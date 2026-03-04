Rendkívüli

Szijjártó Péter: Elindult az első mentesítő járat Jordániába

Gyermekük születése után lelőtte a feleségét a kórházban, majd magával is végzett + videó

Tragédia történt egy alabamai kórházban: egy férfi lelőtte feleségét közvetlenül azután, hogy megszületett első gyermekük, majd magával is végzett. A rendőrség gyilkosság–öngyilkosságként vizsgálja az esetet.

2026. 03. 04. 8:40
Nem sokkal gyermekük születése után végzett feleségével egy férfi egy alabamai kórházban, majd öngyilkos lett – adta hírül a New York Post

The Austin Police Department and the FBI investigate a shooting at Buford's on West 6th Street in Austin, Texas, on March 1, 2026. (Photo by Stephanie Tacy/NurPhoto) (Photo by Stephanie Tacy / NurPhoto via AFP)
Illusztráció. Fotó: AFP

A beszámolók szerint a 19 éves Kynath Terry Jr. vasárnap este lőtte le párját, a 24 éves Precious Johnsont a Baptist Health Brookwood kórházban, majd a fegyvert maga ellen fordította

A nő nem sokkal korábban egészséges kisbabának adott életet.

A hatóságok az esetet családon belüli gyilkosság–öngyilkosságként kezelik. A rendőrök a helyszínen mindkettőjüket holtan találták. A pár újszülött gyermeke nem sérült meg, és egyelőre nem tudni, hogy a baba a szobában tartózkodott-e a lövések idején.

A férfi családja később azt mondta, hogy a fiatal pár kapcsolatában voltak problémák, de senki sem gondolta, hogy a helyzet erőszakba torkollhat. Az elkövető nemrég fejezte be kiképzését az amerikai Nemzeti Gárdánál.

A lövöldözés után a kórházat rövid időre lezárták. A tragédia az egész közösséget megrázta, és az eset után az államban a kórházi biztonsági intézkedések szigorításának lehetősége is felmerült. A nyomozás továbbra is folyamatban van.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

