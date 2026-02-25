norvégeljárásEpsteinminiszterelnök

Epstein-ügy: öngyilkosságot kísérelt meg a volt norvég miniszterelnök

Sikertelen öngyilkossági kísérlet után egy hete kórházba szállították Thorbjorn Jaglandot, miután a norvég hatóságok súlyos korrupció gyanújával eljárást indítottak ellene a néhai amerikai pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel ápolt kapcsolatai miatt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 15:48
Thorbjorn Jagland, Norvégia volt miniszterelnöke (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Erre néhány nappal azután került sor, hogy a rendőrség a néhai szexuális bűnelkövető Jeffrey Epsteinnel ápolt kapcsolatai miatt súlyos korrupció gyanújával eljárást indított a volt norvég miniszterelnök ellen – számolt be róla a ZeroHedge.

Öngyilkosságot kísérelt meg a volt norvég miniszterelnök miután súlyos korrupciós ügybe keveredett (Fotó: AFP)
Öngyilkosságot kísérelt meg a volt norvég miniszterelnök, miután súlyos korrupciós ügybe keveredett (Fotó: AFP)

A 75 éves Jaglandot február 12-én gyanúsították meg. Ezt megelőzően a rendőrség átfogó házkutatást tartott több ingatlanában.

A felelős norvég hatóság, az Okokrim levelet küldött az Európa Tanácsnak, amelyben Jagland mentelmi jogának felfüggesztését kérte. A mentelmi jogot egy nappal a házkutatások előtt vissza is vonták. A levélben az szerepel, hogy 

Jagland és közvetlen családtagjai 2011 és 2018 között több alkalommal használták Epstein párizsi és New York-i magánlakásait, valamint megszálltak a floridai Palm Beachen található villájában. Legalább az egyik utazás költségeit feltehetően Epstein állta.

A jelentés szerint Epstein a Karib-térségbe tett utazás és a szállodai tartózkodás költségeit is kifizette Jagland és további öt felnőtt számára. Emellett a politikus állítólag kölcsönt is kért Epsteintől, bár nem ismert, hogy ez végül megvalósult-e.

Egy 2018-as e-mailben Epstein azt írta Jaglandnak: „Úgy gondolom, javasolhatnád Putyinnak, hogy Lavrov beszéljen velem.”

Amennyiben elítélik, Jagland akár tíz évig terjedő szabadságvesztésre is számíthat.

Jagland 1996 és 1997 között volt Norvégia miniszterelnöke, később pedig több jelentős nemzetközi tisztséget is betöltött, köztük az Európa Tanács főtitkári posztját 2009 és 2019 között, valamint a Norvég Nobel-bizottság elnöki tisztségét.

A beszámolók szerint Epstein több magas rangú norvég személlyel is kapcsolatban állt.

Újabb vizsgálatok irányulnak más befolyásos norvég szereplőkre is, köztük Mette-Marit koronahercegnére, Borge Brendére – a korábbi külügyminiszterre, aki jelenleg a Világgazdasági Fórum vezetője –, valamint Mona Juulra, akit ezen a héten felfüggesztettek jordániai nagyköveti tisztségéből, majd rövid időn belül lemondott. Az Epstein-iratok nyilvánosságra hozatala világszerte következményekkel járt, és bár látszólag egyetlen régió elitje sem maradt érintetlen, Norvégiát különösen érzékenyen érintette az ügy

 – írta a NYT.

Jonas Gahr Store miniszterelnök közölte, támogat egy független vizsgálatot, és kész tanúskodni a korábbi külügyminiszteri időszakával kapcsolatban, ha erre felkérik.

Borítókép: Thorbjorn Jagland (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza

Hír és hírérték a ballib médiában

Bayer Zsolt avatarja

Egy gyáva patkány megvert egy fideszes aktivistát ma hajnalra virradóan a belvárosban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu