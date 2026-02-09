Kegyelemért cserébe törné meg a csendet Epstein egykori barátnője + videó

Az Epstein-botrány vizsgálatára összeült képviselőházi testület hétfői meghallgatásán a CBC beszámolója szerint Ghislaine Maxwell texasi börtönéből videókapcsolaton keresztül vett részt, a feltett kérdésekre ugyanakkor alkotmányos jogaira hivatkozva megtagadta a választ.

Kegyelmi döntés fejében hajlandó beszélni Jeffrey Epstein börtönbüntetését töltő egykori barátnője Fotó: AFP

Ügyvédje annyit közölt, hogy Maxwell tudomása szerint az Epsteinnel fenntartott kapcsolatában sem Donald Trump jelenlegi, sem Bill Clinton korábbi elnök nem követett el kifogásolhatót.

Mind Trump elnök, mind Clinton elnök ártatlan bármiféle rossz cselekedetben. Egyedül Maxwell asszony tudja elmondani, hogy miért, a közvéleménynek pedig joga van ennek megismeréséhez

– fogalmazott Davis Oscar Markus a kongresszusi meghallgatást követően kiadott közleményében. Az ügyvéd hozzátette, hogy „amennyiben a bizottság és az amerikai közvélemény igazán tudni akarja az igazságot a történtekről, akkor erre létezik egy teljesen egyenes út. Maxwell asszony készen áll arra, hogy mindenről őszintén beszéljen, ha Trump elnök kegyelemben részesíti”.