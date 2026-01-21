trumpvilággazdasági fórumdeák dániel

Trump súlyos figyelmeztetést küldött Európának

Donald Trump amerikai elnök kimondta a szomorú igazságot Európáról – mutatott rá Deák Dániel. A véleményvezér arról is beszámolt, hogy a Trump beszédének otthont adó terem zsúfolásig megtelt.

Munkatársunktól
2026. 01. 21. 22:20
Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Súlyos figyelmeztetést adott Európának Donald Trump amerikai elnök: a kontinens egyes részei már felismerhetetlenné váltak a tömeges illegális migráció miatt.

Trump nem először figyelmezteti Európát az illegális migráció veszélyeire
Trump nem először figyelmezteti Európát az illegális migráció veszélyeire (Fotó: AFP)

Mint arról beszámoltunk, a davosi Világgazdasági Fórumon elmondott beszédében az amerikai elnök arra figyelmeztetett, hogy „néhány helyre Európában már rá sem lehet ismerni”. Mint mondta, senkit nem szeretne megsérteni, de az Európa különböző helyeiről visszatérő barátaitól sorra azt hallja, hogy „nem ismernek rá” a kontinensre – és egyáltalán nem jó értelemben.

Szeretem Európát, és szeretném ha Európának jó lenne, de nem jó irányba halad

– fogalmazott az elnök.

Donald Trump kimondta a valóságot Európáról!

– emelte ki a beszéddel kapcsolatban Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Egy másik bejegyzésében így fogalmazott:

Donald Trump kimondta a szomorú valóságot a davosi Világgazdasági Fórumon: Európa lecsúszik, egyes részei felismerhetetlenné váltak a tömeges migráció miatt.

Helyszíni tudósítások szerint a Világgazdasági Fórum Kongresszusi Terme, ahol az amerikai elnök beszélt, zsúfolásig megtelt. Az ötezer ember befogadására képes teremben egy gombostűt sem lehetett leejteni délután fél 3 előtt, amikorra a beszéd kezdetét ígérték

– jegyezte meg a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar hang

Lukicsabi figyelsz?

Bayer Zsolt avatarja

Tegnap magam is írtam erről, de Francesca – mint mindig – most is tűpontos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu