idezojelek
Vélemény

Morális hasadás és pedofilcirkusz

A TUDATOS POLGÁR – Ránk küldték a bűnözők pártfogóit, akik ismét a régi SZDSZ képében törtek rá hazánkra.

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
Cikk kép: undefined
pedofiltüntetésképmutatás 2025. 12. 17. 4:40
0

Olvasóim biztosan emlékeznek még a Rádió utcai vagy zámolyi romák esetére. 1997-ben kezdődött az ominózus botránykeltés, amikor a székesfehérvári önkormányzat úgy döntött, hogy felszámolja az átkosból örökölt gettót a városban és a városon belül, illetve a környező falvakban más lakásokba költöztetik a társadalom legszélére sodródott, népes családokat. Mivel a Kuncze Gábor-féle Belügyminisztérium ekkor már évek óta alkalmazta a „megélhetési bűnözés” mint felmentő körülmény intézményét, e családok is jobbára segélyből és bűnözésből éltek, így aztán minden kinézett célállomáson tiltakoztak a lakók a kitelepítettek befogadása ellen.

Épp ekkoriban, a Horn-kormány idején barátaimmal kulcsosházépítésbe vágtunk Kosdon, s a nagy nehezen helyreállított erdei ház összelejmolt berendezését egy pillanat alatt elvitték a fosztogatók. Pontosabban a Zemplénből a közeli puszta elhagyott cselédházai­ba frissen beköltözött cigány családok. Akik aztán néhány év leforgása alatt az egyébként tisztes és szorgos emberek által lakott környéken ellehetetlenítették a kertgazdaságot (minek ültessenek, ha más szüretel), a híres málnatermesztést és minden mást gyakorlatilag. 

Rohantam is bőszen a váci rendőrkapitányhoz, mondván, mindenki tudja, kik voltak, ám ő lehűtött, hogy hiába fogdossák őket össze, a gyerekeket is beleértve, személyenként húszezer forintig (ma kábé kétszázezer) mindenki szabadon bűnözhet, biztosítandó a megélhetését, tehát húszan mindjárt négyszázezer forintos értékhatárig, s hiába viszik be őket, a bíró úgyis elengedi mindet. 

Végül megszánt a kapitány úr, és az akkor még használatos, eljáráson kívüli eszközökkel rábírták a csürhét, hogy hagyják békén a turistaházat.

A Rádió utcai romák leendő szomszédai nem voltak ilyen szerencsések, őket egyből ellepte a barna párducok NGO-hadserege. Nem vicc, a Soros Alapítvány és az egykori (mára a Tisza Pártban reinkarnálódott SZDSZ) jóvoltából cigány polgárjogi mozgalmat szerveztek az amúgy is kínlódó magyar társadalom nyakára, mintául véve az amerikai Fekete Párducok nevű terrorszervezetet, hogy valamiféle utópisztikus társadalmat erőszakoljanak ki Magyarországon, olyasmit, mint Mandela Dél-Afrikája. Ahol a fehéreket lelövik, ugye.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Horváth Aladár, a Roma Polgárjogi Alapítvány elnöke előszeretettel használta is önmagukra a barna párducok kifejezést. Ő, illetve a másik Soros–SZDSZ-fióka és korai woke-harcos, azaz Mohácsi Viktória voltak, akik a Rádió utcai, jórészt bűnöző romák pártjára álltak, és minden szerencsétlent célkeresztjükbe vettek, aki tiltakozni próbált a befogadásuk ellen. Éveken át ezektől a költöztetési kísérletektől volt hangos a balliberális média, aztán jött a szadeszos narratívában természetesen fasiszta Fidesz–KDNP–FKGP-kormány, amely legalább az államgépezetet izolálta ettől az őrülettől. A Rádió utcai, később Zámolyra költöztetett, s ott is balhés cigányokat végül Kanadába „menekítették” a barna párducok. A hasunkat fogtuk, amikor a lelkes befogadók később panaszkodni kezdtek, hogy a jövevények közül majd mindnek gondja akadt a törvénnyel.

Aztán ismét visszajöttek a komenisták, természetesen SZDSZ-es felügyelettel, s Mohácsi Viktóriából mindjárt miniszteri biztost csináltak. Jött az állandó feszültség és polgárháborús hangulat, az ismét falkákban fosztogató családoktól a gyöngyöspatai mini-polgárháborún át a gárdázásig és a Gyurcsány-féle titkosszolgálatokkal is összefüggésbe hozott cigánygyilkosságokig.

Majd megint polgári konszolidáció, tizenöt éven át tartó Orbán-kormányzás, ahol a jobb sorsra érdemes romák polgárháború helyett dolgoznak, tanulnak és a társadalom megbecsült tagjai. Persze nem állítom, hogy minden probléma megoldva, sőt, nagyon is vannak reménytelenül leszakadó és fertőzött kistérségek e téren, de azért sokkal-sokkal jobb a helyzet, mint tizenöt éve.

Már túl jó, mondhatnánk, ezért megint nyakunkra küldték a bűnözők pártfogóit, akik ismét a régi és a reinkarnálódott SZDSZ képé­ben törtek rá hazánkra. Más kérdés, hogy ezek az új SZDSZ-esek még a korábbiaknál is farizeusabbak, így fordulhat elő, hogy az alapvetően a libsi felső köröket érintő pedofilbotrányból most megpróbálnak egy „fideszes” gyerekverő botrányt kreálni.

