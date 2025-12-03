idezojelek
Eljött az idő a nagy ugrásra

A TUDATOS POLGÁR – Érdekeink: ellenfeleket pacifikálni, szövetségeinket megerősíteni, mozgásterünket szélesíteni.

Huth Gergely
2025. 12. 03.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
A dögrovásnak, az otthon fekvésnek is megvan az előnye: amikor a telefon megnyitásával, néhány hír átfutásával komoly fájdalmat kockáztat az ember, a történéseknek kiemelt értéke lesz! Így volt ez hétfőn, hiszen Szijjártó Péter éves parlamenti meghallgatása csak foszlányokban jutott el hozzám. Amiből, így a plafont fürkészve, mindjárt meg is állapíthattam, hogy micsoda történelmi időket élünk.

Érdemes egy pillanatra átgondolni, hogy nekünk, magyaroknak mennyivel jobbak a kilátásaink most, mint akár egy bő évvel ezelőtt, a Donald Trump megválasztása előtti zavaros időkben. 

Akkor reális veszély volt, hogy célt ér a brüsszeli héják mesterkedése a háború végzetes elmélyítésén. Napi téma volt, hogy 2024 nyarán az uniós országok többsége bevonul Ukrajnába, s nyílt támogatást nyújtanak az ukrán harcoló csapatoknak.

Félő volt, hogy a végtelenségig fokozott hisztériában valamelyik fél elveszíti a kontrollt és minden eddiginél brutálisabb, akár nukleáris eszközökhöz nyúl. A nyári EP-választás előtt a magyar álláspont szinte elszigetelődött, alig voltak, akik mellénk, a józan ész pártjára merészeltek állni.

Aztán megkezdődött a sikerszéria: a Patrióták Európáért – jórészt Orbán Viktor által megálmodott – szövetség létrehozása valódi áttörést hozott a nemzetek Európája-eszme gyakorlati beteljesülésében, az egyre inkább hangoztatott békepárti, magyar állásponthoz is – persze félszegen, de – egyre többen csatlakoznak.

Most ott tartunk, hogy a miniszterelnök és kormányzati kulcsemberei valóban büszkék lehetnek magukra – bárcsak így sikerült volna minden tervük kivitelezése az elmúlt másfél évtized során! Hogy a két de facto háborús fél, Oroszország és Amerika a józan ész talaján kíván megállapodni, erősen derűssé teszi a közeljövő kilátásait. S hogy ebben Magyarországnak – a budapesti békecsúccsal – emblematikus szerepe lehet, az hosszú évtizedekre megerősíti pozíciónkat a térségben.

Közhely, hogy hazánk a békében érdekelt. Annak pedig történelmi okai is vannak, hogy Ukrajna nem igazán férkőzött bele a szívünk csücskébe. Az a szerep, amit Brüsszel szán az háborúból talán kikecmergő országnak, nekünk a legkevésbé sem kedves. Nem jöhet el ismét (új szereplőkkel) az a rendszerváltás előtti felállás, amikor a kommunista Moszkva Bulgáriát használta a rezsim öklének a vazallus országokban (vajon hogyan is ejtőernyőzött ide a Dobrev család?), aztán horrorisztikus volt, amikor a délszláv háborúk hátramaradt, kegyetlen szabadcsapataiból lettek a térség maffiózói. Ukrajna is valami hasonló, korrupt bűnlerakat és törvényen túli káosz lenne a brüsszeli zavarosban halászók vágyai szerint. Ezért is jó, hogy a leginkább háború sújtotta régiók végül Oroszországhoz kerülhetnek. Schmidt Mária már a háború kezdetekor megmondta, hogy nem lesz ott jelentős újjáépítés, csak felperzselt föld és pufferzóna. (Persze kirakatberuházásokra nyilván készül Oroszország az ipari központokban.)

Ugyanilyen fontos volna, hogy ne mondjunk le a Sztálin által Csehszlovákiától elmart Kárpátalja ügyének rendezéséről. 

Az ezeréves Magyarország földjén az ukrán identitás csak az utóbbi években alakult ki, küzdeni kell tehát az etnikai viszonyok helyreállításáért, a ruszin–magyar autonómia létrehozásáért. És persze nem engedhetjük meg, hogy Ukrajna ismét terrorizálja a nemzeti közösségeit, kisebbségeit, mint tette a háború kitörése előtti évtizedben.

