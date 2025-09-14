Orbán ViktorFideszSátoraljaújhely

Deák Dániel: Rocksztárként fogadták Orbán Viktort

A Harcosok Klubja sátoraljaújhelyi edzőtáborában történtek azt bizonyítják, hogy a jobboldal erős és lelkes közösséget alkot, véli Deák Dániel. A politológus öt pontban foglalta össze, miért látja magabiztosabbnak a nemzeti oldalt, miközben szerinte a Tisza Párt kifulladóban van.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 11:14
Deák Dániel (Fotó: MTI/Veres Nándor) Magyar Péter, Tisza, Fidesz
Fotó: MTI/Veres Nándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sátoraljaújhelyen tartotta edzőtáborát a Harcosok Klubja, a rendezvény egyik fő üzenete az volt, hogy a párt mögött erős és összetartó közösség áll. A szervezők szerint ez a fajta közösségépítés kulcsfontosságú a 2026-os választások szempontjából.

A rendezvényt követően Deák Dániel politológus Facebook-posztban értékelte a történéseket. Úgy látja, hogy a jobboldali szavazók az elmúlt hónapokban sokkal lelkesebbé és aktívabbá váltak, köszönhetően a mozgósító rendezvényeknek és Orbán Viktor erőteljesebb belpolitikai kommunikációjának.

Ezzel szemben a Tisza Párt lendülete szerinte kifulladóban van: másfél éve folyamatos kampányhangulatban tartják a szimpatizánsokat, amit már nem lehet fenntartani. Deák szerint a belső konfliktusok, a csökkenő részvétel Magyar Péter országjárásán és a felmérések alakulása mind ezt mutatják.

A politológus kiemelte: szeptember 20-án a digitális polgári körök első nagy találkozója lesz, amelyet erődemonstrációnak szánnak. A várakozások szerint a rendezvény akár a Békemenethez mérhető méreteket is ölthet, és újabb lendületet adhat a nemzeti oldalnak.


További játékainkhoz kattintson ide!


 

add-square Harcosok Klubja edzőtábor

Orbán Viktor üzent Magyar Péternek: A tiszások felsültek a mókusörsnyi gyűlésükkel

Harcosok Klubja edzőtábor 9 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Nagy a baj, Magyar Pétert levehetik a sakktábláról, Brüsszel elégedetlen a teljesítményével

Felhévizy Félix avatarja

Túl lett pumpálva a lufi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu