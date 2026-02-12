Pécsnek még nincs költségvetése erre az évre

A pécsi közgyűlés többsége nem támogatta a polgármester előterjesztését a város idei költségvetésére. Az önkormányzatnak március közepéig kell döntenie a büdzséről.

Pécsi közgyűlés (Forrás: Bama)

A Péterffy Attila polgármester által benyújtott előterjesztéshez csatolt összevont költségvetési mérleg előirányzata szerint a város idén 51,63 milliárd forint bevétellel és 51,09 milliárd forint kiadással számolt volna. A kiadások között több mint 19,5 milliárd forint szerepelt a személyi juttatásoknál és járulékoknál, a dologi kiadások is csaknem 17,1 milliárd forintot terveztek, míg beruházásokra és felújításokra mindössze 263 millió forintot állítottak be.

A bevételi oldalon államháztartáson belülről érkező működési célú támogatásokból 20,4 milliárd, telekadóból és építményadóból 3,1 milliárd, míg iparűzési adóból kereken 16 milliárd forintot jeleztek előre a dokumentumban.

A polgármester az előterjesztés tárgyalásakor azt mondta: a büdzsé tervezésekor a város működőképességének fenntartása, a közszolgáltatások üzemeltetése, a fejlesztések folytatása volt a cél. A szolidaritási hozzájárulás miatt tavaly és idén összesen több mint kilencmilliárd, csak idén közel ötmilliárd forintos kiadása keletkezett a városnak.

Csizmadia Péter, a Fidesz–KDNP városházi frakciójának vezetője kijelentette: a tervezet elfogadásával a „csőd és az átláthatatlanság költségvetését” alkotnák meg, ugyanis a városvezetés a dokumentum alapján nem látja, miként lehet elkerülni a csődöt. Bár a „szomszédban” sikeresen és gyarapodó módon működnek a városok,

a baloldali városvezetés 2019 óta elszalasztotta a lehetőségeket, megduplázta az önkormányzat adósságállományát, elüldözte a befektetőket,

feleslegesen, például propagandára, túlárazott gyalogátkelőhelyekre költötte a pécsi adófizetők pénzét, a városlakók problémáira ugyanakkor megoldást nem kínáltak – sorolta.

Kijelentette:

amennyiben a városvezetés által összeállított költségvetést elfogadnák, azzal a pécsiek érdekei ellen szavaznának, ezért nem támogatják a tervezett büdzsét.

Egy új, tisztességes, a súlyos problémákra megoldást nyújtó javaslatot várnak el a városvezetéstől – jelezte.