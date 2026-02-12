Itt vannak a Lakatos Márk-botrány legújabb fejleményei

Április 20-ig biztosan rács mögött marad az a Hollandiában elfogott férfi, akinek neve a Lakatos Márk-botrány kapcsán vetődött fel. A bíróság ugyanis a közelmúltban meghosszabbította V. Ferenc letartóztatását. A végzés végleges.
Hollandiából hozták haza
Tavaly decemberben írtuk meg, hogy hazahozták Hollandiából V. Ferencet, aki ellen emberkereskedelem miatt a magyar bíróság korábban európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki. A férfi neve hónapokkal ezelőtt a Lakatos Márk-féle botrányhoz köthetően került reflektorfénybe. Ebben az ügyben korábban egy másik gyanúsítottat, egy bizonyos O. P.-t is kihallgattak, ugyancsak emberkereskedelem gyanújával. Ő szabadlábon védekezik.
A pedofilbotrány
Lakatos Márkról Ábrahám Róbert műsorában állította azt egy egykori intézetis fiú, hogy évekkel ezelőtt, amikor még csak 15 éves volt, fajtalankodott vele a baloldali véleményvezér.
A fiú egy nagyobb hálózatról is beszélt: elmondása szerint külön ember volt arra a célra, hogy az árvaházakban felkutassanak fiatal fiúkat, akik nyomoruk okán megvásárolhatók homoszexuális együttlétekre. A kiválasztott gyerekeket a kerítők le is szállították és átadták a megrendelőiknek, ami után jutalékot kaptak. A fiú állította, hogy ő is így, azaz egy kerítő közreműködésével jutott el a baloldali influenszerhez. Hozzátette, hogy be is drogozták, majd egy lakásban olyan dolgot kellett megtennie Lakatos Márkkal – nyilván félelemből –, amit nem akart. Az egykori állami gondozott fiú állítólag egy pár cipőt és pénzt kapott mindezekért. Lakatos szerint ebből semmi nem igaz és visszautasította ezeket az állításokat.
A Lakatos Márk-ügy kerítője lehet az egyik gyanúsított
Információink szerint az egyik meggyanúsított férfi – a már említett O. P. – az a kerítő, aki a fenti fiatal sértettet kiközvetíthette Lakatos Márkhoz. O. P., illetve a nemrég Hollandiában elkapott, majd letartóztatott V. Ferenc jelenleg nem ezzel, hanem más sértettek miatt lettek meggyanúsítva, azoknak az áldozatoknak pedig nincs köze Lakatos Márkhoz.
