Börtönt is kaphat Ruszin-Szendi, ha engedély nélkül hordott fegyvert

Sajtóhírek szerint Magyar Péter honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz fegyvernek látszó tárggyal jelent meg emberek között. Bár korábban vezérkari főnök volt, a fegyverviselésre ugyanazok a szigorú szabályok vonatkoznak rá, mint bármely civilre. Ha engedély nélkül hordott akár éles fegyvert, akár gázpisztolyt, szabálysértésnek vagy bűncselekménynek számíthat.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 19:37
Mint arról beszámoltunk, videófelvétel bizonyítja, hogy a bukott vezérkari főnök fegyvernek látszó tárggyal jelent meg a Tisza Párt fórumain. A felvételen jól kivehető, hogy a volt tábornok ruhája alatt egy fegyverszerű sziluett rajzolódik ki, miközben Ruszin-Szendi Romulusz a hallgatóság előtt a „szeretetország” eszményéről beszél.

Egy videófelvétel alapján fegyverrel tartott fórumot Magyar Péter szakértője (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Magyarországon a fegyverek birtoklását és viselését egy 2004. évi törvény szabályozza. A törvény nagyon szigorú, lőfegyver viselése csak kivételesen, engedélyhez kötve lehetséges. Például a sportlövők lőfegyvert birtokolhatnak, ha lövészklub tagjai, rendszeres versenyzők és engedéllyel rendelkeznek. Vadászok vadászati célra tarthatnak vadászfegyvert, szintén engedéllyel, de lehet fegyver a gyűjtőknél is, bizonyos feltételek mellett − hívja fel a figyelmet az Origo.

Fontos kiemelni az önvédelmi célt, ilyenkor

csak nagyon indokolt esetben adnak ki engedélyt önvédelmi fegyver birtoklására,

ha valaki fokozottan veszélyeztetett lehet, például ha az illető bíró, ügyész, vagy ide tartoznak bizonyos közszereplők.

 

Ruszin-Szendi sem kaphat automatikusan fegyvert

A fegyverviselés külön kategória a birtokláshoz képest: ruhán vagy testen, rejtett vagy nyílt módon hordott fegyvert jelent. Civilként önvédelmi fegyvert csak ritkán lehet viselni, nyugdíjazott katonáknak és rendőröknek sem jár automatikusan engedély. Külön kell kérvényezni, és a rendőrség bírálja el.

Ruszin-Szendi Romulusz esetében a volt vezérkari főnökség nem biztosít automatikus engedélyt. Feltételezhető, hogy a rendőrség indokolt esetben, fokozott veszélyeztetettség miatt adhatott számára engedélyt, ha éles fegyvert hordott.

 

Börtön is járhat, ha nincs engedély

Az Origo úgy tudja, még bizonyos flóbert pisztolyok is éles lőfegyvernek számítanak.

Utóbbival bukott meg a móri bankrablás miatt ártatlanul elítélt Kaiser Ede is, akit lőfegyverrel való visszaéléssel vádoltak meg, az ügyész négy év börtönt kért rá.

Más a helyzet a gáz- és riasztófegyvereknél: nem minősülnek lőfegyvernek, ezért nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk. Bárki vásárolhat gázpisztolyt, de jelenteni kell a rendőrkapitányságon, viselésük pedig engedélyhez kötött. Önvédelemre csak arányosan használhatók, tehát Ruszin-Szendi Romulusz is csak engedéllyel hordhatta.

Ha Ruszin-Szendinek nincs fegyverviselési engedélye, akkor az élés lőfegyver esetében kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel járhat, ha gázpisztoly volt nála, szabálysértés és adott esetben pénzbüntetést kaphat.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Facebook)


