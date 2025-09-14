Deák Dániel: Rocksztárként fogadták Orbán Viktort

Sátoraljaújhelyen tartotta edzőtáborát a Harcosok Klubja, a rendezvény egyik fő üzenete az volt, hogy a párt mögött erős és összetartó közösség áll. A szervezők szerint ez a fajta közösségépítés kulcsfontosságú a 2026-os választások szempontjából.

A rendezvényt követően Deák Dániel politológus Facebook-posztban értékelte a történéseket. Úgy látja, hogy a jobboldali szavazók az elmúlt hónapokban sokkal lelkesebbé és aktívabbá váltak, köszönhetően a mozgósító rendezvényeknek és Orbán Viktor erőteljesebb belpolitikai kommunikációjának.

Ezzel szemben a Tisza Párt lendülete szerinte kifulladóban van: másfél éve folyamatos kampányhangulatban tartják a szimpatizánsokat, amit már nem lehet fenntartani. Deák szerint a belső konfliktusok, a csökkenő részvétel Magyar Péter országjárásán és a felmérések alakulása mind ezt mutatják.

A politológus kiemelte: szeptember 20-án a digitális polgári körök első nagy találkozója lesz, amelyet erődemonstrációnak szánnak. A várakozások szerint a rendezvény akár a Békemenethez mérhető méreteket is ölthet, és újabb lendületet adhat a nemzeti oldalnak.