Meglepő fordulat: beidézték a Clinton házaspárt

Az X-en közzétett bejegyzésében a bizottság közölte, hogy a Clintonokat a kongresszusi idézések kijátszása miatt a kongresszus megsértésével vádoló „kétpárti határozatok” elfogadásra kerültek, és azokat „a képviselőház elé terjesztik”.

„A képviselőház felügyeleti bizottsága elfogadta azokat a kétpárti határozatokat, amelyek Bill és Hillary Clintont a kongresszus megsértésével vádolják a Jeffrey Epsteinhez kapcsolódó vizsgálatban kiadott idézések megszegése miatt” – írta a bizottság a bejegyzésben. „Az elszámoltathatóság megérkezett. Senki sem áll a törvény felett. A határozatokat most a képviselőház elé terjesztik.”

NO ONE IS ABOVE THE LAW.



Today, @RepJamesComer and @GOPoversight passed BIPARTISAN resolutions holding Bill and Hillary Clinton in contempt of Congress for DEFYING congressional subpoenas on Epstein. https://t.co/J81FJfa8G3 — House Republicans (@HouseGOP) January 21, 2026

A szavazás előtt James Comer, a képviselőház felügyeleti bizottságának elnöke (republikánus, Kentucky) közölte: elutasított egy nevetséges ajánlatot, amelyet a Clintonok tettek egy Epstein-üggyel kapcsolatos, nem hivatalos meghallgatáson való részvételre.

„A kongresszus megsértésének kilátásával szembesülve a Clintonok ügyvédei egy tarthatatlan ajánlatot tettek: hogy New Yorkba utazzak, és kizárólag Clinton volt elnökkel folytassak beszélgetést” – osztotta meg Comer egy X-en közzétett bejegyzésben.

Nem készült volna hivatalos jegyzőkönyv, és a kongresszus más tagjai nem vehettek volna részt. Elutasítottam a Clintonok nevetséges ajánlatát.