Dömötör Csaba: Az EPP szavazta le legnagyobb arányban a Mercosur-ellenes indítványt

A Mercosur-megállapodásról szóló európai parlamenti szavazás eredményei egyértelműen cáfolják Magyar Péter állításait – erre hívta fel a figyelmet bejegyzésében Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő. Mint írta, a számok azt mutatják, hogy az indítványt legnagyobb arányban az Európai Néppárt és a szocialisták szavazták le, miközben a Patrióták – köztük a Fidesz – támogatták azt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 21:59
Dömötör Csaba a Fidesz Európai parlamenti képviselője
Dömötör Csaba a Fidesz Európai parlamenti képviselője Forrás: AFP
„Így néz ki a Mercosur szavazási térkép. Világosan látszik belőle, hogy Magyar Péter ma is valótlanságot állított. Nem csak azért, mert azt mondta, hogy a mai szavazás az ő pártjuk (EPP) kezdeményezése volt (nem az volt). Az is látszik a számokból, hogy a legnagyobb arányban az EPP-sek szavazták le a Mercosur-ellenes indítványt, na meg a nagykoalíció másik nagy testvére, a szocialisták” – írja bejegyzésében Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő.

Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő
Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő Fotó: AFP

Ezzel szemben a legnagyobb arányban és számban a Patrióták szavazták meg, azaz a mi frakciónk. (Az indítvány lényege az volt, hogy a Parlament vigye a Mercosur ügyet az Európai bíróságra. Ez vékony többséggel végül át is ment.) A Fidesz szavazatai nélkül az egész nem ment volna át, és Weber úr pezsgőzne. Most nem pezsgőzik, viszont bejelentette, hogy felszólítja a Bizottságot, hogy a szavazási eredmény ellenére is hajtsa végre a Mercosur-megállapodást

 – teszi hozzá.

„Ezért lesz holnap az igazság pillanata. Akkor szavazunk az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról, amelynek indoklásában a Mercosur van a fókuszban. A Tisza már meg is kezdte a nagy sunyulási műveletet, van olyan képviselő, aki haza is utazott. Ki nem találnátok, mi a neve” – zárta.

Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz Európai parlamenti képviselője (Fotó: AFP)

