miniszterelnökvideóOrbán ViktorTrumpDavos

Orbán Viktor: Irány Davos, Trump elnök úr meghívására + videó

Orbán Viktor elindult Davosba, ahol Magyarország nevében aláírják a Béke Tanácshoz történő csatlakozást. A miniszterelnök az Instagram oldalán közzétett videóban beszélt arról is, hogy az egyeztetéseket követően Brüsszelbe utazik, ahol az Európai Tanács ülésén vesz részt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 19:15
Orbán Viktor (Forrás: Facebook)
Orbán Viktor miniszterelnök
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Stopposokat is elvisz?” – kérdezte a tiktokos lány Orbán Viktort a miniszterelnök legújabb videóján. „Jöjjön! Jobb itt stoppolni, mint a levegőben!” – reagált a kormányfő, aki az autóban elárulta, hogy nagy kalandra készül. 

Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Azt hittük, hogy csütörtök este kell Brüsszelben lennünk, de nem, mert csütörtök reggel már Davosban kell kisuvickolt cipőben és élére vasalt nadrágban találkozunk Trump elnök úrral, hogy Magyarország nevében aláírjuk a Béke Tanácshoz történő csatlakozásunkat, amely aláírásra a mai kormányülésen kaptam felhatalmazást

 – mondta. 

„Beszélünk az elnökkel és utána átugrunk, átrepülünk Brüsszelbe, ahol este miniszterelnöki csúcs vár ránk. A Jóisten tudja, milyen hosszan, hajnalban vagy éjszakába nyúlóan, mert napirend van dögivel, részben az amerikai elnök miatt. Itt van például rögtön Grönland meg az azzal összekötött fenyegetés az újabb vámokról. Úgyhogy izzasztó tárgyalás vár ránk Brüsszelben csütörtök este” – tette hozzá.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Magyar Nemzet)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar hang

Lukicsabi figyelsz?

Bayer Zsolt avatarja

Tegnap magam is írtam erről, de Francesca – mint mindig – most is tűpontos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.