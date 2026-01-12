Fegyverbotrány: Magyar Péter kihallgatását kezdeményezte Budai Gyula

Budai Gyula a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) vezetőjének írt levelében indítványozta Magyar Péter személyes meghallgatását abban a folyamatban lévő bűnügyben, amit Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya miatt rendelt el egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése gyanújával az NNI – írta Facebook-oldalán a miniszteri biztos.

Fegyverbotrány

Budai Gyula levelében emlékeztetett, hogy a fegyverbotrány azután robbant ki, hogy egy Szeghalmon készült hónapokkal ezelőtti videófelvétel alapján tisztán látszott, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak. Az ügyben Budai Gyula feljelentést tett, a rendőrség eljárást indított, majd lefoglalták a volt vezérkari főnök fegyverét, illetve az engedélyét is visszavonták.

Később kiderült, egy másik tiszás rendezvényen is látszott a felvételeken, hogy fegyver van Magyar Péter bizalmasánál, képviselőjelöltjénél úgy, hogy a közelében fiatalkorúak is voltak. Ezekben az ügyekben ugyan megszüntették az eljárást, ám Budai Gyula panaszt tesz a megszüntetések ellen.

A sajtóban megjelent az is, hogy Ruszin-Szendi Ferencvárosban, ugyancsak egy tiszás fórumon is fegyverrel ment az emberek közé. Mindezt fotók bizonyítják. Mindkét eset miatt Budai újra a hatóságokhoz fordult. Utóbbi ügyben nyomoz a Nemzeti Nyomozó Iroda.

Szükséges lehet Magyar Péter meghallgatása

Budai szerint azért szükséges a Tisza Párt elnökének meghallgatása, mert az egyik Tisza-fórumon egy videófelvétel tanúsága szerint Magyar Péter azt mondta, hogy „Ruszin-Szendi Romulusz nem egy ijedős ember, ő például nekünk nem szólt több hónapig, hogy kapja a fenyegetéseket. Viszont úgy volt vele, hogy vannak gyerekei, úgyhogy igenis van engedélye, fegyvertartási és -viselési engedélye a saját önvédelmi fegyverére, úgyhogy valóban volt nála egy fegyver. …”

A miniszteri biztos azt kérte az NNI vezetőjétől, Jeney Áron dandártábornoktól, hogy a nyomozó hatóság tanúként hallgassa ki a Tisza-vezért, hiszen Magyar Péter ezen kijelentése alapján tudott arról, hogy a Tisza Párt honvédelmi szakértője fegyvert viselve tartott lakossági fórumokat.