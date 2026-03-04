Katar bejelentette, hogy letartóztatta azokat a személyeket, akiket az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) tagjaként működő két alvósejtként neveztek meg. A katari hírügynökség keddi közlése szerint összesen tíz, az alvósejthez köthető gyanúsítottat vettek őrizetbe. Közülük hét személy feladata a létfontosságú és katonai létesítmények megfigyelése volt Katarban, míg három emberre szabotázsakciók végrehajtását bízták – számolt be az esetről az Al Jazeera.
Katar egy beépített iráni kémhálózatot buktatott le
A katari hatóságok tíz személyt vettek őrizetbe, akiket az iráni Forradalmi Gárdához köthető alvósejtek tagjaiként azonosítottak. A gyanúsítottak közül heten hírszerzési feladatokat kaptak, míg hárman szabotázsakciókra készültek.
A kihallgatás során a gyanúsítottak beismerték kapcsolatukat az iráni Forradalmi Gárdával, valamint azt, hogy kémkedési feladatok és szabotázstevékenységek végrehajtására kaptak megbízást
– közölték. A jelentés szerint a katari hatóságok a gyanúsítottaknál stratégiai szempontból érzékeny létesítmények, berendezések helyszíneit és koordinátáit, továbbá kommunikációs eszközöket és technológiai felszereléseket találtak.
Irán több megtorló támadást indított Katar és más Öböl-menti arab állam ellen, az Egyesült Államok és Izrael közös csapássorozatát követően.
Teherán azt állítja, hogy támadásai során az amerikai eszközöket veszi célba a térségben, ugyanakkor a polgári infrastruktúra – köztük repülőterek és szállodák – is találatot kapott.
Az elmúlt napokban tucatnyi robbanásról érkezett jelentés Katarból, és az ország védelmi minisztériuma közölte, hogy szombat óta három cirkálórakéta, 101 ballisztikus rakéta és 39 drón kilövését észlelték az ország légtere felé.
A katari légvédelem ugyan elfogta és megsemmisítette ezeket, a külügyminisztérium azonban azt közölte, hogy a támadások váratlanul érték az országot, mivel Irán nem értesítette Dohát előre. A külügyminisztérium szóvivője, Majed al-Ansari újságíróknak azt mondta: – Katart meglepték ezek az indokolatlan támadások.
Kísérletek történtek a Hamad nemzetközi repülőtér megtámadására. Mindegyiket meghiúsítottuk. A rakétákat védelmi intézkedéseinkkel semlegesítettük, és egyik sem érte el a repülőteret
– mondta Al-Ansari.
További Külföld híreink
A szóvivő hozzátette, hogy a háború miatti légtérzár következtében csaknem nyolcezer ember rekedt Katarban. Kedden Omán – amely a térségben kirobbant konfliktus előtt közvetített Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalásokon – tűzszünetet sürgetett. Az ománi külügyminiszter, Badr al-Busaidi kijelentette, hogy továbbra is vannak diplomáciai lehetőségek a helyzet rendezésére és az Iránnal folytatott háború eszkalációjának csökkentésére. Eközben az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump szolidaritását fejezte ki az öbölországokkal, és Iránt tette felelőssé a támadásokért, mondván, hogy ezeknek az államoknak semmi közük a konfliktushoz.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A Tisza Brüsszelben minden adandó alkalommal az orosz energia kivezetése mellett szavazott
Ezzel a Tisza Párt az ukránok érdekeit képviselte, nem pedig a magyarokét.
Óriási a pánik: vasúti kocsit talált el egy drón Ukrajnában
Oroszország ezúttal Mikolajiv városára csapott le.
Emelkedhet a terrorveszély Olaszországban
A közel-keleti krízis kiszélesedése az ok.
Itt a legújabb ukrán fenyegetés: a politológus szerint nem lesz orosz olaj, és Orbán Viktor nem ússza meg szárazon
Ukrajna nem felejt és nem is bocsát meg.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A Tisza Brüsszelben minden adandó alkalommal az orosz energia kivezetése mellett szavazott
Ezzel a Tisza Párt az ukránok érdekeit képviselte, nem pedig a magyarokét.
Óriási a pánik: vasúti kocsit talált el egy drón Ukrajnában
Oroszország ezúttal Mikolajiv városára csapott le.
Emelkedhet a terrorveszély Olaszországban
A közel-keleti krízis kiszélesedése az ok.
Itt a legújabb ukrán fenyegetés: a politológus szerint nem lesz orosz olaj, és Orbán Viktor nem ússza meg szárazon
Ukrajna nem felejt és nem is bocsát meg.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!