a háromgyerekes nők mentesültek a személyi jövedelemadó fizetése alól;
  • novemberben nyugdíjkiegészítés érkezett;
  • januártól kezdve a negyven év alatti, kétgyerekes nők is szja-mentességet kaptak;
  • a hónap végén a rendőrök és a katonák hathavi bérüknek megfelelő fegyverpénzt kaptak;
  • elérhetővé vált a köztisztviselők otthontámogatása;
  • februárban utalták a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első negyedét,
  • a pedagógusok egyszeri juttatást – bruttó 152 ezer forintot – is kapnak a márciusi bérekkel együtt.
Forrás: Telex.hu

A Telex megjegyzi, az intézkedések és a lakossági hangulat közti összefüggést, valamint az ok-okozatiságot tekinthetjük spekulációnak is, ugyanakkor az biztos, hogy – miként a fenti ábrán is látszik – a fogyasztói bizalmi index tavaly július óta 12 pontot emelkedett, és februárra kétéves csúcsra jutott.

A fogyasztói hangulat jelentős javulása látszik a Századvég lakossági konjunktúraindexe alapján is július és február között.

Forrás: Századvég

A portál kiemeli, az összes – egymástól nagyon eltérő eredményeket közlő – közvélemény-kutató cég méréseit átlagolva a kormánypárt támogatottságának növekvő trendje is kirajzolódik tavaly szeptember óta a teljes népességre vonatkozóan. 

Mindezek alapján feltételezhetjük, hogy hosszabb távon, egészen konkrétan a tavaly nyár óta eltelt időszakban a bizalmi index javulása már pozitív hatással lehetett a kormánypárt támogatottságára

– vélekedett a balliberális lap, hozzátéve, hogy mind a Századvég, mind pedig a GKI indexei esetében az látszik, hogy a fogyasztói hangulat februárban már jobb volt, mint 2024 júniusában, az EP-választás idején és mint 2022 áprilisában, az előző országos parlamenti választás idején.

 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Pexels)

 

