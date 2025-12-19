Lakatos Márk-botrány: hazahozták a Hollandiában elfogott gyanúsítottat

Hazahozták azt a nemzetközi és európai elfogatóparanccsal körözött, majd Hollandiában elfogott férfit, akinek neve a Lakatos Márk-botrány ügyében vetődött fel – derült ki a rendőrség péntek reggeli közleményéből. Mint írták, a férfi gyermekotthonokban nevelkedett fiatalkorúak és fiatal felnőttek kiszolgáltatottságát használhatta ki. Szállást és némi pénzt adott, amiért cserébe szexuális szolgáltatásokat várt el. A budapesti nyomozók az 56 éves férfi ellen 2025 februárjában adtak ki elfogatóparancsot. Az illetőt a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói december 18-án a Liszt Ferenc repülőtéren várták, majd kihallgatását követően őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Emlékezetes, néhány napja írtuk meg, hogy elfogta a holland rendőrség azt a férfit, aki ellen emberkereskedelem miatt a magyar bíróság korábban európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki. V. F. neve hónapokkal ezelőtt a Lakatos Márk-féle botrányhoz köthetően került reflektorfénybe.

Ebben az ügyben tavaly decemberben egy másik gyanúsítottat is kihallgattak már, ugyancsak emberkereskedelem gyanújával.

Kipakolt egy intézetis fiú

Lakatos Márkról Ábrahám Róbert műsorában állította azt egy egykori intézetis fiú, hogy évekkel ezelőtt, amikor még csak 15 éves volt, fajtalankodott vele a baloldali véleményvezér.

A fiú arról is beszélt, hogy külön ember volt arra a célra, hogy az árvaházakban felkutassanak fiatal heteroszexuális fiúkat, akik nyomoruk okán megvásárolhatók homoszexuális együttlétekre, és a kiválasztott gyerekeket a kerítő le is szállította, és átadta a megrendelőinek, ami után jutalékot kapott. A fiú elmondása szerint az átadás előtt drogot is adtak neki, majd a lakásban olyan dolgot is meg kellett tennie Lakatos Márkkal félelemből, amit nem akart. Az egykori állami gondozott fiú állítólag egy pár cipőt és pénzt kapott mindezekért. Lakatos visszautasította ezeket az állításokat.

A Lakatos Márk-botrány kerítője lehet az egyik gyanúsított

Korábbi információink szerint a tavaly decemberben meggyanúsított férfi (O. P.) az a kerítő, aki a fenti fiatal sértettet kiközvetíthette Lakatos Márkhoz. O. P., illetve a nemrég Hollandiában lekapcsolt V. F. egyelőre nem ezzel, hanem más sértettek miatt lettek meggyanúsítva, azoknak az áldozatoknak pedig nincs köze Lakatos Márkhoz.