Morális hasadás és pedofilcirkusz

Olvasóim biztosan emlékeznek még a Rádió utcai vagy zámolyi romák esetére. 1997-ben kezdődött az ominózus botránykeltés, amikor a székesfehérvári önkormányzat úgy döntött, hogy felszámolja az átkosból örökölt gettót a városban és a városon belül, illetve a környező falvakban más lakásokba költöztetik a társadalom legszélére sodródott, népes családokat. Mivel a Kuncze Gábor-féle Belügyminisztérium ekkor már évek óta alkalmazta a „megélhetési bűnözés” mint felmentő körülmény intézményét, e családok is jobbára segélyből és bűnözésből éltek, így aztán minden kinézett célállomáson tiltakoztak a lakók a kitelepítettek befogadása ellen.

Épp ekkoriban, a Horn-kormány idején barátaimmal kulcsosházépítésbe vágtunk Kosdon, s a nagy nehezen helyreállított erdei ház összelejmolt berendezését egy pillanat alatt elvitték a fosztogatók. Pontosabban a Zemplénből a közeli puszta elhagyott cselédházai­ba frissen beköltözött cigány családok. Akik aztán néhány év leforgása alatt az egyébként tisztes és szorgos emberek által lakott környéken ellehetetlenítették a kertgazdaságot (minek ültessenek, ha más szüretel), a híres málnatermesztést és minden mást gyakorlatilag.

Rohantam is bőszen a váci rendőrkapitányhoz, mondván, mindenki tudja, kik voltak, ám ő lehűtött, hogy hiába fogdossák őket össze, a gyerekeket is beleértve, személyenként húszezer forintig (ma kábé kétszázezer) mindenki szabadon bűnözhet, biztosítandó a megélhetését, tehát húszan mindjárt négyszázezer forintos értékhatárig, s hiába viszik be őket, a bíró úgyis elengedi mindet.

Végül megszánt a kapitány úr, és az akkor még használatos, eljáráson kívüli eszközökkel rábírták a csürhét, hogy hagyják békén a turistaházat.

A Rádió utcai romák leendő szomszédai nem voltak ilyen szerencsések, őket egyből ellepte a barna párducok NGO-hadserege. Nem vicc, a Soros Alapítvány és az egykori (mára a Tisza Pártban reinkarnálódott SZDSZ) jóvoltából cigány polgárjogi mozgalmat szerveztek az amúgy is kínlódó magyar társadalom nyakára, mintául véve az amerikai Fekete Párducok nevű terrorszervezetet, hogy valamiféle utópisztikus társadalmat erőszakoljanak ki Magyarországon, olyasmit, mint Mandela Dél-Afrikája. Ahol a fehéreket lelövik, ugye.