Epstein-ügy: öngyilkosságot kísérelt meg a volt norvég miniszterelnök

A 75 éves Jaglandot február 12-én gyanúsították meg. Ezt megelőzően a rendőrség átfogó házkutatást tartott több ingatlanában.

A felelős norvég hatóság, az Okokrim levelet küldött az Európa Tanácsnak, amelyben Jagland mentelmi jogának felfüggesztését kérte. A mentelmi jogot egy nappal a házkutatások előtt vissza is vonták. A levélben az szerepel, hogy

Jagland és közvetlen családtagjai 2011 és 2018 között több alkalommal használták Epstein párizsi és New York-i magánlakásait, valamint megszálltak a floridai Palm Beachen található villájában. Legalább az egyik utazás költségeit feltehetően Epstein állta.

A jelentés szerint Epstein a Karib-térségbe tett utazás és a szállodai tartózkodás költségeit is kifizette Jagland és további öt felnőtt számára. Emellett a politikus állítólag kölcsönt is kért Epsteintől, bár nem ismert, hogy ez végül megvalósult-e.