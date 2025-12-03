Eljött az idő a nagy ugrásra

A dögrovásnak, az otthon fekvésnek is megvan az előnye: amikor a telefon megnyitásával, néhány hír átfutásával komoly fájdalmat kockáztat az ember, a történéseknek kiemelt értéke lesz! Így volt ez hétfőn, hiszen Szijjártó Péter éves parlamenti meghallgatása csak foszlányokban jutott el hozzám. Amiből, így a plafont fürkészve, mindjárt meg is állapíthattam, hogy micsoda történelmi időket élünk.

Érdemes egy pillanatra átgondolni, hogy nekünk, magyaroknak mennyivel jobbak a kilátásaink most, mint akár egy bő évvel ezelőtt, a Donald Trump megválasztása előtti zavaros időkben.

Akkor reális veszély volt, hogy célt ér a brüsszeli héják mesterkedése a háború végzetes elmélyítésén. Napi téma volt, hogy 2024 nyarán az uniós országok többsége bevonul Ukrajnába, s nyílt támogatást nyújtanak az ukrán harcoló csapatoknak.

Félő volt, hogy a végtelenségig fokozott hisztériában valamelyik fél elveszíti a kontrollt és minden eddiginél brutálisabb, akár nukleáris eszközökhöz nyúl. A nyári EP-választás előtt a magyar álláspont szinte elszigetelődött, alig voltak, akik mellénk, a józan ész pártjára merészeltek állni.

Aztán megkezdődött a sikerszéria: a Patrióták Európáért – jórészt Orbán Viktor által megálmodott – szövetség létrehozása valódi áttörést hozott a nemzetek Európája-eszme gyakorlati beteljesülésében, az egyre inkább hangoztatott békepárti, magyar állásponthoz is – persze félszegen, de – egyre többen csatlakoznak.

Most ott tartunk, hogy a miniszterelnök és kormányzati kulcsemberei valóban büszkék lehetnek magukra – bárcsak így sikerült volna minden tervük kivitelezése az elmúlt másfél évtized során! Hogy a két de facto háborús fél, Oroszország és Amerika a józan ész talaján kíván megállapodni, erősen derűssé teszi a közeljövő kilátásait. S hogy ebben Magyarországnak – a budapesti békecsúccsal – emblematikus szerepe lehet, az hosszú évtizedekre megerősíti pozíciónkat a térségben.

Közhely, hogy hazánk a békében érdekelt. Annak pedig történelmi okai is vannak, hogy Ukrajna nem igazán férkőzött bele a szívünk csücskébe. Az a szerep, amit Brüsszel szán az háborúból talán kikecmergő országnak, nekünk a legkevésbé sem kedves. Nem jöhet el ismét (új szereplőkkel) az a rendszerváltás előtti felállás, amikor a kommunista Moszkva Bulgáriát használta a rezsim öklének a vazallus országokban (vajon hogyan is ejtőernyőzött ide a Dobrev család?), aztán horrorisztikus volt, amikor a délszláv háborúk hátramaradt, kegyetlen szabadcsapataiból lettek a térség maffiózói. Ukrajna is valami hasonló, korrupt bűnlerakat és törvényen túli káosz lenne a brüsszeli zavarosban halászók vágyai szerint. Ezért is jó, hogy a leginkább háború sújtotta régiók végül Oroszországhoz kerülhetnek. Schmidt Mária már a háború kezdetekor megmondta, hogy nem lesz ott jelentős újjáépítés, csak felperzselt föld és pufferzóna. (Persze kirakatberuházásokra nyilván készül Oroszország az ipari központokban.)