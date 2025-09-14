Ruszin-Szendi RomuluszKlikk TVtábornokPintér Ferenc

Ruszin-Szendi egy országot akar átverni volt helyettese szerint

Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök egykori helyettese, Pintér Ferenc ezredes a Klikk TV-ben arról beszélt, hogy szerinte a leváltott tábornok gátlástalan módszerekkel dolgozott, és egy egész országot akar átverni. A luxusvilla-botrányt arcpirítónak nevezte, magát Ruszin-Szendit pedig Czinege Lajoshoz hasonlította.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 11:36
Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Facebook)
Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb részletek kerültek nyilvánosságra abból a hosszú beszélgetésből, amelyben Ruszin-Szendi Romulusz egykori helyettese, Pintér Ferenc ezredes mondta el véleményét a leváltott vezérkari főnökről. A Klikk TV műsorában Pintér kijelentette: úgy látja, Ruszin-Szendi azzal a szándékkal lép a nyilvánosság elé, hogy „egy egész országot átverjen” – írja a Ripost.

„Előbb az ország egyik felét verte át, most megpróbálja a másikat” – fogalmazott az ezredes, aki Czinege Lajos kommunista hadügyminiszterhez hasonlította volt főnökét. Mint mondta, Czinegéhez hasonlóan Ruszin-Szendi is villát szerzett magának, miközben a honvédséget sorozatosan megkárosította.

Pintér állítása szerint Ruszin-Szendi gátlástalansága rombolta a tiszti kart, és emiatt szerelt le. 

Neki az volt a mottója, hogy mindenki megvehető

 – mondta, hozzátéve, hogy volt felettese kizárólag a „csókosait” támogatta, miközben másokat félretett.

Az ezredes szerint 

a tábornokot mindvégig rendeltetésellenes joggyakorlás jellemezte, amit vezérkari főnökként is folytatott.

Úgy fogalmazott: Ruszin-Szendi rendszeresen csalt, baleseteket hallgatott el, sőt, még az ejtőernyős vizsgálatokra is mást küldött maga helyett.

Külön kitért a tábornok lakóingatlanjára is. Pintér szerint a luxusvilla „kierőszakolt” és „arcpirító”, amelyet Ruszin-Szendi saját magának intézett, megtévesztve a politikusokat. Úgy véli, a százmilliós költekezésért kizárólag a volt vezérkari főnök a felelős.
A teljes cikket ide kattintva érhetik el.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Nagy a baj, Magyar Pétert levehetik a sakktábláról, Brüsszel elégedetlen a teljesítményével

Felhévizy Félix avatarja

Túl lett pumpálva a lufi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.