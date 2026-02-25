Erre néhány nappal azután került sor, hogy a rendőrség a néhai szexuális bűnelkövető Jeffrey Epsteinnel ápolt kapcsolatai miatt súlyos korrupció gyanújával eljárást indított a volt norvég miniszterelnök ellen – számolt be róla a ZeroHedge.
Epstein-ügy: öngyilkosságot kísérelt meg a volt norvég miniszterelnök
Sikertelen öngyilkossági kísérlet után egy hete kórházba szállították Thorbjorn Jaglandot, miután a norvég hatóságok súlyos korrupció gyanújával eljárást indítottak ellene a néhai amerikai pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel ápolt kapcsolatai miatt.
A 75 éves Jaglandot február 12-én gyanúsították meg. Ezt megelőzően a rendőrség átfogó házkutatást tartott több ingatlanában.
A felelős norvég hatóság, az Okokrim levelet küldött az Európa Tanácsnak, amelyben Jagland mentelmi jogának felfüggesztését kérte. A mentelmi jogot egy nappal a házkutatások előtt vissza is vonták. A levélben az szerepel, hogy
Jagland és közvetlen családtagjai 2011 és 2018 között több alkalommal használták Epstein párizsi és New York-i magánlakásait, valamint megszálltak a floridai Palm Beachen található villájában. Legalább az egyik utazás költségeit feltehetően Epstein állta.
A jelentés szerint Epstein a Karib-térségbe tett utazás és a szállodai tartózkodás költségeit is kifizette Jagland és további öt felnőtt számára. Emellett a politikus állítólag kölcsönt is kért Epsteintől, bár nem ismert, hogy ez végül megvalósult-e.
Egy 2018-as e-mailben Epstein azt írta Jaglandnak: „Úgy gondolom, javasolhatnád Putyinnak, hogy Lavrov beszéljen velem.”
Amennyiben elítélik, Jagland akár tíz évig terjedő szabadságvesztésre is számíthat.
Jagland 1996 és 1997 között volt Norvégia miniszterelnöke, később pedig több jelentős nemzetközi tisztséget is betöltött, köztük az Európa Tanács főtitkári posztját 2009 és 2019 között, valamint a Norvég Nobel-bizottság elnöki tisztségét.
A beszámolók szerint Epstein több magas rangú norvég személlyel is kapcsolatban állt.
Újabb vizsgálatok irányulnak más befolyásos norvég szereplőkre is, köztük Mette-Marit koronahercegnére, Borge Brendére – a korábbi külügyminiszterre, aki jelenleg a Világgazdasági Fórum vezetője –, valamint Mona Juulra, akit ezen a héten felfüggesztettek jordániai nagyköveti tisztségéből, majd rövid időn belül lemondott. Az Epstein-iratok nyilvánosságra hozatala világszerte következményekkel járt, és bár látszólag egyetlen régió elitje sem maradt érintetlen, Norvégiát különösen érzékenyen érintette az ügy
– írta a NYT.
Jonas Gahr Store miniszterelnök közölte, támogat egy független vizsgálatot, és kész tanúskodni a korábbi külügyminiszteri időszakával kapcsolatban, ha erre felkérik.
Borítókép: Thorbjorn Jagland (Fotó: AFP)
