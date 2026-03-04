Budapest–Belgrád vasútvonal: a vártnál hamarabb elindulhat a személyszállítás

Március végén elindulhat a személyszállítás a Budapest–Belgrád vasútvonalon a szerbek szerint. Alekszandar Szofronijevics szerb közlekedési miniszter arról számolt be, hogy a magyar féllel csütörtökön véglegesítik a vámeljárásokkal kapcsolatos részleteket – írja a Világgazdaság.

„A tervek szerint a határ- és vámellenőrzés a vonaton történik majd, a kelebiai állomáson pedig legfeljebb 15 perces, minimális megállással. Így a Belgrád–Budapest vasútvonalon a teljes menetidő körülbelül három óra lesz. A szerb fél öt villamos motorvonat-szerelvényt biztosított, a magyar fél hármat. Naponta összesen 16 járat indítását tervezzük” – nyilatkozta Szofronijevics az RST szerb hírportálnak.

A tárcavezető elmondta, hogy terveik szerint az első járat március 27-én indul majd, a határ- és vámellenőrzéseket pedig magán a vonaton végzik már el akkor is. Ez korábbi időpont, mint ahogy várható volt, ugyanis az Építési és Közlekedési Minisztérium nemrég arról számolt be, hogy a személyforgalom indulása nem konkrét dátumhoz, hanem az ETCS-rendszer megalkuvások nélküli működéséhez kötődik, és ez várhatóan a tavasszal megtörténik, legkorábban akár még a húsvéti ünnepek előtt. A szerbek szerint tehát a legkorábbi időpont is tartható. (Korábban a magyar fél március közepi indulást is elképzelhetőnek tartott, azonban ezen a céldátumon végül módosítottak.)

Mindeközben félrevezető információk kezdtek el terjedni a Budapest–Belgrád vasútvonal működésével kapcsolatban. Ennek kapcsán az Építéi és Közlekedési Minisztérium úgy fogalmazott:

Lejárt szavatosságú, rég meghaladott információkon alapuló hírekkel igyekeznek zavart kelteni a Budapest–Belgrád vasútvonal működésével kapcsolatban. A sajtóban megjelent híresztelések minden alapot nélkülöző tévedéseken alapulnak

– írták hétfői közleményükben.

A rendszeres teherforgalom pedig február végén indult meg a vonalon, és máris számos vasút- és fuvarozótársaság jelentkezett be a használatért.