Ruszin-Szendi egy országot akar átverni volt helyettese szerint

Újabb részletek kerültek nyilvánosságra abból a hosszú beszélgetésből, amelyben Ruszin-Szendi Romulusz egykori helyettese, Pintér Ferenc ezredes mondta el véleményét a leváltott vezérkari főnökről. A Klikk TV műsorában Pintér kijelentette: úgy látja, Ruszin-Szendi azzal a szándékkal lép a nyilvánosság elé, hogy „egy egész országot átverjen” – írja a Ripost.

„Előbb az ország egyik felét verte át, most megpróbálja a másikat” – fogalmazott az ezredes, aki Czinege Lajos kommunista hadügyminiszterhez hasonlította volt főnökét. Mint mondta, Czinegéhez hasonlóan Ruszin-Szendi is villát szerzett magának, miközben a honvédséget sorozatosan megkárosította.

Pintér állítása szerint Ruszin-Szendi gátlástalansága rombolta a tiszti kart, és emiatt szerelt le.

Neki az volt a mottója, hogy mindenki megvehető

– mondta, hozzátéve, hogy volt felettese kizárólag a „csókosait” támogatta, miközben másokat félretett.

Az ezredes szerint

a tábornokot mindvégig rendeltetésellenes joggyakorlás jellemezte, amit vezérkari főnökként is folytatott.

Úgy fogalmazott: Ruszin-Szendi rendszeresen csalt, baleseteket hallgatott el, sőt, még az ejtőernyős vizsgálatokra is mást küldött maga helyett.

Külön kitért a tábornok lakóingatlanjára is. Pintér szerint a luxusvilla „kierőszakolt” és „arcpirító”, amelyet Ruszin-Szendi saját magának intézett, megtévesztve a politikusokat. Úgy véli, a százmilliós költekezésért kizárólag a volt vezérkari főnök a felelős.