Nem véletlen, hogy épp Magyar Péter, Dobrev Klára és Puzsér Róbert múlt hétvégi alakításáról jutott eszembe a Rádió utcai romák rég elfeledett ügye. Elnéztem, ahogy a sok extázisban gyűlölködő szektatag macikat és plüsskutyusokat hord halmokba a szegény Szőlő utcai mártíroknak. 

Elképzelem, ahogy a nemi erőszak vagy éppen gyilkosság vádjával előzetesben ülő nebulók hogy örülnek majd a szőrös kis játékoknak. A tiszások a belvárost és a budai Várat hőbörögték végig, Puzsér viszont egyenesen az áldozatokhoz ment, a Szőlő utcába, ott üvöltözték, hogy tartsanak ki az őrizetesek, egyesek már Táncsicsként ünnepelték őket az ablakok alatt. Épp ez hiányzik Magyarországnak, egy olyan világ, ahol a törekvő családoknak extra, brutális adó, az úgymond „fideszeseknek” vagyonelkobzás jár, s a társadalom csúcsára pedig ezúttal (a proletárok helyett) a fiatalkorú és öregebb bűnözők kerülhetnek, élükön a taperoló diszkókirállyal, a telefontolvaj, családverő, politoxikomán bandavezérrel, Bütyökkel!

Mielőtt teljesen elborzadnánk e víziótól, vegyük számba, mi is ez a Szőlő utcai botrány! 

Először is, természetesen jelentős mulasztása a kormányzásnak, hogy csak 13-15 elteltével kerülhetett sor egy átfogó rendrakásra a nevelő- és javítóintézetekben, de azért a hangsúly a rendrakáson van. Egy évtizedek óta burjánzó fertőt igyekeznek most felszámolni. A Szőlő utcai igazgató, Juhász Péter Pál bizarr kettős életére, jelesül, hogy munkaidőn kívül forgalmas bordélyházat és stricihálózatot üzemeltetett a figura, épp azután derült fény, hogy a kormány a Nemzeti Védelmi Szolgálat révén elrendelte a gyermekvédelem minden dolgozójának az átvilágítását. Előzőleg, miután kiderült, hogy a Bite Zsolt-féle elfajzott gonosztevők szabadon járnak-kelnek a kisiskolások között és a Budapest ­Pride sátrai­ban avval hencegnek, hogy táborozásaikon hogyan avatják be a rájuk bízott diákokat az LMBTQ-orgiák rejtelmeibe, a kormány brutálisan odacsapott, és még jóval a kegyelmi botrány előtt radikálisan szigorította a gyermekvédelmi törvényt, kiűzve a köznevelésből az aberráltakat.

Ehhez képest a baloldal még a tavaly februári, gyermekvédelminek csúfolt tüntetés színpadjára is megrontókat és elfajzottakat állított ki, nem véletlenül adta a Bütyök előretörésének megágyazó, a még Pressman által pátyolgatott influenszerek tüntetésének Ábrahám Róbert az 

„Odafönt szörnyek állnak”

 gúnynevet.

Arról pedig mélyen hallgatnak, hogy a Szőlő utca prostifuttató igazgatója, illetve a most a bántalmazásos ügyekben letartóztatott nevelőintézetis főemberek köre abban az időben áramlott a gyermekvédelmi intézményrendszerbe, amikor az még országosan és helyben is az SZDSZ hitbizománya volt. Ténykedésük szorosan kötődik az egykor a Fővárosi Önkormányzat által üzemeltetett Zirzen Janka, Bolyai és más budapesti intézetekhez, ott kezdtek, a manapság napvilágra jutott információink szerint ott csinálták meg az első pedofil balhéikat, és igen, már a kétezres évektől ezekről a helyekről vitték ki futószalagon a fiú­kat és a lányokat a liberális elit orgiáira. A Lakatos Márk-féle botrány is erről szól: a rendőrség is megerősítette, hogy annak idején úgy vitték ki a fiatalokat, mintha pizzát rendeltek volna.

Azt is tegyük hozzá, hogy az intézetekben kirobbant balhék ellenére a kormány rengeteget dolgozott azon, hogy a nevelőszülőkhöz vagy családba kihelyezett állami gondozott gyerekek aránya nagymértékben javuljon. Persze e téren is van még tennivaló.

Mégis szürreális, hogy Magyar Péter, Dobrev Klára és Puzsér Róbert kart karba öltve fáradozik azon, hogy valami pedofil- vagy gyermekvédelmi botrányt a Fidesz-kormány nyakába varrhasson. 

A borzalmasan aljas Zsolti bácsis hecckampányuk lelepleződött, avval teljesen felsültek, de nem adják fel, most mackót gyűjtenek a fiatalkorú (igen, még jogerősen nem elítélt) bűnözőknek.

Lelkük rajta. De ebből azért nehezen fog összejönni a Bastille ostroma. Inkább csak feketén-fehéren kiderült, hogy ezek továbbra is ugyanazok. Nem lepődnék meg, ha Magyar Péter hálószobájában (a milliós alkotások társaságában) még mindig ott függene a nagy ikon, azaz Demszky Gábor portréja.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekAmerika

Amerika saját képére formálja a focit

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojeleklatin-amerikai kultúra

Csillag született a messzi távolban

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekgenderlobbi

Szakállas nők és bojkott az Eurovízión

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekpolitika

Az erőszakról másképpen

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekgyurcsány

Békák, gombák és disznók

Gajdics Ottó avatarja

Ülök az ólban megdöbbent disznótársaimmal, és a köszörűkövön síró kés éles hangját hallgatva azon tűnődöm, jobb volt-e, amikor még békák voltunk a lecsapolandó mocsárban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu