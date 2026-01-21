Dömötör Csaba: Az EPP szavazta le legnagyobb arányban a Mercosur-ellenes indítványt

Ezzel szemben a legnagyobb arányban és számban a Patrióták szavazták meg, azaz a mi frakciónk. (Az indítvány lényege az volt, hogy a Parlament vigye a Mercosur ügyet az Európai bíróságra. Ez vékony többséggel végül át is ment.) A Fidesz szavazatai nélkül az egész nem ment volna át, és Weber úr pezsgőzne. Most nem pezsgőzik, viszont bejelentette, hogy felszólítja a Bizottságot, hogy a szavazási eredmény ellenére is hajtsa végre a Mercosur-megállapodást