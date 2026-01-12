Rendkívüli

Egyre valószínűbb a Fidesz-győzelem, befagyott a Tisza Párt

magyar péterbudai gyulatisza pártnemzeti nyomozó iroda

Fegyverbotrány: Magyar Péter kihallgatását kezdeményezte Budai Gyula

Magyar Péter személyes meghallgatását indítványozta Budai Gyula a Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya miatt indult eljárásban – derült ki a miniszteri biztos által közzétett levélben. Budai szerint azért szükséges Magyar tanúkénti kihallgatása, mert az egyik Tisza-fórumon tett kijelentése alapján tudott arról, hogy honvédelmi szakértője fegyverrel ment az emberek közé.

Munkatársunktól
2026. 01. 12. 12:27
Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz Forrás: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Budai Gyula a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) vezetőjének írt levelében indítványozta Magyar Péter személyes meghallgatását abban a folyamatban lévő bűnügyben, amit Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya miatt rendelt el egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése gyanújával az NNI – írta Facebook-oldalán a miniszteri biztos.

Fegyverbotrány

Budai Gyula levelében emlékeztetett, hogy a fegyverbotrány azután robbant ki, hogy egy Szeghalmon készült hónapokkal ezelőtti videófelvétel alapján tisztán látszott, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak. Az ügyben Budai Gyula feljelentést tett, a rendőrség eljárást indított, majd lefoglalták a volt vezérkari főnök fegyverét, illetve az engedélyét is visszavonták.

Később kiderült, egy másik tiszás rendezvényen is látszott a felvételeken, hogy fegyver van Magyar Péter bizalmasánál, képviselőjelöltjénél úgy, hogy a közelében fiatalkorúak is voltak. Ezekben az ügyekben ugyan megszüntették az eljárást, ám Budai Gyula panaszt tesz a megszüntetések ellen.

A sajtóban megjelent az is, hogy Ruszin-Szendi Ferencvárosban, ugyancsak egy tiszás fórumon is fegyverrel ment az emberek közé. Mindezt fotók bizonyítják. Mindkét eset miatt Budai újra a hatóságokhoz fordult. Utóbbi ügyben nyomoz a Nemzeti Nyomozó Iroda.

Szükséges lehet Magyar Péter meghallgatása

Budai szerint azért szükséges a Tisza Párt elnökének meghallgatása, mert az egyik Tisza-fórumon egy videófelvétel tanúsága szerint Magyar Péter azt mondta, hogy „Ruszin-Szendi Romulusz nem egy ijedős ember, ő például nekünk nem szólt több hónapig, hogy kapja a fenyegetéseket. Viszont úgy volt vele, hogy vannak gyerekei, úgyhogy igenis van engedélye, fegyvertartási és -viselési engedélye a saját önvédelmi fegyverére, úgyhogy valóban volt nála egy fegyver. …”

A miniszteri biztos azt kérte az NNI vezetőjétől, Jeney Áron dandártábornoktól, hogy a nyomozó hatóság tanúként hallgassa ki a Tisza-vezért, hiszen Magyar Péter ezen kijelentése alapján tudott arról, hogy a Tisza Párt honvédelmi szakértője fegyvert viselve tartott lakossági fórumokat.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.