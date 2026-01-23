Rendkívüli

Meglepő fordulat: beidézték a Clinton házaspárt

Meglepő fordulat: beidézték a Clinton házaspárt

Az amerikai képviselőház felügyeleti bizottsága megszavazta, hogy a kongresszus megsértésével vádolja meg Bill és Hillary Clintont. A döntés oka, hogy a volt elnök és a volt külügyminiszter beidézésük ellenére nem jelent meg tanúvallomásra egy Jeffrey Epsteinhez kapcsolódó ügyben. A Clinton házaspár ügyvédei, James Comer, a képviselőház felügyeleti bizottságának elnöke szerint nevetséges ajánlattal álltak elő.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 4:00
Bill és Hillary Clinton
Bill és Hillary Clinton Forrás: AFP
Az amerikai képviselőház felügyeleti bizottsága megszavazta, hogy a kongresszus megsértése miatt felelősségre vonja Bill Clinton volt elnököt és Hillary Clinton volt külügyminisztert, miután figyelmen kívül hagyták az idézéseket, amelyek tanúvallomásra szólították volna fel őket az elhunyt, elítélt szexuális bűnelkövető, Jeffrey Epstein ügyében – közölte közösségimédia-felületén a Breitbart.

James Comer amerikai republikánus képviselő elutasította Clintonék, szerinte nevetséges ajánlatát
James Comer amerikai republikánus képviselő elutasította Clintonék szerinte nevetséges ajánlatát Fotó: AFP

Az X-en közzétett bejegyzésében a bizottság közölte, hogy a Clintonokat a kongresszusi idézések kijátszása miatt a kongresszus megsértésével vádoló „kétpárti határozatok” elfogadásra kerültek, és azokat „a képviselőház elé terjesztik”.

„A képviselőház felügyeleti bizottsága elfogadta azokat a kétpárti határozatokat, amelyek Bill és Hillary Clintont a kongresszus megsértésével vádolják a Jeffrey Epsteinhez kapcsolódó vizsgálatban kiadott idézések megszegése miatt” – írta a bizottság a bejegyzésben. „Az elszámoltathatóság megérkezett. Senki sem áll a törvény felett. A határozatokat most a képviselőház elé terjesztik.”

A szavazás előtt James Comer, a képviselőház felügyeleti bizottságának elnöke (republikánus, Kentucky) közölte: elutasított egy nevetséges ajánlatot, amelyet a Clintonok tettek egy Epstein-üggyel kapcsolatos, nem hivatalos meghallgatáson való részvételre.

„A kongresszus megsértésének kilátásával szembesülve a Clintonok ügyvédei egy tarthatatlan ajánlatot tettek: hogy New Yorkba utazzak, és kizárólag Clinton volt elnökkel folytassak beszélgetést” – osztotta meg Comer egy X-en közzétett bejegyzésben. 

Nem készült volna hivatalos jegyzőkönyv, és a kongresszus más tagjai nem vehettek volna részt. Elutasítottam a Clintonok nevetséges ajánlatát.

A Clintonok legutóbbi követelései egyértelművé teszik, hogy szerintük a vezetéknevük különleges bánásmódra jogosítja fel őket

– tette hozzá Comer. A bizottság kétpárti idézései most megkövetelik, hogy a Clinton házaspár eskü alatt, jegyzőkönyvezett vallomást tegyen.

Borítókép: Bill és Hillary Clinton (Fotó: AFP)

