Dömötör Csaba: Az EPP szavazta le legnagyobb arányban a Mercosur-ellenes indítványt

„Így néz ki a Mercosur szavazási térkép. Világosan látszik belőle, hogy Magyar Péter ma is valótlanságot állított. Nem csak azért, mert azt mondta, hogy a mai szavazás az ő pártjuk (EPP) kezdeményezése volt (nem az volt). Az is látszik a számokból, hogy a legnagyobb arányban az EPP-sek szavazták le a Mercosur-ellenes indítványt, na meg a nagykoalíció másik nagy testvére, a szocialisták” – írja bejegyzésében Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő.
Ezzel szemben a legnagyobb arányban és számban a Patrióták szavazták meg, azaz a mi frakciónk. (Az indítvány lényege az volt, hogy a Parlament vigye a Mercosur ügyet az Európai bíróságra. Ez vékony többséggel végül át is ment.) A Fidesz szavazatai nélkül az egész nem ment volna át, és Weber úr pezsgőzne. Most nem pezsgőzik, viszont bejelentette, hogy felszólítja a Bizottságot, hogy a szavazási eredmény ellenére is hajtsa végre a Mercosur-megállapodást
– teszi hozzá.
