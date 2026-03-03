Rendkívüli

Már az ügyészség is megerősítette: nyomoz a NAV Radnai céges botránya miatt

Megbénulhat Pécs, besokalltak a sofőrök

A pécsi városvezetés és a cégvezetés szinte semmit nem tett a munkabeszüntetés elkerülése érdekében, sőt, a legutóbbi egyeztetés a bérekről mindössze nyolc percig tartott – közölte a szakszervezet. A következő két napban eldől, hogy vasárnaptól leállnak-e a buszok a baranyai megyeszékhelyen.

2026. 03. 03. 14:30
Március 8-tól leállhat Pécs autóbuszközlekedése – írja a Bama. A Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet szerint gyakorlatilag megrekedtek a tárgyalások a munkáltatóval. Dobi István elnök élesen bírálta Péterffy Attila polgármestert és a Tüke Busz vezérigazgatóját, amiért február 25. óta nem hajlandók folytatni a párbeszédet.

leállhat a buszközlekedés Pécsen
 Leállhat a buszközlekedés Pécsen (Fotó: Dunántúli Napló/Löffler Péter)

A szakszervezet felháborítónak tartja, hogy míg az ágazat többi szereplőjénél már megszülettek a 2026-os bérmegállapodások, a Tüke Busz eddig nulla százalékos bérfejlesztési javaslatot tett le az asztalra, aminek sztrájk lehet a következménye.

Ketyeg az óra: ha nem történik előrelépés, sztrájkba kezdhetnek a buszsofőrök.

Mi maradt számunkra? Bízzál Istenben és tartsd szárazon a puskaport

– fogalmazott Dobi István, jelezve, hogy a sofőrök készek a végsőkig elmenni. A SZAKSZ előre is elnézést kért az utasoktól a várható kellemetlenségekért, de a felelősséget teljes mértékben a szerintük „kompromisszumképtelen” munkáltatóra és az önkormányzatra hárítják.

Még keményebb kritikát fogalmazott meg Raposa Gábor, a SZAKSZ pécsi ügyvivője. Szerinte a városvezetésnek akár jól is jöhet a munkaleállás. A sztrájk alatt ugyanis nem kell bért fizetni és üzemanyagot vásárolni, ami javítja a cég mérlegét. Politikai okokból pedig

nem mernének járatokat ritkítani, de a sztrájkra hivatkozva megtehetik.

Raposa emlékeztetett: 2020-ban elfogadott költségvetés nélkül is ki tudták fizetni az emelt béreket már februárban, így a mostani hivatkozás a forráshiányra szerinte nem állja meg a helyét.

Amennyiben a következő 48 órában nem történik érdemi elmozdulás a nulla százalékos ajánlatról, március 8-án megkezdődik a határozatlan idejű munkabeszüntetés.

A Bama korábban megírta, hogy miközben fenyegető csődhelyzet van Pécsen és a baloldal a kormányra mutogat, a kulisszák mögött egyre furcsább politikai helyezkedés zajlik.

A régi MSZP-s holdudvar a Tisza Párt színeiben próbálja átmenteni befolyását,

és a városházi értelmezések szerint éppen ez a cél: a hatalom átmentése néhány baloldali kádernek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


