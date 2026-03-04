Már a Telex szerint is Orbán újraválasztásának kedvez a gazdasági hangulat

Már jobb a hangulat, mint 2022-ben vagy 2024-ben, a gazdasági várakozások javulása emeli a kormánypárt támogatottságát – írta a Telex, majd felidézik, a kormány számos intézkedést vezetett be, amely növelte a lakosság elégedettségét:

szeptemberben indult az Otthon start program;

októberben a háromgyerekes nők mentesültek a személyi jövedelemadó fizetése alól;

novemberben nyugdíjkiegészítés érkezett;

januártól kezdve a negyven év alatti, kétgyerekes nők is szja-mentességet kaptak;

a hónap végén a rendőrök és a katonák hathavi bérüknek megfelelő fegyverpénzt kaptak;

elérhetővé vált a köztisztviselők otthontámogatása;

februárban utalták a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első negyedét,

a pedagógusok egyszeri juttatást – bruttó 152 ezer forintot – is kapnak a márciusi bérekkel együtt.

A Telex megjegyzi, az intézkedések és a lakossági hangulat közti összefüggést, valamint az ok-okozatiságot tekinthetjük spekulációnak is, ugyanakkor az biztos, hogy – miként a fenti ábrán is látszik – a fogyasztói bizalmi index tavaly július óta 12 pontot emelkedett, és februárra kétéves csúcsra jutott.

A fogyasztói hangulat jelentős javulása látszik a Századvég lakossági konjunktúraindexe alapján is július és február között.

A portál kiemeli, az összes – egymástól nagyon eltérő eredményeket közlő – közvélemény-kutató cég méréseit átlagolva a kormánypárt támogatottságának növekvő trendje is kirajzolódik tavaly szeptember óta a teljes népességre vonatkozóan.

Mindezek alapján feltételezhetjük, hogy hosszabb távon, egészen konkrétan a tavaly nyár óta eltelt időszakban a bizalmi index javulása már pozitív hatással lehetett a kormánypárt támogatottságára

– vélekedett a balliberális lap, hozzátéve, hogy mind a Századvég, mind pedig a GKI indexei esetében az látszik, hogy a fogyasztói hangulat februárban már jobb volt, mint 2024 júniusában, az EP-választás idején és mint 2022 áprilisában, az előző országos parlamenti választás idején.