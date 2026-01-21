Trump súlyos figyelmeztetést küldött Európának

Súlyos figyelmeztetést adott Európának Donald Trump amerikai elnök: a kontinens egyes részei már felismerhetetlenné váltak a tömeges illegális migráció miatt.

Trump nem először figyelmezteti Európát az illegális migráció veszélyeire (Fotó: AFP)

Mint arról beszámoltunk, a davosi Világgazdasági Fórumon elmondott beszédében az amerikai elnök arra figyelmeztetett, hogy „néhány helyre Európában már rá sem lehet ismerni”. Mint mondta, senkit nem szeretne megsérteni, de az Európa különböző helyeiről visszatérő barátaitól sorra azt hallja, hogy „nem ismernek rá” a kontinensre – és egyáltalán nem jó értelemben.

Szeretem Európát, és szeretném ha Európának jó lenne, de nem jó irányba halad

– fogalmazott az elnök.