Röviden ezek a magyar érdekek, és valóban nagyszerű, hogy Orbán Viktor – minden bizonnyal – Donald Trumpnál és Vlagyimir Putyinnál is kitérhetett e témákra. Egyébként a miniszterelnök remekül helyretette az ellenzék Putyin-pincsizését a legutóbbi, nyíregyházai, ismét remek külsőségek között megrendezett és valódi közösségi élményt hozó DPK-gyűlésen. Így fogalmazott: 

„Föl kell készülnöm minden olyan tárgyalásra, amikor nálunk jóval nagyobb méretű és befolyású ország a partnerünk. Kisebbrendűségű érzésből nem lehet tárgyalni. És az, hogy te egyenrangúnak képzeld magad, mondjuk az amerikai elnökkel vagy mondjuk az oroszok elnökével, egy feladat. Meg kell találnod azt a pontot, azt a gondolatot, érzést, amire ráállj, és mikor tárgyalsz, akkor ne alárendelt pozícióból tárgyalj, ne kisebbrendűségből. Mindig kell találni valami alapvetően lelki természetű dolgot, hogy te mégis úgy gondolhasd, hogy te mint magyar  egyenrangú félként tárgyalsz.”

Aztán Orbán Viktor elmondta, sosem felejthetjük el Oroszországnak, hogy négyszer is megszálltak minket. „Ez a helyzet. Erősebbek. De kié ma Magyarország? A miénk, nem?” – tette hozzá.

Tehát Magyarország valóban fontos szereplőjévé, vagy inkább indikátorává vált a békefolyamatnak. Persze a tiszások kérdezgethetik, hogy mit hoz ez nekünk? A válasz: nagyon is sokat! Hiszen mi azért dolgozunk tizenöt éve folyamatosan, hogy ne kerüljünk egy összeroskadó világ perifériájára, hanem találjuk meg a saját szerepünket benne. A budapesti reménybeli békecsúcs ezt a pozíciónkat brutálisan megerősíti.

Nyíregyházai beszédében Orbán Viktor célzott rá, hogy mi a sajátos magyar utat járjuk. Érdemes elgondolkodni rajta, hogy mi is a magyar út filozófiája, ami százötven éves múltra tekint vissza, de az utóbbi időben kétségtelenül összeforrt az „orbánizmus” brandjével. Utóbbi is filozófiai tényező, a kormányzás és a Fidesz-szövetség szerteágazó tevékenysége, olykori gyarlóságai semmiképp nem azonosak evvel, de mégiscsak van egy küldetés, amire fel lehet esküdni, amit vallani és képviselni lehet, amiért érdemes dolgozni minden állomáshelyen.

Hadd idézzek itt a frissen alakult Magyar Út DPK hitvallásából: 

„A XX. század számos szomorú tanulsággal szolgált számunkra, amik közül a legfontosabb, hogy soha nem áldozhatjuk fel a nemzeti érdekeket semmilyen divatos világideológia oltárán. Ahogy ellenálltunk a kommunizmus szorításának, úgy állunk ellen immáron több mint egy évtizede a globalizmus nyomásának is, példát mutatva ezzel Európa népeinek. Mi a magunk útját, a nemzeti önrendelkezés, a népi-nemzeti alapú gazdaságpolitika útját, a magyar utat kívánjuk járni. […] A széles nemzeti blokkon belül azokat az harcostársakat szeretnénk tömöríteni és (kölcsönösen) munícióval ellátni, akik a (mások mellett) Németh László, Szabó Dezső, Csoóri Sándor, Csurka István, majd Orbán Viktor által kijelölt sajátos (harmadik) magyar út politikáját támogatják, s fontosnak tartják gyökereink számba vételét, nemzeti identitásunk megőrzését és ennek az eszmének a modernizálását, újragondolását napjaink világpolitikai küzdelmeiben.”

A szervezők itt Csurka Istvánt is idézik: „Nem tervhivatali asztaloknál készült közgazdasági patronokra van szükség, hanem magyar, népi-nemzeti alapú gazdasági politikára. Ezen múlik az életben maradás. Nincs más szentség, csak a nemzeti érdek. A társadalomnak most az erős, életképes, munkára és teljesítményre szerveződő családokat kell támogatnia és őket kell érzelmi mintaként beállítani.”

Magyarország szerepe a békefolyamatban maga a magyar út.

Nekünk ez az érdekünk, az ellenfeleket pacifikálni, a szövetségeinket megerősíteni, a mozgásterünket szélesíteni. Számos jó példa van arra, amikor egy kis ország meg tudta csinálni a „nagy ugrást”. Mi most erre készülünk.

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekkézilabda

Helyezkedés a kézilabda világában

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekeltörléskultúra

Tormay, az Überhaupt és a bödön

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekgreta thunberg

Greta Thunberg, a tüntetésipar szorgos üdvöskéje

