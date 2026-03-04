Katar egy beépített iráni kémhálózatot buktatott le

A kihallgatás során a gyanúsítottak beismerték kapcsolatukat az iráni Forradalmi Gárdával, valamint azt, hogy kémkedési feladatok és szabotázstevékenységek végrehajtására kaptak megbízást

– közölték. A jelentés szerint a katari hatóságok a gyanúsítottaknál stratégiai szempontból érzékeny létesítmények, berendezések helyszíneit és koordinátáit, továbbá kommunikációs eszközöket és technológiai felszereléseket találtak.

Irán több megtorló támadást indított Katar és más Öböl-menti arab állam ellen, az Egyesült Államok és Izrael közös csapássorozatát követően.

Teherán azt állítja, hogy támadásai során az amerikai eszközöket veszi célba a térségben, ugyanakkor a polgári infrastruktúra – köztük repülőterek és szállodák – is találatot kapott.

Az elmúlt napokban tucatnyi robbanásról érkezett jelentés Katarból, és az ország védelmi minisztériuma közölte, hogy szombat óta három cirkálórakéta, 101 ballisztikus rakéta és 39 drón kilövését észlelték az ország légtere felé.

A katari légvédelem ugyan elfogta és megsemmisítette ezeket, a külügyminisztérium azonban azt közölte, hogy a támadások váratlanul érték az országot, mivel Irán nem értesítette Dohát előre. A külügyminisztérium szóvivője, Majed al-Ansari újságíróknak azt mondta: – Katart meglepték ezek az indokolatlan támadások.

Kísérletek történtek a Hamad nemzetközi repülőtér megtámadására. Mindegyiket meghiúsítottuk. A rakétákat védelmi intézkedéseinkkel semlegesítettük, és egyik sem érte el a repülőteret

– mondta Al-Ansari.