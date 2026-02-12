péterffy attilapécsköltségvetésönkormányzat

Pécsnek még nincs költségvetése erre az évre

Nem támogatta a pécsi közgyűlés többsége a Péterffy Attila polgármester által benyújtott, csaknem 51,6 milliárd forintos bevétellel és 51 milliárd forintos kiadással számoló idei költségvetési tervezetet, amelyet az ellenzék a „csőd költségvetésének” nevezett. Az önkormányzatnak március 15-ig új javaslatot kell elfogadnia.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 17:59
Pécs, Hungary, August 8, 2024: Downtown Candlemas Church of Blessed Virgin Mary (Hungarian: Belvárosi Gyertyaszentelő Boldogasszony-templom), former Mosque of Pasha Qasim. Holy Trinity Statue in front 2615045879 Illusztráció Shutterstock Koapan
A pécsi közgyűlés többsége nem támogatta a polgármester előterjesztését a város idei költségvetésére. Az önkormányzatnak március közepéig kell döntenie a büdzséről.

Pécsi közgyűlés (Forrás: Bama)

A Péterffy Attila polgármester által benyújtott előterjesztéshez csatolt összevont költségvetési mérleg előirányzata szerint a város idén 51,63 milliárd forint bevétellel és 51,09 milliárd forint kiadással számolt volna. A kiadások között több mint 19,5 milliárd forint szerepelt a személyi juttatásoknál és járulékoknál, a dologi kiadások is csaknem 17,1 milliárd forintot terveztek, míg beruházásokra és felújításokra mindössze 263 millió forintot állítottak be.

A bevételi oldalon államháztartáson belülről érkező működési célú támogatásokból 20,4 milliárd, telekadóból és építményadóból 3,1 milliárd, míg iparűzési adóból kereken 16 milliárd forintot jeleztek előre a dokumentumban.

A polgármester az előterjesztés tárgyalásakor azt mondta: a büdzsé tervezésekor a város működőképességének fenntartása, a közszolgáltatások üzemeltetése, a fejlesztések folytatása volt a cél. A szolidaritási hozzájárulás miatt tavaly és idén összesen több mint kilencmilliárd, csak idén közel ötmilliárd forintos kiadása keletkezett a városnak.

Csizmadia Péter, a Fidesz–KDNP városházi frakciójának vezetője kijelentette: a tervezet elfogadásával a „csőd és az átláthatatlanság költségvetését” alkotnák meg, ugyanis a városvezetés a dokumentum alapján nem látja, miként lehet elkerülni a csődöt. Bár a „szomszédban” sikeresen és gyarapodó módon működnek a városok,

a baloldali városvezetés 2019 óta elszalasztotta a lehetőségeket, megduplázta az önkormányzat adósságállományát, elüldözte a befektetőket,

feleslegesen, például propagandára, túlárazott gyalogátkelőhelyekre költötte a pécsi adófizetők pénzét, a városlakók problémáira ugyanakkor megoldást nem kínáltak – sorolta.

Kijelentette: 

amennyiben a városvezetés által összeállított költségvetést elfogadnák, azzal a pécsiek érdekei ellen szavaznának, ezért nem támogatják a tervezett büdzsét. 

Egy új, tisztességes, a súlyos problémákra megoldást nyújtó javaslatot várnak el a városvezetéstől – jelezte.

Varga Tamás, a Mi Hazánk Mozgalom képviselője szintén azt mondta, hogy nem támogatja a határozat elfogadását, ugyanis a tervezett büdzsében nincs garancia arra sem, hogy az önkormányzat az augusztusi béreket ki tudja fizetni. Március közepéig még van idő a döntésre, ezért új tervezetet kell készítenie városvezetésnek – vélekedett.

A rendelet megalkotásáról szóló határozatot 11 igen, 13 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett utasította el a testület.

A 2024-es önkormányzati választásokon Pécsen egyik nagy jelölőszervezet sem kapott egyértelmű felhatalmazást, emiatt patthelyzet alakult ki a közgyűlésben, ami korábban hátráltatta az alpolgármesterek megválasztását, a bizottságok személyi összetételéről pedig csak tavaly tudtak döntést hozni a képviselők.

A polgármesterrel együtt 25 képviselő alkotja a közgyűlést. Az önkormányzati választásokon a 17 egyéni választókerület közül 10-ben a Fidesz–KDNP és az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE) alkotta jelölőszervezet aspiránsa győzött, 7 kerületben pedig az MSZP–DK–Momentum–Jobbik–Pécs Jövőjéért Egyesület–Forum Sopianae jelöltje nyert.

Települési kompenzációs listáról az MSZP–DK–Momentum–Jobbik-Pécs Jövőjéért Egyesület–Forum Sopianae további két tagot delegálhatott, valamint a Fidesz–KDNP–ÖPE, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Mi Hazánk Mozgalom, a Mindenki Pécsért Egyesület és a Tiszta Kezek Egyesület egy-egy listás jelöltje jutott be a közgyűlésbe.

Az önkormányzatnak a jogszabályok értelmében március 15-ig szükséges megalkotnia a költségvetésről szóló rendeletét.

A Bama tudósítását a közgyűlésről ide kattintva olvashatja.

