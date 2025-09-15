Börtönt is kaphat Ruszin-Szendi, ha engedély nélkül hordott fegyvert

Mint arról beszámoltunk, videófelvétel bizonyítja, hogy a bukott vezérkari főnök fegyvernek látszó tárggyal jelent meg a Tisza Párt fórumain. A felvételen jól kivehető, hogy a volt tábornok ruhája alatt egy fegyverszerű sziluett rajzolódik ki, miközben Ruszin-Szendi Romulusz a hallgatóság előtt a „szeretetország” eszményéről beszél.

Egy videófelvétel alapján fegyverrel tartott fórumot Magyar Péter szakértője (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Magyarországon a fegyverek birtoklását és viselését egy 2004. évi törvény szabályozza. A törvény nagyon szigorú, lőfegyver viselése csak kivételesen, engedélyhez kötve lehetséges. Például a sportlövők lőfegyvert birtokolhatnak, ha lövészklub tagjai, rendszeres versenyzők és engedéllyel rendelkeznek. Vadászok vadászati célra tarthatnak vadászfegyvert, szintén engedéllyel, de lehet fegyver a gyűjtőknél is, bizonyos feltételek mellett − hívja fel a figyelmet az Origo.

Fontos kiemelni az önvédelmi célt, ilyenkor

csak nagyon indokolt esetben adnak ki engedélyt önvédelmi fegyver birtoklására,

ha valaki fokozottan veszélyeztetett lehet, például ha az illető bíró, ügyész, vagy ide tartoznak bizonyos közszereplők.

Ruszin-Szendi sem kaphat automatikusan fegyvert

A fegyverviselés külön kategória a birtokláshoz képest: ruhán vagy testen, rejtett vagy nyílt módon hordott fegyvert jelent. Civilként önvédelmi fegyvert csak ritkán lehet viselni, nyugdíjazott katonáknak és rendőröknek sem jár automatikusan engedély. Külön kell kérvényezni, és a rendőrség bírálja el.